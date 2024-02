BR24 Sport Watschn für Freiburg - FCB-Frauen grüßen von Tabellenspitze Stand: 05.02.2024 21:50 Uhr

Das frühe Aus in der Champions League haben die Frauen des FC Bayern abgeschüttelt. Beim 4:0-Sieg gegen den SC Freiburg präsentierte sich das Team von Alexander Straus souverän und selbstbewusst. Juventus-Leihgabe Sembrant gelang der erste Treffer.

Von Margot Lamparter

Die FC-Bayern-Frauen haben den Frust über den verpassten Viertelfinaleinzug in der Champions League mit einem 4:0-Erfolg in der Bundesliga abgeschüttelt und grüßen die Konkurrenz von der Tabellenspitze.

Gegen den SC Freiburg präsentierte sich die Elf von Alexander Straus selbstbewusst und spielfreudig. Juventus-Leihgabe Linda Sembrant (6') , Bundesligajubilarin Lea Schüller (13'), Joker Linda Dallmann und Katharina Naschenweng machten die Tore.

"War ein wichtiges Spiel", sagte Schüller. Und, "es hat einfach extrem Spaß gemacht hier zu spielen". Auch Coach Straus war mit dem Ergebnis "sehr glücklich. Wir hatten die Kontrolle."

36-jährige Sembrant gelingt erstes Bundesliga-Tor

Mit dem SC Freiburg war eigentlich kein leichter Gegner an die Isar gereist. Die Breisgauerinnen hatten den Bayern-Frauen am 1. Spieltag der Saison ein 2:2-Unentschieden abgerungen. Dieses Mal sollte es aber anders laufen.

Das Straus-Team machte von Beginn an Druck und schockte die Gäste mit einem schnellen Treffer. Linda Sembrant münzte eine Ecke von Klara Bühl, die 2020 von Freiburg nach München gewechselt war, per Kopf zum 1:0 um. Für die 36-jährige Schwedin, die erst im Januar auf Leihbasis von Juventus Turin nach München wechselte, war es das erste Tor in der Bundesliga. Eigentlich sollte die Innenverteidigerin die ausgedünnte Abwehr unterstützen!

2:0 - es "schüllert" wieder

Der FC Bayern dominierte das Spiel und nur 13 Minuten später klingelte es wieder im Kasten von Torfrau Rafaela Borggräfe. Lea Schüller hämmerte das Leder in ihrem 200. Bundesligaspiel zum 2:0 in die Maschen. Das Feuer im Strafraum der Freiburgerinnen brannte allerdings im weiteren Spielverlauf auf kleinerer Flamme. In der 43. Minute hatte Pernile Harder noch die Chance zum 3:0, doch Borggräfe verhinderte einen Treffer. Die Freiburgerinnen konnten dagegen keinen Torschuss verzeichnen.

Dallmann und Naschenweng machen den Sack zu

Die für Sydney Lohmann eingewechselte Linda Dallmann (52') brachte dann frischen Wind ins Spiel. Sie kämpfte sich durch die SC-Abwehr und schickte das Spielgerät Richtung Tor. Das Leder wurde von Lisa Karl unglücklich abgefälscht und war für Borggräfe nicht zu halten. Nur zwei Minuten später erhöhte Katharina Naschenweng mit einem strammen Schuss ins kurze Eck auf 4:0. Die Gäste bemühten sich, doch Zählbares wollte ihnen gegen die starken Münchnerinnen dieses Mal nicht gelingen. Immerhin konnten sie eine größere Klatsche noch verhindern.

Quelle: BR24 im Radio 05.02.2024 - 21:54 Uhr