BR24 Sport Warum hat Bayer momentan die Nase vorn? Stand: 09.02.2024 11:17 Uhr

30 Pflichtspiele, 26 Siege, vier Remis. Das ist die unfassbare Bilanz von Bayer Leverkusen in dieser Saison, mit der es jetzt in das Duell gegen den Tabellenzweiten FC Bayern geht. Unsere Frage der Woche: Warum hat Bayer momentan die Nase vorn?

Von BR24Sport

Es ist erst der 21. Spieltag und trotzdem ist das Duell des FC Bayern München bei Bayer Leverkusen gefühlt schon das Endspiel um die Meisterschaft, in das Bayer mit einer unglaublichen Bilanz geht. Ungeschlagen in der Bundesliga, dazu das DFB-Pokal-Halbfinale erreicht und auch in der Europa League noch im Wettbewerb. Die Werkself grüßt den Rest der Liga schon seit Wochen von ganz oben und gewinnt ihre Spiele mal mit spielerischer Qualität, mal mit absolutem Willen in den letzten Minuten.

Das Bayer-Rezept ist genau das, mit dem die Bayern elf Meisterschaften in Serie gewonnen haben, zurzeit stimmt die Rezeptur aber bei Bayer besser als beim Rekordmeister.

Die Frage der Woche: Besserer Trainer, besserer Kader - Warum hat Bayer die Nase vorne?

Einfach mitreden hier in den Kommentaren oder auf Facebook bei BR24 Sport. Ausgewählte Kommentare senden wir in Heute im Stadion am Samstag, 10. Februar, ab 15.05 Uhr auf Bayern 1

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: Heute im Stadion 10.02.2024 - 15:05 Uhr