Verletzungsmisere beim FC Bayern Hiroki Ito bricht sich erneut den Mittelfuß Stand: 30.03.2025 10:13 Uhr

Die Befürchtungen haben sich bestätigt: Hiroki Ito vom FC Bayern München hat sich in der Partie gegen den FC St. Pauli erneut den Mittelfuß gebrochen.

Hiroki Itō hat erneut eine Fraktur im Bereich des rechten Mittelfußes erlitten. Das ergab die Untersuchung durch die medizinische Abteilung des FC Bayern München nach der Bundesligapartie gegen den FC St. Pauli (3:2).

Zweiter Mittelfußbruch binnen eines Jahres

Der japanische Nationalspieler, der die gleiche Verletzung gerade erst auskuriert hatte, zog sich die Verletzung in der Schlussphase der Partie ohne Einwirkung eines Gegenspielers zu. Er war erst in der 58. Minute eingewechselt worden und musste den Platz in der 89. Minute wieder verlassen. Ito, der im Sommer vom VfB Stuttgart nach München gewechselt war, wird dem FC Bayern somit für längere Zeit nicht zur Verfügung stehen.

"Die Nachricht von der erneut schweren Verletzung von Hiroki trifft uns alle sehr hart", so Sportvorstand Max Eberl in einer Vereinsmitteilung. "Er hatte sich gerade erst nach monatelanger Reha wieder zurückgekämpft und fällt nun wieder lange aus - man kann nur erahnen, was gerade in ihm vorgeht."

Max Eberl: "Kräfte umso mehr bündeln"

Nach den Ausfällen von Alphonso Davies (Kreuzbandriss) und Dayot Upamecano (Knie) fällt in Hiroki innerhalb kürzester Zeit der dritte Verteidiger aus. Eberl kündigte an, nun umso mehr alle Kräfte zu bündeln. In der Fußball-Bundesliga haben die Münchner derzeit sechs Punkte Vorsprung vor Titelverteidiger Bayer Leverkusen. In der Champions League steht übernächste Woche das Viertelfinalduell gegen Inter Mailand an.

Quelle: Blickpunkt Sport

30.03.2025 - 21:45 Uhr