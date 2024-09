BR24 Sport Unterhachinger Heimfest: SpVgg jubelt gegen Essen Stand: 01.09.2024 18:33 Uhr

Eine intensive Zweitliga-Partie gegen Rot-Weiss Essen endet am Sonntag mit drei Punkten für die SpVgg Unterhaching. Ortel und Kügel schießen die Tore, auch die Abwehr der Hachinger sitzt.

Von BR24Sport

SpVgg Unterhaching und Rot-Weiss Essen haben sich am Sonntag mit 2:0 (0:0) getrennt. Nils Ortel (48.) und Julian Kügel (81.) schossen ihre Mannschaft zum verdienten zweiten Dreier in der Saison. Luc Ihorst brillierte mit Torchancen und einer Vorlage.

Hoops startete für gesperrten Stiefler

Haching-Coach Unterberger baute seine Startelf im Vergleich zur Partie gegen den VfL Osnabrück zwei Positionen um: Tim Hoops rutschte für den gesperrten Manuel Stiefler in die Startelf, Nils Ortel startete für Maximilian Hennig im Mittelfeld.

Beide Mannschaften legten flott los: RWE mit der ersten Chance. Lucas Brumme hämmerte den Ball aber an den Pfosten. Auch Hachings Angriff war heiß, Julian Kügel und Simon Skarladitis positionierten sich wiederholt clever vor dem Essener Kasten. Kügel patzte jedoch bei der Ballannahme, Skarladitis wurde geblockt.

Hachinger Hochform in der Defensive

Luc Ihorst sorgte dann für die Top-Chance des ersten Durchgangs, setzte seinen Schuss aber genau auf RWE-Torhüter Jakob Golz. Wenig später versuchte es Ihorst noch einmal mit einem Schuss aus dem Strafraum - Golz war aber wieder zur Stelle.

Trotz der Intensität auf beiden Seiten blieb es bis zum Halbzeitende eine torlose Partie. Direkt nach Wiederanpfiff das erste Tor der SpVgg durch Nils Ortel: Nach einer Doppelpass-Kombination von Ihorst und Ortel kam Letzterer zum Abschluss - Golz war chancenlos. Hachinger Hochform auch in der Defensive: Wenn die Gäste einmal durchspitzelten, dann scheiterten sie an den Hintermännern der SpVgg.

Kügel erhöht per Kopf auf 2:0

Die Hachinger Abwehr drohte dann in der 77. Minute zu bröckeln, als Essens Prince Owusu Viktor Zentrich ausdribbelte und den Ball ins Zentrum brachte. Leonardo Vonic verpasste die Kugel nur um einige Milimeter. Die Hachinger hatten Glück.

Kügel erhöhte nach einer Flanke von Sebastian Maier per Kopf auf das 2:0, Essens Ahmet Arslan wollte es Maier gleichtun - sein Kopfball aber ging nur knapp drüber. Die Hachinger klettern damit am vierten Spieltag der dritten Liga einige Zähler nach oben und reihen sich in der Drittliga-Tabelle vorerst auf Rang neun ein. Essen hingegen rutscht nach der Niederlage in den unteren Bereich der Tabelle auf Rang 14.

Quelle: Blickpunkt Sport 01.09.2024 - 21:45 Uhr