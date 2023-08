BR24 Sport Unterhaching feiert Pokal-Sensation gegen Augsburg Stand: 13.08.2023 17:32 Uhr

Die SpVgg Unterhaching schmeißt den FC Augsburg aus dem DFB-Pokal. Der Drittliga-Aufsteiger gewinnt verdient gegen den Erstligisten, der eine Woche vor dem Bundesliga-Start eine enttäuschende Vorstellung abliefert.

Von BR24Sport

Die SpVgg Unterhaching hat gegen den FC Augsburg für eine Pokal-Sensation gesorgt. Der Drittliga-Aufsteiger besiegte den harmlosen FCA 2:0 (1:0) und steht erstmals seit 2015 wieder in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Ausgerechnet der Ex-Augsburger Mathias Fetsch (29.) wurde mit seinem Treffer zum Matchwinner, Boipelo Mashigo machte alles klar (90.+4). Für den FCA ist das Aus ein herber Dämpfer vor dem Bundesliga-Start.

Haching startete vor ausverkauftem Haus mutig, Simon Skarlatidis prüfte Dahmen aus der Distanz (13.), auf der Gegenseite meldete sich Augsburg in Person von Frederik Winther an (15.). Nach einer kurzen Trinkpause kamen die Gastgeber wacher zurück und belohnten sich für ihren Aufwand.

Fetsch trifft gegen Ex-Klub Augsburg

Eine Skarlatidis-Flanke legte Patrick Hobsch mustergültig auf Fetsch ab, der trocken zum 1:0 einschoss. Nur kurz danach vergab Fetsch sogar das 2:0. Der 34-Jährige stand zwei Jahre in Augsburg unter Vertrag, kam dort aber nur auf vier Bundesliga-Minuten. Auf der Gegenseite scheiterte der neue FCA-Kapitän Ermedin Demirovic am glänzend reagierenden René Vollath.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Augsburg den Druck. Wenige Sekunden nach Wiederanpfiff rettete Markus Schwabl in höchster Not gegen Augsburgs neuen Stürmer Sven Michel. Zu viel mehr gefährlichen Aktionen brachte es die Elf von Enrico Maaßen jedoch nicht. Die Hachinger hielten konsequent dagegen und blieben durch Kontersituationen gefährlich.

Unterhaching war im Sommer nach zwei Jahren Regionalliga zurück in die 3. Liga aufgestiegen. Zum Saisonauftakt hatte das Team von Marc Unterberger bei Jahn Regensburg 1:1 gespielt. Am kommenden Samstag (13.30 Uhr - live in der Radioreportage) empfängt die Spielvereinigung den SSV Ulm zum Aufsteigerduell. Der FC Augsburg trifft ebenfalls am Samstag (15.30 Uhr - live in der Radioreportage) zum Bundesliga-Start auf Borussia Mönchengladbach.

