BR24 Sport Ulms Telalović schießt Regensburg fast im Alleingang ab

Ulms Telalović schießt Regensburg fast im Alleingang ab Stand: 26.01.2025 15:23 Uhr

Jahn Regensburg hatte im Kellerduell gegen den SSV Ulm spielerisch wenig zu bieten. Das Team von Andreas Patz wurde für den besorgniserregenden Auftritt mit einer 1:5-Niederlage abgestraft. Für die Ulmer Tore-Gala sorgte Semir Telalović.

Von Margot Lamparter

Der SSV Jahn Regenburg taumelt nach der satten 1:5-Klatsche weiter dem Abstieg in die 3. Liga entgegen. Gegen den SSV Ulm hatte das Team von Andreas Patz am 19. Spieltag der 2. Bundesliga offensiv und defensiv wenig zu bieten und fand auf dem Platz keine Lösungen, um das drohende Debakel abzuwenden. Den "Spatzen" von Trainer Thomas Wörle gelang im Abstiegskampf dagegen ein Befreiungsschlag. Die Schwaben erhöhten die Punkteausbeute auf 17 und rückten auf den Relegationsplatz. Regensburg hat die Rote Laterne mit 11 Punkten dagegen weiter fest im Griff.

In dem für beide Teams richtungsweisenden Spiel wurde kein spielerischer Leckerbissen serviert. Beide Teams gingen hart in den Kampf um die für den Klassenerhalt so wichtigen Punkte. Nach nur neun Toren aus 18 Spielen war die Jahn-Offensive gegen Ulm in der Pflicht.

Hattrick für Telalović

Die Torgefahr ging jedoch zunehmend von den Gastgebern aus, die ihre Quote an Expected Goals in den ersten 20 Minuten auf 0,99 hochschraubten und in der 23. Minute die Anstrengungen in den ersten Treffer ummünzten. Semir Telalović ließ Mannschaft und Fans jubeln. Regensburgs Offensive präsentierte sich dagegen harmlos und die Defensive löchrig. So war es nicht verwunderlich, dass die Ulmer in der 34. Minute nachlegten. Torschütze war erneut der 25-jährige Telalović. Die Reaktion auf den 0:2-Rückstand des Patz-Elf ließ auf sich warten, die der Ulmer nicht. Telalović (45') zeigte sich kurz vor der Pause erneut in Torlaune und machte den Hattrick perfekt. Mit einer 0:3-Packung ging es für die Oberpfälzer in die Pause.

Ulm per Strafstoß zum 4:0

Die Rot-Weißen mussten in der zweiten Hälfte eine Leistungssteigerung zeigen, wenn sie das Spiel noch drehen wollten. Doch ein Strafstoß in der 55. Minute machte wohl die letzte Hoffnung zunichte. Frederic Ananou hatte Maurice Krattenmacher im Strafraum zu Fall gebracht. Vom Punkt verwandelte Oliver Batista-Meier souverän zur 4:0-Führung der Gastgeber.

Immerhin gab es in der zweiten Hälfte doch noch eine Chance der Regensburger zu sehen. Florian Ballas war nach einer Flanke frei am Fünfmeterraum zum Kopfball gekommen, setzte das Spielgerät jedoch knapp am rechten Pfosten vorbei. Telalovic schnürte dagegen in der 80. Minute den Viererpack. Den Ehrentreffer brachte Ganaus dann kurz vor dem Schlusspfiff noch im Ulmer Tor unter. Am Ende stand die 1:5-Niederlage fest.

Quelle: Blickpunkt Sport 26.01.2025 - 21:45 Uhr