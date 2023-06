BR24 Sport Tyler Edtmayer: "Beim Munich Mash geht's richtig ab" Stand: 28.06.2023 18:06 Uhr

Es ist eine kurze Anreise für den Lenggrieser: Der Munich Mash ist für Skateboarder Tyler Edtmayer ein Heimspiel. Mit der Unterstützung von Familie und Freunden will der 20-Jährige vorne angreifen. Am Wochenende ist es soweit.

Von Marjorie Maurer

30 Stunden dauerte die Reise zum letzten Contest: In der Nähe der argentinischen Stadt San Juan trat Tyler Edtmayer zum Skateboard-Contest an. Reisen gehört zum Alltag des 20-Jährigen, denn in Deutschland hat er nur wenig Möglichkeiten, sich mit den besten Skatern der Szene zu messen.

Bewunderer der Skateparks von Los Angeles

Umso besonderer ist für ihn der Wettbewerb am Wochenende: Beim Munich Mash (von Freitag, 30.6., bis Sonntag, 2.7., im Livestream bei BR24Sport) kann der Oberbayer vor heimischer Kulisse seine besten Stunts präsentieren: "Das ist einer der coolsten Contests, da geht es richtig ab. Ich versuche immer dabei zu sein." Nicht nur das, es ist auch der einzige Wettbewerb, bei dem die Freunde und die Familie des 20-Jährigen dabei sind. "Das ist der einzige Contest, wo sie hinkommen können."

Skateboard-Events sind in Deutschland selten, die Sportart bekommt noch immer wenig Aufmerksamkeit. Ganz anders ist es in den USA. Edtmayer war oft zu Besuch bei seinen Großeltern in Los Angeles. Während die Sportart in seiner oberbayerischen Heimat Lenggries eher wenige ausgeübt haben, gehörten die Skateparks in LA schon längst zum Stadtbild.

Mit einem Supermarkt-Skateboard fing alles an

"Ich fand das als kleines Kind so cool, wenn ich das angeschaut habe. Ich wollte auch so sein, wie die Skater", erzählt der Halb-Amerikaner. "Dann habe ich ein kleines Supermarkt-Skateboard bekommen und irgendwie habe ich nie wieder aufgehört."

Sein Weg führte Edtmayer bis zu Olympia. Seit den Spielen in Tokio ist die Sportart olympisch. Als einziger Deutscher schaffte der Oberbayer die Qualifikation für die Spiele.

"Olympia ist einfach ein Riesending. Das ist eine große Möglichkeit fürs Skaten, man wird in den Medien ganz anders wahrgenommen", sagt Edtmayer. "Das hat mir persönlich nochmal einen Riesen-Push gegeben, das ist einfach eine Riesenehre."

Mit gebrochenem Arm bei Olympia

Dabei hätte seine Olympia-Premiere durchaus positiver verlaufen können. Im ersten Training bei den Spielen brach sich Edtmayer den Arm. Trotzdem ging er an den Start. "Ich bin Sportler und bin sehr enttäuscht, wenn ich nicht mein Bestes geben kann."

2024 in Paris will Edtmayer wieder angreifen: "Überhaupt dabei zu sein ist natürlich erstmal das Ziel. Aber das ist bei Sportlern auch nicht alles. Ich will körperlich fit sein und dann sehen, wo ich lande."

Edtmayer: "Da kickt immer das Ego"

Vorher steht aber der Munich Mash an: "Wenn die Zeit läuft, dann werde ich alles geben", sagt der Oberbayer, der von dem starken Teilnehmerfeld schwärmt. Weit vorne sieht er den Spanier Danny León: "Der ist eine ziemliche Macht. Aber auch Jordan (Thackeray) und Alex (Hallford) sind Mini-Ramp-Zerstörer, die zwei sind wahnsinnig gut."

Einer, der auf einem Supermarkt-Skateboard begann und es zu Olympia schaffte. "Mein Brett ist mittlerweile zwar besser, aber ich stehe immer noch auf einem."

30.06.2023