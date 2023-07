BR24 Sport TSV 1860 verpflichtet Innenverteidiger Kwadwo Stand: 28.07.2023 10:09 Uhr

Der Kader des TSV 1860 München nimmt weiter Formen an. Mit Leroy Kwadwo kommt ein Innenverteidiger, um den Ausfällen in der Defensive zu begegnen. Der 26-Jährige stand zuletzt beim Liga-Konkurrenten MSV Duisburg unter Vertrag.

Von BR24Sport

Der TSV 1860 hat auf die Ausfälle von Michael Glück und Daniel Winkler reagiert und in der Verteidigung noch einmal nachgelegt. Am Freitag wurde die Verpflichtung von Innenverteidiger Leroy Kwadwo bekanntgegeben. Der 26-Jährige stand zuletzt beim MSV Duisburg unter Vertrag und kommt ablösefrei.

Kwadwo verpasste in der vergangenen Saison einen Großteil der Hinrunde wegen einer Hüftverletzung. Und auch in der Rückrunde hatte er mit muskulären Problemen zu kämpfen - doch zählte, sobald er einsatzbereit war, wie in der Vorsaison zu den Stammspielern. Für den 26-Jährigen ist München die zweite Karriere-Station in Bayern. Kwadwo hatte nach Stationen bei Rot-weiß Essen, FC Schalke II und Fortuna Düsseldorf bei den Würzburger Kickers gespielt. Dort half er beim Aufstieg in die zweite Bundesliga, wo er allerdings seinen Stammplatz verlor. Anschließend ging er zu Dynamo Dresden, bevor er nach Duisburg wechselte.

1860-Neuzugang Kwadwo "Kann es kaum erwarten"

Winkler wird mit einem Kreuzbandriss wohl große Teile der Saison verpassen. Wann Glück zurückkehrt, ist noch nicht abzusehen. Somit ist Kwadwo für den 3.-Liga-Auftakt gegen Mannheim (5. August, 14 Uhr, im BR Fernsehen und im Livestream bei BR24Sport) einer von drei Innenverteidigern, die Trainer Maurizio Jacobacci zur Verfügung stehen. Bei Duisburg kam der 26-Jährige auch als Linksverteidiger und im linken Mittelfeld zum Einsatz.

"Ich freue mich ein Teil der Löwen-Familie zu sein", sagt Leroy Kwadwo. "Jetzt kann ich es kaum erwarten hart zu arbeiten um auf dem Platz mit den Jungs und den Fans Spaß zu haben." Kwadwo wird die Nummer 21 tragen. Die Laufzeit des Vertrages wurde bislang nicht bekannt gegeben.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!

Quelle: BR24Sport im Radio 28.07.2023 - 09:54 Uhr