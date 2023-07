BR24 Sport TSV 1860 München: Hasan Ismaik holt zum Gegenschlag aus Stand: 04.07.2023 11:28 Uhr

Hasan Ismaik sorgt mit seinen Posts immer wieder für Aufruhr bei den Anhängern des TSV 1860 München. In seiner jüngsten Mitteilung rechtfertigt sich der Löwen-Investor gegen Anschuldigungen, die in einem 1860-Fanportal gegen ihn erhoben wurden.

Von BR24Sport

Am Sonntag ist Mitgliederversammlung beim TSV 1860 München. Da geht es meist turbulent zu. Auch diesmal ist mit zahlreichen Wortgefechten zu rechnen - vor allem, wenn die Fans auf die letzten Wochen und Monate blicken. Trainerentlassung, Aufstieg in die 2. Liga deutlich verpasst, viele Spielerabgänge - und ein Nachfolger für Günther Gorenzel als Sportdirektor wurde auch noch nicht gefunden.

Und jetzt hat sich auch noch der umstrittene Investor Hasan Ismaik über seine Social-Media-Kanäle zu Wort gemeldet. Lange war es es eher ruhig um den Jordanier. Ende Mai wollte der 45-Jährige die Veranstaltung "Wo geht's hin, Sechzig" besuchen, sagte dann aber kurzfristig ab - wohl auch wegen angekündigter Gegenproteste, die dann allerdings eher spärlich ausfielen.

Hohe Fluktuation an Geschäftsführern - wegen Ismaik?

Grund für seinen Post am Montagabend war ein Artikel im "Löwenmagazin", ein Fanportal, von Ende Juni mit der Überschrift: "Ismaik und die Geschäftsführer". Denn seit dem Einstieg des Jordaniers bei 1860 München im Jahr 2011 gab es acht kaufmännische und sechs sportliche Geschäftsführer.

In dem Artikel wurden diese Personen porträtiert. Ismaik kritisiert: "Wie ein roter Faden zog sich dabei der Hinweis durch, dass der Hauptgrund für die Fluktuation darin liegt, dass ich immer wieder Geld verspreche, mein Versprechen dann aber nicht einhalte."

Ismaik: "Werde als böser Araber dargestellt"

Das möchte er so nicht auf sich sitzen lassen: "Es ist nicht das erste Mal, dass das Löwenmagazin vorsätzlich falsche Informationen verbreitet. Normalerweise würdige ich das nicht mit einer Antwort. In diesem Fall aber muss ich die erhobenen Vorwürfe wieder in die richtige Bahnen lenken. Auch in diesem verlinkten Text werden Lügen erzählt, um mir bewusst zu schaden und Hasan Ismaik als bösen Araber darzustellen."

Und Ismaik versucht, die Vorwürfe zu entkräften: "Es stimmt nicht, dass der Verein jemals auf das von mir versprochene Geld gewartet hat, vielmehr musste ich immer warten, um zu sehen, wie groß das Defizit Jahr für Jahr ist. Am Ende hatte ich immer zwei Möglichkeiten: Insolvenz/Abstieg oder zahlen!"

Ismaik kritisiert mangelnde Kommunikation

In einem Post im April beklagte Ismaik bereits die mangelnde Kommunikation zwischen ihm und dem Verein. "Es gibt durchaus nachvollziehbare Gründe, warum ich seit Jahren auf den persönlichen Dialog verzichte. Ich habe vor allem in den Anfangsjahren immer an stundenlangen Besprechungen bei 1860 persönlich teilgenommen. Das Ergebnis war immer dasselbe: Große Ankündigungen, keine Ergebnisse."

"Habe nicht die Befugnis, Leute zu entlassen"

Der Jordanier wehrt sich in seinem jüngsten Post auch dagegen, er würde Personen entlassen: "Ich habe schlicht nicht die rechtliche Befugnis, das zu tun. Nur der e.V. hat aufgrund von 50+1 die Macht, die Geschäftsführer einzustellen oder zu entlassen und ihnen Weisungen zu erteilen. Ich habe auch nie den e.V. gebeten, einen Geschäftsführer/Sportdirektor ohne Angabe von Gründen zu ersetzen."

Der 45-Jährige hat aber immer öffentlich kundgetan, was er von gewissen Personen im Verein hält. So gab es in der jüngsten Vergangenheit Spitzen gegen Gorenzel. "Wir sind ohne einen fähigen Trainer in entscheidende Spiele gegangen", sagte der Jordanier im März der "Süddeutschen Zeitung".

Gorenzel fungierte nach der Entlassung von Trainer Michael Köllner glücklos als Interimstrainer. Und indirekt forderte Ismaik damals auch den Rausschmiss des Sportdirektors. "Als ich den Trainer und den Sportdirektor im Januar in München getroffen habe, habe ich ihnen klar gesagt, dass sie zusammen stehen und zusammen fallen. (...) Es ist ein gemeinsames Projekt, aber nur Köllner hat den Preis des Scheiterns bezahlt." Mittlerweile ist Gorenzel beim TSV 1860 Geschichte, ein Nachfolger noch nicht gefunden.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!

Quelle: BR24Sport 04.07.2023 - 12:54 Uhr