BR24 Sport TSV 1860: Horst Heldt heißer Sportdirektor-Kandidat

Noch am Sonntag hatte der TSV-1860-Präsident einen "großen Namen" als neuen Sportdirektor angekündigt. Nach BR-Informationen soll dieser nun gefunden sein: Horst Heldt wird wohl der Nachfolger von Günther Gorenzel.

Von BR24Sport

Lange hat der TSV 1860 nach einem neuen Sportdirektor gesucht - nun ist man offenbar fündig geworden. Horst Heldt steht nach Berichten von "dieblaue24" kurz vor einem Engagement bei den Münchner Löwen. Dies deckt sich mit den Informationen von BR24Sport. Demnach befinden sich die Verhandlungen mit Heldt in der finalen Phase. Prinzipiell haben sich wohl beide Parteien über eine Zusammenarbeit geeinigt, es gilt allerdings noch finanzielle Details zu klären.

Reisinger versprach: "Sportlichen Leiter von Format"

Schon am Sonntag hatte Präsident Robert Reisinger vielsagend versprochen: "Ich habe mich intern dafür ausgesprochen, eine starke Persönlichkeit zu installieren. Aus verschiedenen Gründen hat die Nachfolge länger gedauert als mir lieb war. Die interne Debatte hat bald ein Ende. In Kürze sollte 1860 wieder einen sportlichen Leiter von Format haben", sagte Reisinger am Sonntagnachmittag auf der Mitgliederversammlung im Zenith.

Eine starke Persönlichkeit wäre Heldt definitiv. Der ehemalige deutsche Nationalspieler war nach seiner aktiven Karriere vor allen Dingen als Funktionär tätig. Beim VfB Stuttgart, dem FC Schalke 04, Hannover 96 und zuletzt beim 1. FC Köln trug er bereits in Deutschlands höchsten Spielklassen sportliche Verantwortung. Heldt hat also reichlich Erfahrung.

Heldt mit Löwen-Vergangenheit

Und auch seinen wahrscheinlich neuen Arbeitgeber kennt er bestens. Als aktiver Spieler trug er vier Jahre lang das Löwen-Wappen auf der Brust. Nach dem Durchbruch bei seinem Jugendverein 1. FC Köln wechselte Heldt 1995 zum TSV 1860, wo er in vier Jahren 125 Mal auflief und sich für die Nationalmannschaft empfehlen konnte, eher er zu Eintracht Frankfurt wechselte. Doch auch nach seinem Abschied bleib er dem TSV verbunden. Noch heute läuft er regelmäßig für die "Legendenmannschaft" des TSV 1860 München auf. Dass Heldt mit seiner Familie seit Jahren in München wohnt, könnte die Verhandlungen mit den Löwen erleichtert haben.

Heldt und 1860: Die letzten Verhandlungen stehen noch aus

Doch fix ist der Deal noch nicht. Finanzielle Details müssen wohl noch geklärt werden - immer ein brisantes Thema beim TSV 1860 München, da sowohl Präsident Reisinger als auch die Investorenseite um Hasan Ismaik die Finanzierung absegnen müssen. Zudem könnte die "Bayerische Fußballakademie", die unter der Leitung von Heldt steht, künftig mit dem Nachwuchsleistungszentrum der Löwen kooperieren.

Wie viel Einfluss Heldt noch auf die Kaderplanung der kommenden Saison nehmen kann, ist ebenfalls ungewiss. Die Vorbereitung auf die neue Spielzeit hat bereits am 24. Juni begonnen. Bis zum Start der 3. Liga dauert es noch wenige Wochen (4. - 6. August.). Zumindest Trainer Maurizio Jacobacci ist nicht unbedingt ein Fan von einem Engagement so kurz vor Liga-Start: "Wenn in diesem Moment jemand kommen würde, wäre es schwierig", sagte der Schweizer kürzlich auf die Frage nach einem neuen Sportdirektor. Diese Aussage würde Reisinger allerdings nicht daran hindern, den Vertrag mit Heldt zu finalisieren. Schon in den kommenden Tagen soll darüber Gewissheit herrschen.

