BR24 Sport Trotz Fehlleitung: Kenianisches-Doppel beim München Marathon

Der Kenianer Bernard Muia Katui hat den München-Marathon gewonnen. Sebastian Hendel überquerte als Fünfter die Ziellinie. Bei den Frauen siegte Landsfrau Catherine Cherotich. Allerdings sorgte eine Fehlleitung auf der Strecke für Verwirrung.

Kuriose Szenen begleiteten den München-Marathon. Die Spitzengruppe der Männer lief wohl um die 100 Meter zu viel, die der Frauen machte eine Wende zu früh und musste im Olympiastadion zwei Extra-Runden drehen. Bis Montag soll das Rennen analysiert werden, versprach Rennleiter Gernot Weigel. "Ich kann niemandem einen Vorwurf machen."

Kenianisches Quartett vor Hendel

Der Kenianer Bernard Muia Katui hat den München-Marathon in 2:09:21 Stunden gewonnen. Platz zwei ging an Benson Nzioki (+0,04 Min), dritter wurde Mika Cheserek (0,09). Sebastian Hendel überquerte als Fünfter mit einer knappen Minute Rückstand die Ziellinie im Olympiastadion.

Spitzengruppe stark unterwegs

Hendel, der Vorjahresvierte, hatte zur Halbzeit in der Spitzengruppe um die Kenianer David und Mica Cheserek, Amos Kiptoo Birgen, Kibet Cheruiyot, und Benson Nzioki noch auf Podest-Kurs gelegen. Bei Kilometer 21,1 zeigte die Uhr 1:04:30 Stunden an.

Doch dann musste Hendel doch leicht abreisen lassen. Bei Kilometer 30 hatte er 0,10 Minuten Rückstand auf die Spitze. Beim Spurt über den Münchner Marienplatz wirkte der 27-Jährige leicht angeschlagen. Der Zug ganz nach vorne schien abgefahren, denn die Kenianer Bernard Mula Katui und Nzioki zogen das Tempo an. Mica Cheserek und Cosmas Kiplimo liefen auf Rang drei und vier. Hendel musste als Fünfter beißen, um dran zu bleiben.

Hendel verpasst anvisierte Bestzeit

Auf den letzten Metern konnte Bernard Muia Katui noch den erste 20-jährigen Benson Nzioki (+0,04 Min) abhängen. Dieser lief bei seinem Marathon-Debüt ein glänzendes Rennen hinter dem Sieger. Mica Cheserek (+0,09) wurde Dritter, Cosmas Kiplimo (+0,50) verpasste das Podest wie Sebastian Hendel (+0,57) nur knapp.

Der 27-Jährige von der LG Braunschweig blieb dabei unter seiner Vorjahresbestzeit. Auch sein Ziel, die Strecke unter 2:10 Stunden zu laufen, verpasste Hendel. "Man wird an hohen Zielen gemessen", sagte er doch ein wenig enttäuscht. Allerdings hatten sie eine Streckenfehlleitung, so Hendel. Da sind "wir 100 Meter zu viel gelaufen". Die Pacemaker versuchten die Sekunden reinzuholen, das habe sich dann am Ende aber wohl gerächt.

Kurioser Rennverlauf bei den Frauen

Auch bei den Frauen unterlief schon frühzeitig ein schwerwiegender Fehler. Nicht nur die führenden Kenianerinnen Catherine Cherotich und Landsfrau Tecla Chebet hatten auf der Ludwigsstraße kurz vor dem Odeonsplatz zu früh gewendet. Die Konsequenzen: Es musste eine faire Lösung gefunden werden, damit die Bestzeiten der Topathletinnen auch für die Marathon-Strecke gewertet werden konnten. "Die Spitzengruppe wird zwei Runden im Stadion noch laufen, um auf die 42,195 Kilometer zu kommen. Warum sie so früh abgebogen sind, wird noch analysiert“, erklärte Rennleiter Gernot Weigel.

Bei Kilometer 21,1 lagen Cherotich und Chebet mit 1:1:21 Stunden klar vorne. Sie hatten mittlerweile die Information über das Missgeschick und dass sie im Olympiastadion die fehlende Strecke nachlaufen mussten. Nach 30 Kilometern führte Cherotich noch knapp vor Chebet (+0,10 Min.), baute den Vorsprung aber kontinuierlich aus.

Nach zwei Sonderrunden im Olympiastadion konnte Catherine Cherotich nach 2:31:34 Stunden erschöpft jubeln. Teclah Chebet (2:32:13) kam als Zweite ins Ziel, Flomena Chepkiach Ngurasia (2:33:17) wurde Dritte.

Start und Ziel im Olympiastadion

Start und Ziel sind bei der 37. Ausgabe des München Marathons im Olympiastadion. Auf den 42,195 Kilometer durch die bayerische Landeshauptstadt kamen die Läuferinnen und Läufer an zahlreichen Sehenswürdigkeiten und historischen Orten vorbei.

