BR24 Sport Traumtor reicht nicht: Ingolstadt spielt remis gegen Dresden

Seit sechs Spielen ist der FC Ingolstadt jetzt ungeschlagen. Doch ein Torfeuerwerk wie in den letzten beiden Spielen der Schanzer blieb aus: Gegen Dynamo Dresden musste sich das Team von Sabrina Wittmann mit einem 1:1 begnügen.

Am vergangenen Wochenende schlug der FC Ingolstadt Dortmund II mit 5:3, in der Vorwoche spielte die Mannschaft von Sabrina Wittmann 4:4 bei Viktoria Köln. Wer wieder auf ein Torfestival der Ingolstädter gehofft hatte, wurde enttäuscht: 1:1 endete die Partie gegen Dynamo Dresden. Ein Punkt, der den aufstiegsambitionierten Schanzer wenig hilft - mit 17 Punkten ist der direkte Aufstieg sechs Punkte entfernt. Dresden belegt mit 22 Zählern nun den Relegationsplatz.

Ingolstadts Besuschkow mit sehenswerten Freistoß

Trotz der wenigen Treffern - die Zuschauer in Ingolstadt bekamen eine muntere und unterhaltsame Partie zu sehen. Von Beginn an war das Spiel intensiv und ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten. Das Gros an Möglichkeiten hatten dabei die Schanzer. Kurz vor der Pause brachte Max Besuschkow mit einem Traumtor das Team von Sabrina Wittmann in Führung. Der 27-Jährige schoss einen Freistoß aus 17 Metern wuchtig ins Torwarteck.

Die zweite Hälfte begann gemächlich. Und plötzlich stand es in der 58. Minute 1:1. Jonas Oehmichen erzielte den Ausgleich per Kopf für die Gäste. Danach war das Spiel etwas zerfahren und nicht mehr ganz so rasant wie in der ersten Hälfte. Kurz vor Schluss hatte Sebastian Grönning die Großchance zum Ingolstädter Siegtreffer, sein Kopfball flog aber am Tor vorbei.

