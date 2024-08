BR24 Sport Transfer-Ticker: Thorup plant weiter mit wechselwilligem Trio Stand: 22.08.2024 14:57 Uhr

Augsburgs Trainer Jess Thorup plant weiter mit seinem wechselwilligen Trio. Wo spielt der Ex-Münchner Mats Hummels in der nächsten Saison? Drei Vereine sollen im Rennen sein. Transfer-News und -Gerüchte der bayerischen Vereine im Ticker.

Von BR24Sport

Die Transfer-News und -Gerüchte von Donnerstag, 22. August 2024

14.55 Uhr: FC-Augsburg-Coach Thorup plant weiter mit wechselwilligem Trio

Trotz ihrer Wechselwünsche und Transferspekulationen werden Felix Uduokhai, Ruben Vargas und Niklas Dorsch beim FC Augsburg weiterhin als vollwertige Teammitglieder eingeplant. Das unterstrich Trainer Jess Thorup vor dem Auftaktspiel gegen Werder Bremen. Innenverteidiger Uduokhai und Mittelfeldspieler Vargas hatten dem FCA nach der vergangenen Saison mitgeteilt, dass sie trotz ihrer Verträge wechseln wollen. Neue Vereine fanden sich bislang nicht.

8.55 Uhr: Mats Hummels trifft zeitnah Entscheidung über neuen Verein

Mats Hummels wird sich offenbar in den kommenden sieben Tagen entscheiden, für welchen Klub er in Zukunft auf dem Platz steht. Wie "Sky" berichtet, stehen aktuell drei Klubs zur Auswahl. Demnach sollen RCD Mallorca,Real Sociedad und Brighton & Hove Albion im Rennen sein. Der Vertrag des Ex-Bayern-Profis bei Borussia Dortmund wurde nicht verlängert.

Die Transfer-News und -Gerüchte von Mittwoch, 21. August 2024

16.10 Uhr: Markus Weinzierl wird neuer Sportlicher Leiter am FC Bayern Campus

Der langjährige Bundesliga-Trainer, unter anderem von Jahn Regensburg, FC Augsburg und dem 1. FC Nürnberg, tritt die Nachfolge von Halil Altintop an, der den deutschen Rekordmeister auf eigenen Wunsch verlässt.

Für den 49-jährigen gebürtigen Straubinger Weinzierl ist es eine Rückkehr, nachdem er in seiner aktiven Zeit in 114 Pflichtspielen für die FC Bayern Amateure aufgelaufen ist: "Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe und darauf, nach 25 Jahren in die Nachwuchsabteilung des FC Bayern zurückzukehren. Ich möchte meine Erfahrungen weitergeben und werde alles dafür tun, dass die erfolgreiche Arbeit am FC Bayern Campus fortgesetzt wird“, sagte Weinzierl.

14.00 Uhr: Rückkehr von Gündogan zu City perfekt

Ilkay Gündogan verlässt Berichten zufolge den FC Barcelona und kehrt zu Manchester City zurück. Der 33 Jahre alte Mittelfeldspieler hat laut übereinstimmenden Medienberichten einen Vertrag bis 30. Juni 2025 mit Option auf ein weiteres Jahr unterschrieben. Nach positiven Gesprächen in den vergangenen 48 Stunden sei eine Einigung erzielt worden. Obwohl Gündogan beim FC Barcelona noch einen Vertrag bis Sommer 2026 hat, werde der Transfer ablösefrei über die Bühne gehen.

10.50 Uhr: Lukas Petkov wechselt von Augsburg nach Elversberg

Lukas Petkov unterschreibt einen Dreijahresvertrag beim SV Elversberg . Der 23-Jährige ist auf beiden Flügeln sowie im offensiven Mittelfeld und im Sturm einsetzbar. Petkov war in der Vorsaison bereits aus Augsburg an die SpVgg Greuther Fürth ausgeliehen und hatte dort 31 Pflichtspieleinsätze absolviert.

Die Transfer-News und -Gerüchte von Dienstag, 20. August 2024

15.10 Uhr: Nach nur einem Monat - Jahn Regensburg beendet Leihe von Stürmer Kelvin Onuigwe

Regensburg verlieh Kelvin Onuigwe vor einem Monat an den Regionalligisten 1. FC Phoenix Lübeck. Nun wird die Leihe wieder beendet. "Es hat sich leider bereits nach wenigen Wochen gezeigt, dass die von Phoenix Lübeck aufgezeigte Perspektive und die tatsächlich vorherrschenden Verhältnisse nicht übereingestimmt haben", sagte Jahn-Geschäftsführer Achim Beierlorzer. Jetzt soll es bei SG Barockstadt Fulda-Lehnerz einen neuen Anlauf für den Stürmer geben.

15.05 Uhr: Holt Pep Guardiola Ilkay Gündogan zurück zu Manchester City?

Kehrt Ilkay Gündogan zu Manchester City zurück? Laut Transferexperte Fabrizio Romano soll Pep Guardiola an einer Rückkehr interessiert sein, die Verhandlungen mit dem FC Barcelona sollen bereits angelaufen sein. Auch "The Athletic" berichtet davon, dass ManCity der große Favorit des ehemaligen Spielers des 1. FC Nürnberg sei.

10.40 Uhr: Goretzka bleibt wohl beim FC Bayern

Leon Goretzka möchte wohl trotz der mäßigen Aussicht auf Einsatzzeit beim FC Bayern bleiben. Das berichtet "Sky", demnach gehen auch die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters von einem Verbleib des 29-Jährigen aus, dessen Vertrag noch bis 2026 läuft. Im Erstrundenspiel des DFB-Pokals beim SSV Ulm (4:0) fehlte Goretzka im Kader. Im letzten Testspiel der Bayern vor dem Bundesligastart beim VfL Wolfsburg (Sonntag, 15.30 Uhr in der Radioreportage) gegen GC Zürich steht Goretza unter Trainer Vincent Komapany erstmals in der Startelf.

9.15 Uhr: 1. FC Nürnberg holt Bundesligaspieler Justvan

Der 1. FC Nürnberg hat einen weiteren Bundesligspieler verpflichtet. Julian Justvan von der TSG Hoffenheim kommt an den Valznerweiher. Die Ablöse soll bei 1 Million Euro liegen. Justvan gilt als Wunschspieler von Trainer Miroslav Klose und ist nach den ablösefreien Verpflichtungen von Robin Knoche (Union Berlin), Danilo Soares (VfL Bochum) und Florian Pick (1. FC Heidenheim) der vierte Neuzugang aus der Bundesliga.

8.50 Uhr: Dorsch-Wechsel vom FC Augsburg nach Anderlecht droht zu platzen

Der Wechsel von Niklas Dorsch vom FC Augsburg zum RSC Anderlecht droht zu platzen. Wie "Sky" berichtet, stehen die Schwaben der von den Belgiern anvisierten Leihe mit Kaufoption ablehnend gegenüber. Der 26-Jährige ist sich dem Vernehmen nach bereits mit Anderlecht einig, die beiden Klubs sind jedoch dem Bezahlsender zufolge weit von einer Übereinkunft entfernt. Prinzipiell könne sich der FCA zwar vorstellen, den defensiven Mittelfeldspieler abzugeben, doch die bayerischen Schwaben haben dabei lediglich einen permanenten Transfer im Sinn.

Die Transfer-News und -Gerüchte von Montag, 19. August 2024

12.50 Uhr: Panathinaikos hat Augsburgs Vargas im Blick

Verlässt Ruben Vargas den FC Augsburg? Nach Stade Rennes FC soll nun auch Panathinaikos Athen Interesse an dem schweizerischen Nationalspieler haben. Laut griechischem Onlineportal "sdna.gr" soll Vargas ein Vierjahres-Vertrag vorliegen. Die Ablöse des Offensivspielers wird auf sieben Millionen Euro geschätzt.

9.50 Uhr: Zukunft von Kimmich und Sané beim FC Bayern offen

Die Verträge von Joshua Kimmich und Leroy Sané beim FC Bayern lufen im Sommer 2025 aus. Bei Kimmich gab es laut "Kicker" bei Verhandlungen um eine vorzeitige Vertragsverlängerung noch keine Einigung. Gleiches gilt wohl auch bei Leroy Sané. Ohnehin herrsche laut dem "Kicker" im Verein "keine allgemeine Einigkeit in der Zukunftsfrage bei den einzelnen Personalien".

Die Transfer-News und -Gerüchte von Sonntag, 18. August 2024

11.45 Uhr: Rolfes geht von Tah-Verbleib in Leverkusen aus

Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes geht im zähen Poker um Jonathan Tah fest von einem Verbleib des Nationalspielers beim Double-Gewinner Bayer Leverkusen aus. Es gebe "nichts Neues und nichts, was mich daran zweifeln lässt, dass Jona bei uns bleibt", sagte Rolfes nach dem Sieg im Supercup gegen den VfB Stuttgart. Der Innenverteidiger sei "ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft und emotional total verbunden mit jedem Mitspieler, dem Trainer und den Fans". Seit Wochen wird über einen Wechsel von Tah zu Rekordmeister Bayern München spekuliert.

10.05 Uhr: Hat Gündogan noch eine Zukunft beim FC Barcelona?

Nach der Verpflichtung von Dani Olmo von RB Leipzig brodelt die Gerüchteküche in Barcelona: Hat Ilkay Gündogan noch eine Zukunft bei Barca? Beim geglückten Ligaauftakt beim FC Valencia fehlte der ehemalige Spieler des 1. FC Nürnberg wegen einer Platzwunde - so die offizielle Begründung. Laut "Marca" wollen die Katalanen Gündogan verkaufen. Trainer Hansi Flick hat nach eigenen Worten zufolge ein Gespräch mit dem DFB-Kapitän geführt. Flick betonte, er schätze Gündogan als Spieler und Mensch. Zu Details des Gesprächs äußerte er sich nicht. Zuletzt deutete aber alles auf einen Verbleib des Mittelfeldspielers hin. Gündogan freute sich in einem Beitrag auf der Plattform X über den "wichtigen Sieg zum Saisonauftakt - gute Arbeit!"

Die Transfer-News und -Gerüchte von Samstag, 17. August 2024

13.55 Uhr: Dorschs Zeit in Augsburg neigt sich dem Ende zu

Nach drei Jahren geht die Zeit von Niklas Dorsch beim FC Augsburg wohl zuende. Wie "Sky" berichtet steht der Mittelfeldspieler vor einer Rückkehr nach Belgien. Der 26-Jährige soll sich mit dem RSC Anderlecht geeinigt haben, nur eine Übereinkunft der Vereine steht dem Transfer noch im Weg. Der U21-Europameister war 2021 vom KRC Genk nach Augsburg gewechselt. Für den FCA bestritt Dorsch auch aufgrund vieler Verletzungen nur 64 Spiele.

13.30 Uhr: FCB-Flirt Doue unterschreibt bei PSG

Fußball-Rekordmeister Bayern München hat im Werben um das französische Talent Desire Doue wie erwartet einen Korb kassiert. Der 19 Jahre alte Offensivspieler wechselt von Stade Rennes zum französischen Serienmeister Paris Saint-Germain, wo der Olympia-Teilnehmer einen Vertrag bis 2029 unterschrieb. In den vergangenen Tagen hatte sich der Transfer bereits angedeutet.

9.16 Uhr: Ex-Bayern-Profi Cancelo ist zu haben

Manchester City hat bislang keine Anfragen für den ehemaligen Bayern-Profi Joao Cancelo erhalten. "Nein", bestätigte Trainer Pep Guardiola. Der noch bis 2027 gebundene Außenverteidiger ist nach seiner einjährigen Leihe zum FC Barcelona zu Englands Meister zurückgekehrt. Dort ist der 30-Jährige ohne eine echte Perspektive zu haben. Auch in München hatte sich Cancelo, der Ende Januar 2023 bis zum Ende der Saison 2022/23 auf Leihbasis in die Bundesliga beim FC Bayern München spielte, nicht durchsetzen können.

Die Transfer-News und -Gerüchte von Freitag, 16. August 2024

15.05 Uhr: Goretzka nicht im Bayern-Kader für Pokal-Auftakt

Leon Goretzka steht Medienberichten zufolge nicht im Kader des FC Bayern München für das heutige Auftaktspiel im DFB-Pokal beim SSV Ulm (20.45 Uhr/live in der Radioreportage). Wie der "Kicker" und der Sender "Sky" meldeten, wurde der 29-Jährige nicht nominiert, obwohl er gesund und fit sei. Im letzten Testspiel gegen die WSG Tirol hatte Goretzka noch wegen leichter Becken-Probleme gefehlt. Im Freundschaftsspiel bei den Tottenham Hotspur stand er keine Minute auf dem Platz.

Goretzka zählt zu den Verkaufskandidaten des FC Bayern. Sein Vertrag läuft noch bis 2026. Er soll zu den Top-Verdienern beim Rekordmeister zählen.

14.30 Uhr: Leverkusens Trainer Alonso plant mit Tah

Trotz aller Transferspekulationen spielt Bayer Leverkusens Nationalspieler Jonathan Tah bei Trainer Xabi Alonso weiterhin eine wichtige Rolle. "Er ist in meinem Plan. Jonathan ist sehr wichtig für uns", erklärte Bayers Cheftrainer vor dem Supercup gegen den VfB Stuttgart. Tah hatte auch in der Vorbereitung gespielt und führte die Mannschaft beim 1:4 in London beim FC Arsenal als Kapitän an. Alonso plant mit seinem Abwehrchef, zumal es aktuell keine Signale vom FC Bayern München wegen einer Verpflichtung Tahs gibt.

11.30 Uhr: Duah vor Wechsel - Geldsegen für den 1. FC Nürnberg?

Stürmer Kwadwo Duah steht Medienberichten zufolge vor einem Abschied aus Bulgarien. Real Betis soll Interesse an dem Schweizer haben. Die Ablöse soll zwischen sechs und sieben Millionen Euro liegen. Davon würde auch der 1. FC Nürnberg profitieren: Laut "Bild" steht dem Club, der Duah 2022 für 700.000 Euro verpflichtet hatte, eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 18 Prozent zu. Zudem soll der FCN einen Sockelbetrag für diverse Bonuszahlungen ausgehandelt haben - bis zu zwei Millionen Euro wären so für die Franken drin.

9.15 Uhr: Vorerst kein Davies-Wechsel vom FC Bayern zu Real

Seit Monaten wird Alphonso Davies vom FC Bayern mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Doch nun hat sich Reals Trainer Carlo Ancelotti zu Wort gemeldet: Die Kaderplanung sei abgeschlossen. Passend dazu berichtet die Marca, dass die Madrilenen auf der Linksverteidiger-Position voll und ganz auf Ferland Mendy setzen und sich daher in diesem Sommer nicht mehr intensiv um einen Davies-Transfer bemühen wollen. Der Kanaddier wird wohl Ende der Saison den Rekordmeister verlassen - ohne Ablöse.

8.45 Uhr: Verlässt Arne Engels den FC Augsburg?

Arne Engels vom FC Augsburg steht vor einem Wechsel ins Ausland. Nach Informationen von "Sky Sports" zeigen Celtic Glasgow aus Schottland und der französische Erstligist Stade Rennes Interesse an den Belgier. Beim FC Augsburg steht der zentrale Mittelfeldspieler noch bis 2027 unter Vertrag. Die Ablöse soll bei rund zehn Millionen Euro liegen.

Die Transfer-News und -Gerüchte von Donnerstag, 15. August 2024

16.00 Uhr: Eberl erklärt FC-Bayern-Kaderplanung für abgeschlossen

Für Sportvorstand Max Eberl ist die Kaderplanung des FC Bayern in diesem Sommer abgeschlossen. "Wenn nichts Außergewöhnliches passieren sollte, dann haben wir den Kader für die neue Saison beisammen", sagte Eberl vor dem Pokalspiel der Münchner beim SSV Ulm.

Was das für einen möglichen Tah-Transfer bedeutet, ist nicht bekannt. Nach der verbalen Entgleisung von Bayer-CEO Fernando Carro in Richtung Max Eberls sind die Verhandlungen trotz späterer Entschuldigung Carros zum Stillstand gekommen. Tahs Vertrag bei der Werkself läuft im kommenden Sommer aus. Dann wäre er ablösefrei zu haben.

14.46 Uhr: SpVgg Unterhaching verlängert mit Ortel

Die Spielvereinigung Unterhaching hat den Vertrag mit Nils Ortel verlängert. Der 20-jährige Rechtsverteidiger wird in der kommenden Saison 2024/25 in seine zweite Spielzeit mit der Profimannschaft gehen.

Der gebürtige Münchner, der seit 2017 für den Verein aufläuft, hat seit der U14 alle Jugendmannschaften der Rot-Blauen durchlaufen. Der 1,83 Meter große Defensivspieler hat in der abgelaufenen Saison 2023/24 bereits elf Spiele in der 3.Liga absolviert und je ein Tor und eine Vorlage beigesteuert. In der Landesliga Bayern Südwest bestritt Ortel zehn Spiele und konnte für die Zweitvertretung der Spielvereinigung ebenfalls ein Tor und eine Vorlage für sich verbuchen.

10.59 Uhr: Shakiri beendet Zeit bei Chicago Fire

Nach knapp zweieinhalb Jahren bei den Chicago Fire ist dieses Kapitel für Ex-Bayern-Spieler Xherdan Shaqiri nun beendet. Wie der MLS-Klub am Mittwoch bestätigte, haben sich beide Seiten auf eine Vertragsauflösung geeinigt.

Die Transfer-News und -Gerüchte von Mittwoch, 14. August 2024

20.00 Uhr: Nach Carro-Entgleisung - Stillstand im Tah-Poker

Seit Wochen sind sich Jonathan Tah und der FC Bayern einig über den Wechsel des Innenverteidigers an die Isar. Doch beide Klubs haben noch keine Einigung gefunden. Zuletzt griff Bayer-CEO Fernando Carro Münchens Sportvorstand mit den Worten "Ich halte von Max Eberl nichts" öffentlich an, hat sich inzwischen aber entschuldigt. Dennoch hat diese Entgleisung noch ein Nachspiel, denn nun ist wie "Sky" berichtet der Tah-Poker endgültig festgefahren. Die Verhandlungen sind zum Stillstand gekommen.

11.45 Uhr: Carro entschuldigt sich für Eberl-Kritik

Fernando Carro von Bayer Leverkusen ist nach seiner scharfen Kritik an Bayerns Sportvorstand Max Eberl zurückgerudert. "Ich bin ein emotionaler Mensch. Die Aussagen zu Max Eberl habe ich in einem informellen Austausch mit Bayer-Fans getätigt. Dass sie in dieser Form aufgegriffen und multipliziert werden, war nicht beabsichtigt. Das ändert aber auch nichts mehr an der Aussage, für die ich mich hiermit entschuldige", sagte Carro der Bild-Zeitung.

9.50 Uhr: Carro-Attacke: "Ich halte von Max Eberl nichts"

Geschäftsführer Fernando Carro von Bayer Leverkusen hat FC-Bayern-Sportvorstand Max Eberl angesichts der Hängepartie um Fußball-Nationalspieler Jonathan Tah scharf attackiert. "Also, ich halte von Max Eberl nichts, absolut nichts", sagte Carro laut "kicker" bei einem Treffen mit mehreren hundert Vertretern der Leverkusener Fanklubs in der BayArena und schob hinterher: "Und ich würde nicht mit ihm verhandeln." Seit Wochen wird über einen Wechsel von Tah nach München spekuliert.

Die Transfer-News und -Gerüchte von Dienstag, 13. August 2024

21.46 Uhr: FC Bayern doch noch an Jonathan Tah dran?

FC-Bayern-Sportdirektor Christoph Freund vermied am Rande des Testspiels gegen die WSG Tirol eine klare Äußerung zum Leverkusener Jonathan Tah. Ist der trotz aller Dementi doch noch ein Kandidat für die Münchner?

"Die Transferphase ist ja noch länger, ist ja noch nicht geschlossen. Es gab auch nie eine Deadline, da wurde extrem viel spekuliert. Aber das ist ja immer so in den Transferphasen", sagte Freund einerseits.

Andererseits klang er nicht so, dass die Münchner sich noch einmal verstärken wollen in der Defensive: "Wir sind sehr zufrieden mit dem Kader, der uns aktuell zur Verfügung steht."

Im Video: Das sagt Christoph Freund über Neuverpflichtungen

21.25 Uhr: De Ligt und Mazraoui verlassen den FC Bayern

Der Doppelwechsel ist fix: Der FC Bayern München und Manchester United haben den Wechsel von Matthijs de Ligt und Noussair Mazraoui vom deutschen Rekordmeister zum englischen Premier-League-Klub verkündet.

20.45 Uhr: Emotionale Abschiedsworte von Matthijs de Ligt

Noch fehlt eine Bestätigung vom vermeintlichen neuen Klub Manchester United. Fest steht aber: Matthijs de Ligt wird den FC Bayern verlassen. Der Niederländer hat sich in einem emotionalen Statement von den Fans verabschiedet.

"Ich möchte mich bei euch allen von Herzen für eure Liebe und Unterstützung bedanken", schreibt de Ligt auf seinem Instagram-Kanal in deutsch und englisch. Der Abschied nach zwei Jahren sei für ihn "ein Chaos der Gefühle".

Er werde "immer die Liebe und Unterstützung der Spieler, des ganzen erweiterten Teams und vor allem der Fans in Erinnerung behalten. Die Petition, die so viele von euch unterschrieben haben berührt mein Herz!" Die FC-Bayern-Fans hatten im Internet eine Petition gestartet, dass der Klub de Ligt behalten soll.

Am Rande des Testspiels des FC Bayern gegen WSG Tirol kurz zuvor hatte Sportdirektor Christoph Freund zum möglichen Wechsel von de Ligt und Noussair Mazraoui gesagt: "Es ist in den finalen Zügen, ich kann aber aktuell nichts Neues dazu sagen. Wir gehen mal davon aus, dass es über die Bühne gehen wird."

11.40 Uhr: Damnjanovic verlängert bei FC-Bayern-Frauen

Jovana Damnjanovic bleibt den Fußballerinnen des Bayern Münchens erhalten. Die serbische Nationalspielerin verlängerte zum vierten Mal ihren Vertrag und unterschrieb für drei weitere Jahre bis 30. Juni 2027, wie der deutsche Meister mitteilte. Seit 2017 spielt Damnjanovic für den FCB und ist damit nach Sydney Lohmann die dienstälteste Spielerin des Klubs.

In sieben Jahren lief die 29-Jährige bisher in 139 Pflichtspielen für die Münchnerinnen auf und erzielte 55 Tore. In der abgelaufenen Spielzeit traf die Stürmerin in 21 Partien achtmal. "Für mich gibt es keinen anderen Verein, für den ich lieber spielen würde", sagte Damnjanovic.

10.05 Uhr: Leiht der FC Bayern Kingsley Coman an den FC Barcelona aus?

Bei der 0:3-Niederlage des FC Barcelona zeigte sich die Offensive harmlos. Vielleicht könnte ein alter Bekannter von Barca-Trainer Hansi Flick Abhilfe schaffen: Kingsley Coman vom FC Bayern ist ein Thema bei den Spaniern. Zuvor war der französische Nationalspieler vor allem mit seinem Ex-Klub Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht worden. Verschiedene Medien und Transferexperten berichten nun, dass es zu einem Leihgeschäft zwischen den Bayern und Barcelona kommen könnte.

9.30 Uhr: FC Augsburg verleiht Pfeiffer

Patric Pfeiffer verlässt den FC Augsburg nach nur einem Jahr wieder - zumindest vorübergehend. Der Innenverteidiger, der vorigen Sommer vom SV Darmstadt 98 gekommen war, sich in der Bundesliga aber bislang nicht durchsetzen konnte, wird in Kürze für ein Jahr an den Schweizer Meister Young Boys Bern verliehen. Eine Kaufoption gewährt der FCA nicht.

Die Transfer-News und -Gerüchte von Montag, 12. August 2024

16:31 Uhr: Club-Verstärkung kommt aus Dänemark

Der 1. FC Nürnberg hat eine offene Planstelle auf der Rechtsverteidiger-Position geschlossen. Mit Oliver Villadsen kommt ein 22 Jahre alter Abwehrspieler vom dänischen Erstligisten FC Nordsjaelland, wo er bereits auf über 150 Pflichtspiele kommt. Villadsen wird allem Anschein nach das Club-Eigengewächs Jannik Hofmann ablösen, der die ersten beiden Zweitliga-Spiele hinten rechts bestritt. Über die Vertragslaufzeit wurde nichts bekannt, der ehemalige dänische U-Nationalspieler erhält die Rückennummer 2.

12.45 Uhr: De Ligt und Mazraoui beim Medizincheck

Matthijs de Ligt und Noussair Mazraoui stehen unmittelbar vor der Unterschrift bei Manchester United. Bilder beim Sender "Sky" zeigten, wie das Duo des FC Bayern am Münchner Flughafen Richtung England aufbricht. Dort geht es zum Medizincheck.

10.18 Uhr: Bundesliga-Konkurrenz schaut auf Uduokhai

Die Situation von Felix Uduokhai beim FC Augsburg ist bekannt: Der Vertrag des 26 Jahre alten Innenverteidigers läuft im kommenden Sommer aus, kommt in den nächsten drei Wochen ein passendes Angebot, darf er gehen. Nun sollen Eintracht Frankfurt und die TSG Hoffenheim die Fühler nach dem FCA-Leistungsträger ausgestreckt haben. Zumindest sollen sich die Bundesliga-Konkurrenten bereits mit dem Management des Spielers ausgetauscht haben, berichtet Sky. Mit Keven Schlotterbeck hat Augsburg bereits einen möglichen Nachfolger als linksfüßigen Innenverteidiger verpflichtet.

8.55 Uhr: Ex-Bayern-Profi Demichelis wird Trainer in Mexiko

Der frühere Bayern-Star Martin Demichelis kehrt vorerst nicht als Trainer in die Fußball-Bundesliga zurück. Der 43 Jahre alte Argentinier wechselt nach Medienberichten nach Mexiko zu Rayados de Monterrey. Ende Juli war Demichelis nach eineinhalb Jahren beim argentinischen Rekordchampion River Plate aus Buenos Aires entlassen worden.

Als Spieler war der Argentinier von 2003 bis 2011 bei den Bayern aktiv, seinen ersten Trainerposten in München übernahm er im Sommer 2019 bei der U19 des Rekordmeisters. Im Frühjahr 2021 betreute er zunächst gemeinsam mit Danny Schwarz die U21. Seit der Saison 2021/22 war er alleinverantwortlicher Amateur-Coach und wurde in der Regionalliga Bayern Vizemeister. Danach wechselte er in seine Heimat und gewann in seiner Premierensaison als Trainer von River die argentinische Meisterschaft.

Die Transfer-News und -Gerüchte von Sonntag, 11. August 2024

16.28 Uhr: PSG bei Coman in der Pole-Position?

FC Bayerns Flügelstürmer Kingsley Coman wird immer wieder mit einem Abschied aus München in Verbindung gebracht. Zuletzt gab es Gerüchte über einen Wechsel zum FC Barcelona - aus finanziellen Gründen ein komplizierter Deal - nun soll Comans Ex-Verein Interesse zeigen. Der französische Meister soll sich laut "Sky" für Coman interessieren und bei dem Franzosen ebenfalls hoch im Kurs stehen

16.20 Uhr: Tah-Deadline? Rolfes verweist auf Transferfenster

Der FC Bayern hat großes Interesse an Innenverteidiger Jonathan Tah, das ist kein Geheimnis. Zuletzt berichtete der "kicker" und "Sky" allerdings, dass Leverkusen den Münchnern eine Deadline gesetzt habe, die am heutigen Sonntag auslaufen solle. Davon scheint Sportdirektor Leverkusens Simon Rolfes nichts zu wissen: "Völlig unabhängig davon geht die Transferphase bis zum 30. August. Und sie können davon ausgehen, dass wir natürlich unsere Vorstellungen haben, und wissen, was wir tun wollen", erklärte der 42-Jährige im "kicker". Somit hält der Sportdirektor die Türen für einen Tah-Transfer in diesem Sommer offen.

10.54 Uhr: Doué kündigt Entscheidung an - es wird wohl Paris

Der französische Nationalspieler Désiré Doué hat angekündigt, zeitnah eine Entscheidung über seine Zukunft zu treffen. "Ich habe mich voll auf die Olympischen Spiele konzentriert. Jetzt sind die Olympischen Spiele vorbei - ich muss eine Entscheidung treffen, und die wird in ein paar Tagen fallen", sagte Doué nach dem verlorenen Olympia-Finale gegen Spanien (3:5).

Für den 19-Jährigen geht es Berichten des italienischen Sportjournalisten Fabrizio Romano zufolge wohl zu Paris St. Germain. Neben dem französischen Verein gilt der FC Bayern als größter Interessent. Nach Medienberichten genießt der Transfer des 19-Jährigen beim FC Bayern absolute Priorität, noch vor dem möglichen Wechsel des deutschen Nationalspielers Jonathan Tah.

Zuletzt waren den Münchnern aber finanziell die Hände gebunden. "Es kommt überhaupt kein Spieler mehr, wenn davor keiner geht", hatte Ehrenpräsident Uli Hoeneß angekündigt. Durch den sich abzeichnenden Doppelwechsel von Matthijs de Ligt und Noussair Mazraoui zu Manchester United wäre der Rekordmeister finanziell aber wieder flexibler.

Doués Marktwert vor den Olympischen Spielen wurde auf rund 30 Millionen Euro taxiert. Nach einem angeblichen 55-Millionen-Angebot des FC Bayern soll Paris St. Germain an Stade Rennes ein Angebot von rund 60 Millionen Euro abgegeben haben. Vor Olympia wohlgemerkt.

Die Transfer-News und -Gerüchte von Samstag, 10. August 2024

15.15 Uhr: Wechsel im Doppelpack - De Ligt und Mazraoui vor Bayern-Abschied

Der FC Bayern München hat Medienberichten zufolge Einigung mit Manchester United über den Transfer von Innenverteidiger Matthijs de Ligt und Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui erzielt. Das Duo soll dem FC Bayern im Paket 60 Millionen Euro einbringen, durch Boni wären demnach weitere zehn Millionen möglich. Das berichtete am Samstag das zur New York Times gehörende Portal The Athletic. De Ligt (24) soll bei United einen Fünfjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison unterschreiben.

11.10 Uhr: Auch Manchester City an Coman interessiert

Die Zeit von Kingsley Coman beim FC Bayern neigt sich wohl dem Ende zu. Nach dem FC Barcelona und Paris St. Germain ist nun angeblich auch Manchester City an den Flügelstürmer interessiert. Nach Informationen der BILD haben der ehemalige Bayern-Trainer Pep Guardiola und sein Team den französischen Nationalspieler schon länger im Visier und hoffen auf einen Transfer. Konkrete Verhandlungen zwischen den beiden Vereinen gibt es demnach aber noch nicht.

10.05 Uhr: FC Augsburg verleiht Cardona

Irvin Cardona verlässt den FC Augsburg erneut auf Leihbasis. Der 27-jährige Angreifer wechselt für eine Saison zum spanischen La-Liga-Aufsteiger Espanyol Barcelona. Über die Höhe der Leihgebühr haben beide Klubs Stillschweigen vereinbart, soll aber bei rund 400.000 Euro liegen. Letzte Saison wurde Cardona in der Winterpause an AS Saint-Etienne ausgeliehen.

Die Transfer-News und -Gerüchte von Freitag, 9. August 2024

15.44 Uhr: FC-Bayern-Flirt Olmo wechselt nach Barcelona

Während der EM wurde immer wieder spekuliert, ob der FC Bayern Interesse an Leipzigs Dani Olmo hat. Nun steht fest: Der spanische Nationalspieler wird nicht nach München, sondern zum FC Barcelona wechseln. Bei seinem Ausbildungsverein, den er im Alter von 16 Jahren verlassen hatte, trifft er auf Cheftrainer Hansi Flick. Barcelona soll rund 60 Millionen für Olmo bezahlen.

Eine Club-Legende kehrt zum 1. FC Nürnberg zurück und wird Teil des Trainerteams von Miroslav Klose. Javier Pinola wird Co-Trainer beim Fußball-Zweitligisten. Der 41 Jahre alte Abwehrspezialist lief von 2005 bis 2015 für den FCN auf und war im Max-Morlock-Stadion ein Publikumsliebling. Pinola wechselt von River Plate nach Franken und soll nach Vereinsangaben voraussichtlich am Dienstag in Nürnberg eintreffen.

10 Uhr: FC Bayern mit Osasuna über Zaragoza-Leihe einig

Bryan Zaragoza Zeit beim FC Bayern ist erst einmal vorbei: Nach nur sieben Einsätzen leiht der FC Bayern den Flügelstürmer bis zum Ende der Saison an den spanischen Erstligisten CA Osasuna aus. Der 22-Jährige hält sich schon in Pamplona auf. Der Spanier war auch mit dem FC Valencia in Verbindung gebracht worden. Die Leihgebühr soll sich auf 5000.000 - 600.000 Euro belaufen. Zaragoza kam im Januar vom FC Granada zum Rekordmeister. "Bryans Fokus liegt auf dem klaren Ziel, beim FC Bayern eine wichtige Rolle einzunehmen. Dazu hat er alle Qualitäten. Wir sind überzeugt, dass ihn diese Saison in seiner Heimat Spanien weiterbringen wird. Er braucht jetzt viele Spiele auf einem hohen Wettkampfniveau, und dafür ist CA Osasuna eine sehr gute Adresse", wird Sportdirektor Christoph Freund in der Vereinsmitteilung zitiert.

Die Transfer-News und -Gerüchte von Donnerstag, 8. August 2024

21.50 Uhr: Tah geht wohl doch nicht zum FC Bayern

Der Transfer von Fußball-Nationalspieler Jonathan Tah zum FC Bayern München kommt laut einem Bericht von "Kicker" nun doch nicht zustande. Demnach werde Tah in diesem Sommer nicht wechseln - unabhängig von den noch nicht getätigten, aber zwingend notwendigen Verkäufen beim deutschen Rekordmeister.

Noch am Dienstag hatte der "Kicker" vermeldet, dass sich die Bayern mit Bayer Leverkusen angeblich auf einen Transfer des Innenverteidigers geeinigt hätten, dieser aber noch nicht perfekt sei. Die Münchner und der deutsche Double-Gewinner hätten sich aber "grundsätzlich auf die Ablösemodalitäten" verständigt. Dem scheint nun doch nicht so zu sein.

15.25 Uhr: Deadline für FC Bayern im Tah-Poker?

Platzt der Tah-Deal zwischen FC Bayern und Bayer Leverkusen doch noch? "Kicker" und Sky berichteten übereinstimmend, dass sich beide Vereine auf eine Ablösesumme von 25 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen für Tah geeinigt hatten. Nun soll der amtierende deutsch Meister allerdings ungeduldig werden. Laut der "Bild" soll Leverkusen eine Deadline für ein offizielles Angebot gesetzt haben. Diese soll bereits am Sonntag auslaufen. Zuletzt wurde immer wieder berichtet, dass auf Seitend er Münchner der Verkauf von Matthijs de Ligt Voraussetzung für eine Tah-Verpflichtung sei.

12.55 Uhr: Nächste Kehrtwende im Davies-Poker?

Bleibt er? Geht er? Wann geht er? Die Zukunft von FC-Bayern-Spieler Alphonso Davies ist eine andauernde Saga. Real Madrid soll sich schon mit Davies über einen Wechsel einig sein, doch will keine Ablöse zahlen. Der FC Bayern soll noch immer auf eine Verlängerung des 2025 auslaufenden Vertrages hoffen. Doch nun gibt es scheinbar die nächste Wende: Der FC Bayern möchte den Spieler nun unbedingt im Sommer verkaufen - das berichtet zumindest die spanische AS.

12.33 Uhr: Kingsley Coman im Fokus des FC Barcelona?

Der FC Bayern will noch Spieler loswerden. Ein Name der immer wieder fällt ist Kingsley Coman. Der 28-jährige Flügelspieler soll, das berichtet die Sportzeitung "Sport" aus Barcelona, dem FC Barcelona angeboten worden sein, wo mittlerweile Hansi Flick der Cheftrainer ist. Um den Transfer zu den dauerklammen Katalanen zu ermöglichen, wäre der FCB laut "Sky" sogar bereitet, eine Leihe einzugehen.

11.17 Uhr: Wolf-Transfer zum FCA jetzt fix

Nun ist es fix: Der FC Augsburg verpflichtet Rechtsverteidiger Marius Wolf. Der gebürtige Coburger kommt ablösefrei und unterschreibt bis 2027 in Schwaben. Zuletzt stand der fünffache Nationalspieler bei Borussia Dortmund unter Vertrag.

Die Transfer-News und -Gerüchte von Mittwoch, 7. August 2024

12.50 Uhr: FC Augsburg vor Verpflichtung von Marius Wolf

Der Oberfranke Marius Wolf steht nach jüngsten Medienberichten kurz vor der Vertragsunterschrift beim FC Augsburg. Wolf spielte zuletzt bei Borussia Dortmund, dort lief sein Vertrag aus, der Rechtsverteidiger ist ablösefrei.

Wolf wurde bereits in Augsburg in der Nähe der Fußball-Arena gesichtet, es soll nur noch der Medizincheck ausstehen.

Da beim FCA Robert Gumny verletzt ausfällt, steht mit Henri Koudossou nur ein gelernter Rechtsverteidiger im Kader. Wolf wäre die perfekte Ergänzung und der achte Neuzugang der Augsburger vor der neuen Saison.

10.03 Uhr: Hürzeler lockt Hummels nach Brighton

Nach der Absage von Mats Hummels an den italienischen Serie-A-Klub FC Bologna ist der englische Premier-League-Verein Brighton & Hove Albion offenbar ernsthaft am 35-jährigen Innenverteidiger interessiert.

Nach Medienberichten habe es bereits einen Austausch mit Trainer Fabian Hürzeler gegeben, der Hummels seine Pläne vorgestellt hat. Der in Texas geborene Hürzeler wuchs in München auf, spielte unter anderem für den FC Bayern und den TSV 1860 München.

Brighton & Hove Albion ist seit diesem Jahr seine erste Station bei einem Erstligisten. Zuvor hatte er den FC Pipinsried, die deutsche U18 und U20 (Co-Trainer) sowei den FC St. Pauli gecoacht.

9.37 Uhr: Matthäus glaubt nicht an Tah-Wechsel zum FC Bayern

Der ehemalige FC-Bayern-Spieler Lothar Matthäus glaubt nicht an einen Wechsel des Leverkuseners Jonathan Tah nach München. "Eigentlich braucht Bayern Tah gar nicht - wenn überhaupt, um Leverkusen zu schwächen", wird Matthäus in einem Sport-Bild-Interview zitiert.

Dayot Upamecano können stabil spielen, "wenn man ihm Vertrauen schenkt." Daneben stehen Minjae Kim, Eric Dier, Hiroki Ito und Josip Stanisic für die Innenverteidigung zur Verfügung. "Vielleicht bleibt auch noch Matthijs de Ligt", so Matthäus.

Generell glaubt Matthäus aber, dass der Transfer ohnehin noch an den Ablöseverhandlungen scheitern wird: "Leverkusen muss Tah ja nicht verkaufen, ist hier in einer starken Position."

Die Transfer-News und -Gerüchte von Dienstag, 6. August 2024

15.20 Uhr: Mahir Emreli unterschreibt beim 1. FC Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg hat sich noch mal im offensiven Mittelfeld verstärkt. Der Club verpflichtete Mahir Emreli. Der Aserbaidschaner spielte zuletzt bei Dinamo Zagreb. Aktuell laboriert der 27-Jähhrige aber an einer Sprunggelenksverletzung und steht dem Team von Miroslav Klose vorerst nicht zur Verfügung.

14.57 Uhr: FC Bayern leiht Zaragoza wohl an Valencia aus

Flügelstürmer Bryan Zaragoza wird den FC Bayern München wohl schon nach wenigen Monaten erstmal wieder verlassen. Der 22-jährige Spanier soll sich angesichts der großen Konkurrenz in der Offensive des deutschen Fußball-Rekordmeisters möglichst bei einem anderen Verein weiterentwickeln. "Bryan ist ein Spieler, bei dem wir überlegen, dass wir ihm Spielpraxis geben wollen. Wir überlegen jetzt, die richtige Leihe zu finden", hatte Sportvorstand Max Eberl schon auf der Südkorea-Reise angekündigt.

Nun soll Zaragoza laut Medienberichten nach Spanien wechseln. Die Vertragsdetails scheinen ausgehandelt, der FC Valencia gilt als heißester Kandidat. Zum Abschluss des Deals fehlt angebelich nur noch die Unterschrift von Valencia-Klubbesitzer Peter Lim.

13.35 Uhr: FC Augsburg verpflichtet neuen Co-Trainer

Der FC Augsburg hat einen neuen Assistenten für Trainer Jess Thorup verpflichtet. Nach dem Wechsel von Jonas Scheuermann in die englische Premier League zu Brighton & Hove Albion nimmt der frühere Augsburger Stürmer Imre Szabics die bislang offene Stelle ein. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, unterschrieb der 43-Jährige einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026.

Szabics absolvierte zwischen 2007 und 2010 für den FCA 58 Pflichtspiele. Dabei erzielte der ehemalige ungarische Nationalstürmer neun Tore und gab neun Vorlagen. Zuletzt arbeitete er beim FC Zürich, wo einst auch Augsburgs Sportdirektor Marinko Jurendic angestellt war.

12.30 Uhr: Durchbruch zwischen FC Bayern und Bayer Leverkusen im Tah-Poker?

Der FC Bayern hätte gerne Jonathan Tah von Bayer Leverkusen. Die Verhandlungen über den Innenverteidiger dauern schon länger an. Jetzt berichtet der "Kicker", dass die beiden Vereine sich grundsätzlich einig sind. Dem Fachmagazin zufolge kassiert Bayer einen festen Betrag von 25 Millionen Euro für den Nationalspieler. Erfolgsabhängig können fünf weitere Millionen in Form von Bonuszahlungen hinzukommen. Das Gesamtvolumen des Transfers beläuft sich also auf 30 Millionen Euro. Doch es gibt noch eine Hürde zu meistern: Die Münchner wollen erst Matthijs de Ligt verkaufen, um damit den Tah-Transfer zu finanzieren.

12.15 Uhr: SpVgg Fürth verlängert mit Mhamdi

Oualid Mhamdi hat einen neuen Vertrag bei der SpVgg Greuther Fürth unterschrieben. Der Rechtsverteidiger kam im Sommer 2022 aus der U19 von Viktoria Köln zu den Franken. Seitdem hat der 21-jährige Marokkaner 18 Zweitligaspiele fürs Kleeblatt absolviert. Zur Laufzeit machte der Zweitligist keine Angabe.

10.00 Uhr: FC Bologna gibt Hummel den Laufpass

Mats Hummels, dessen Vertrag bei Borussia Dortmund nicht verlängert wurde, muss weiter nach einem neuen Verein suchen. Der ehemalige Profi des FC Bayern hat vom FC Bologna eine Absage kassiert. Das berichtet der italienische Transfer-Experten Gianluca di Marzio. Grund: Die Verhandlungen haben sich zu lange hingezogen, Hummels wollte mehr Bedenkzeit, der Verein der Serie A endlich Klarheit. Ein Wechsel des Verteidigers in die Premier League scheint nun immer wahrscheinlicher: West Ham United und Brighton & Hove Albion sollen Interesse an dem 35-Jährigen haben.

Die Transfer-News und -Gerüchte von Montag, 5. August 2024

18 Uhr: Füllkrug-Transfer perfekt

Der Abschied des Fußball-Nationalspielers Niclas Füllkrug vom Champions-League-Finalisten Borussia Dortmund ist perfekt. Der 31-Jährige, der auch schon für den 1. FC Nürnberg und die SpVgg Greuther Fürther aufgelaufen ist, erfüllt sich seinen Traum von der Premier League bei West Ham United und unterschrieb einen Vertrag bis 2028, wie die Londoner am Montag mitteilten.

Der BVB hatte Füllkrug für Verhandlungen freigestellt. "Ich hatte eine unglaublich tolle Zeit beim BVB. Dafür möchte ich mich bei jedem Einzelnen herzlich bedanken und wünsche dem Verein und seinen großartigen Fans nur das Beste", sagte Füllkrug.

17.50 Uhr: Angreifer Julian Kania schließt sich Arminia Bielefeld an

Angreifer Julian Kania sucht eine neue Herausforderung in der 3. Liga und wechselt mit sofortiger Wirkung vom 1. FC Nürnberg zu Arminia Bielefeld. Der 22-Jährige wechselte im Sommer 2023 von Schwaben Augsburg in die U23 des Club. Für die Zweitvertretung stand er in insgesamt 32 Partien in der Regionalliga Bayern auf dem Feld. Dabei gelangen dem Stürmer 25 Treffer. Für die Lizenzmannschaft kommt Kania auf insgesamt vier Einsätze in der 2. Bundesliga, zuletzt im Februar dieses Jahres im Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern.

14.00 Uhr: Bleibt Bayern-Talent Vidovic beim Rekordmeister?

Im Testspiel gegen Tottenham brachte er mit seinem Treffer den FC Bayern in Führung: Gabriel Vidovic zählt zu den Offensiv-Juwelen des FC Bayern. Doch seine Zukunft in München ist unsicher. LAut "Kicker" hat der Kroate eine Vertragsverlängerung des FCB abgelehnt. Letzte Saison war der 20-Jährige an Dinamo Zagreb ausgeliehen - ein weitere Ausleihe scheint der Vidovic auszuschließen. Anfragen aus dem Ausland nahm das Bayern-Talent laut "Kicker" aber auch nicht an.

11.15 Uhr: Spekulationen um Simons beendet

Fußball-Bundesligist RB Leipzig kann auch in der kommenden Saison auf den begehrten EM-Teilnehmer Xavi Simons setzen. Die Sachsen leihen den niederländischen Offensivspieler für ein weiteres Jahr vom französischen Meister Paris St. Germain aus. "Alles, was ich mir von meinem Wechsel nach Leipzig erhofft habe, ist eingetreten. Ich habe von Anfang an ein tolles Team vorgefunden, von allen das volle Vertrauen gespürt und mich so als Spieler und Mensch weiterentwickeln können – RB Leipzig bietet dafür einfach das perfekte Umfeld", sagte Simons. Auch der deutsche Rekordmeister Bayern München hatte Interesse an dem niederländischen Nationalspieler.

10.00 Uhr: Geht bei Davies jetzt alles ganz schnell?

Seit langer Zeit gibt es Spekulationen rund um Alphonso Davies und Real Madrid. Nächstes Jahr läuft der Vertrag des Kanadiers beim FC Bayern aus - dann könnte er ablösefrei den Rekordmeister verlassen. Die Königlichen wollen laut "Relevo" Davies wohl doch schon diese Jahr und setzen die Münchner Bosse unter Druck: Entweder Davies kommt im Sommer für eine moderate Ablöse nach Spanien oder der 23-Jährige geht nach Ende des Vertrags zu Real - dann bekäme der FCB ähnlich wie damals bei David Alaba keinen Cent.

9.40 Uhr: Irvin Cardona verlässt den FC Augsburg

Irvin Cardona spielt beim FC Augsburg keine Rolle mehr - zuletzt war der 26-jährige an Saint-Etienne verliehen. Die Franzosen würden ihn gerne haben, können ihn sich aber wohl nicht leisten. Zuletzt wurde der Mittelstürmer auch mit Espanyol Barcelona in Verbindung gebracht.

Die Transfer-News und -Gerüchte von Sonntag, 4. August 2024

12.33 Uhr: Marius Wolf vor Wechsel zum FC Augsburg

Laut Medienberichten soll Marius Wolf (29) den FC Augsburg als Rechtsverteidiger verstärken. Sein Vertrag beim Champions-League Finalist Borussia Dortmund ist ausgelaufen.

Das Team von Trainer Jess Thorup hatte am Samstag sein Testspiel gegen Leicester City mit 1:0 gewonnen. Den Siegtreffer erzielte der Neuzugang vom VfL Bochum Keven Schlotterbeck.

10.28 Uhr: FC Bayern will Bryan Zaragoza verleihen

Der Spanier Bryan Zaragoza ist erst seit Februar beim FC Bayern und soll schon wieder verliehen werden, um Spielpraxis zu sammeln. Offenbar hat Zaragoza auch unter Neu-Trainer Vincent Kompany wenig Chancen auf Einsatzzeit.

"Bryan ist ein Spieler, bei dem wir überlegen, dass wir ihm Spielpraxis geben wollen. Wir überlegen jetzt, die richtige Leihe zu finden", sagte Sportvorstand Max Eberl am Rande der Südkorea-Reise des Klubs in Seoul.

Der 22-Jährige war vom FC Granada gekommen, konnte sich aber bishernicht durchsetzen. Durch Neuzugänge wie den Franzosen Michael Olise von Chrystal Palace ist die Konkurrenz auf den Offensivflügeln groß. "Da könnte Bryan es etwas schwerer habe", sagte Eberl: "Er kam auf uns zu. Wir finden den Gedanken für ihn, dass er Einsatzzeit bekommt, gut."

Die Transfer-News und -Gerüchte von Samstag, 3. August 2024

13.20 Uhr: Désiré Doué liebäugelt mit dem FC Bayern

Der FC Bayern will Désiré Doué und der 19-Jährige will wohl auch nach München. Das berichten französische Medien. Das Offensivtalent von Stade Rennes wird auch von Paris St. Germain umworben. Laut "Sky" spielen die Münchner Bosse aber auf Zeit, denn für einen neuen Transfer müsste erst Geld in die Kasse kommen. Doué soll um die 55 Millionen Euro kosten.

10.30 Uhr: FC Augsburg hat Interesse an Marius Wolf

Der FC Augsburg hat wohl einen neune Rechtsverteidiger gefunden. Wie mehrere Medien berichten, sollen die Schwaben kurz vor der Verpflichtung von Marius Wolf stehen. Der 29-Jährige spielte zuletzt bei Borussia Dortmund, bekam aber keinen neuen Vertrag.

10.10 Uhr: Füllkrug reist aus BVB-Trainingslager ab

Der Wechsel von Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug nach England steht anscheinend unmittelbar bevor. Der 31 Jahre alte Stürmer wurde von Borussia Dortmund "für Gespräche mit einem anderen Verein freigestellt", wie der Bundesligist mitteilte. Füllkrug sei am Samstagmorgen aus dem Trainingslager in Bad Ragaz abgereist.

Laut Medienberichten wechselt der ehemalige Spieler des 1. FC Nürnberg und der SpVgg Greuther Fürth zu West Ham United in die Premier League. Der Londoner Club und der BVB sollen zu einer Einigung gekommen sein, berichtete Sky am Freitagabend. Die Ablösesumme soll bei etwa 30 Millionen Euro liegen. Zuletzt waren auch Atlético Madrid und die AC Mailand als Interessenten genannt worden.

Die Transfer-News und -Gerüchte von Freitag, 2. August 2024

17.15 Uhr: Club verleiht Innenverteidiger Jannes Horn

Der 1. FC Nürnberg hat Innenverteidiger Jannes Horn (27) für eine Saison in die Major League Soccer (MLS) zu St. Louis City verliehen. Wie der Verein aus der nordamerikanischen Fußball-Profiliga mitteilte, hat er auch eine Kaufoption für den Abwehrspieler bis Ende Juni 2026. In St. Louis stehen neben Roman Bürki oder Marcel Hartel auch die früheren Nürnberger Cedric Teuchert und Eduard Löwen unter Vertrag.

Horn hatte zuletzt nur in der U23 des fränkischen Fußball-Zweitligisten trainiert. Der Verteidiger war im Januar 2023 auf Leihbasis vom VfL Bochum nach Nürnberg gewechselt, ehe er im darauffolgenden Sommer fest verpflichtet wurde. Horn bestritt wettbewerbsübergreifend 37 Partien für den Club.

13.30 Uhr: Manchester United gibt Angebot für Mazraoui und de Ligt ab

Premier-League Klub Manchester United hat nach Informationen des "The Athletic" ein Sammelangebot für die FC-Bayern-Profis Noussair Mazraoui und Mathijs de Ligt abgegeben. Der deutsche Rekordmeister soll dieses erste Angebot aber zunächst abgelehnt haben.

Angeblich hätte sich die Mannschaft von Trainer Erik ten Hag mit beiden Spielern auf Fünfjahresverträge geeinigt. Der FC Bayern würde beide Spieler bei einem entsprechenden Angebot abgeben, um selbst noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv werden zu können.

9.45 Uhr: Füllkrug muss sich entscheiden

Nationalspieler Niclas Füllkrug steht vor der Entscheidung: Bleibt er bei Borussia Dortmund, wo es nach der Verpflichtung von Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart ein Überangebot bei den Mittelstürmern gibt? Oder wechselt der frühere Fürther und Nürnberger Profi?

Der Premier-League-Klub West Ham United soll Interesse an einer Verpflichtung von "Fülle" haben. Zuvor hatte es auch geheißen, dass ihn der VfB Stuttgart als Ersatz für Guirassy holen wolle. Laut "Bild" ruft der BVB 30 Millionen Euro für den 31-Jährigen auf. Zu viel für den VfB, aber nicht für die Engländer?

Die Transfer-News und -Gerüchte vom Donnerstag, 1. August 2024

11.20 Uhr: 1. FC Nürnberg verleiht Wintzheimer nach Essen

Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg gibt kurz vor seinem Zweitligastart Stürmer Manuel Wintzheimer ab. Wie die Franken mitteilten, wird der 25-Jährige für die kommende Saison an Drittligisten Rot-Weiss Essen verliehen.

Wintzheimer war im Sommer 2022 vom Hamburger SV nach Nürnberg gekommen. Er konnte sich beim Club aber nicht durchsetzen und wurde anschließend an Eintracht Braunschweig sowie Arminia Bielefeld verliehen. Für den Club stand Wintzheimer wettbewerbsübergreifend in 15 Partien auf dem Rasen, dabei gelang ihm nur ein Treffer.

10.00 Uhr: Joshua Kimmich fremdelt mit PSG-Interesse

Nationalspieler Joshua Kimmich steht weiter beim französischen Topklub Paris Saint-Germain auf der Wunschliste. Allerdings hat der Nationalspieler offenbar andere Pläne. Kimmich, dessen Vertrag beim FC Bayern München noch bis 2025 läuft, würde nach Informationen der Plattform "FCB Inside" gerne an der Isar bleiben und seine Optionen in einem Jahr neu ausloten.

Quelle: BR24Sport 08.08.2024 - 11:54 Uhr