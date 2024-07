BR24 Sport Transfer-Ticker: Olise in München angekommen Stand: 07.07.2024 23:52 Uhr

Der Transfers von Michael Olise zum FCB steht kurz bevor. Der Offensivspieler wurde in München beim Medizincheck gesichtet. Ein anderer Spieler soll diesen bereits bestanden haben. Die Transfernews und -Gerüchte der bayerischen Vereine im Ticker.

Die Transfer-News und -Gerüchte vom Sonntag, 7. Juli 2024

20.21 Uhr: FC Bayern verkündet Olise-Transfer

Nun ist es schon fix: Michael Olise wechselt zum FC Bayern München. Zum ausführlichen Artikel geht es hier.

16.02 Uhr: Olise in München angekommen

Michael Olise wurde bereits in München gesichtet und steht wohl kurz vor einem Transfer zum FC Bayern. Der 22-jährige Flügelspieler von Crystal Palace absolviert laut Medienberichten derzeit den Medizincheck und soll schon bald den Vertrag in München offiziell unterschrieben. Die Münchner müssen wohl etwa 60 Millionen für den Franzosen bezahlen, zudem soll es eine Weiterverkaufsbeteiligung für Palace geben.

15.45 Uhr: Palhinha bereits Medizincheck beim FC Bayern bestanden?

Am Freitag schied Joao Palhina mit Portugal aus der EM aus. Viel Zeit zum Trauern ließ sich der 28-jährige defensive Mittelfeldspieler allerdings nicht. So soll Palhinha, der beim FC Fulham unter Vertrag steht, bereits in München den Medizincheck absolviert haben. Dass dies allerdings noch nicht bedeutet, dass er auch zum FC Bayern wechselt, musste er bereits vor einem Jahr erfahren, als der Wechsel zum deutschen Rekordmeister in letzter Sekunde platzte.

13.50 Uhr: De Ligt vor einem Wechsel zu Manchester United?

Seit Wochen halten sich die Gerüchte um einen Abgang von Innenverteidiger Matthijs de Ligt vom FC Bayern hartnäckig. Nun soll Bewegung in die Sache kommen. Laut dem Transfer-Experten Fabrizio Romano sollen bereits mehrere Gespräche zwischen Erik ten Hag, Trainer von Manchester United und dem Abwehrspieler stattgefunden haben. Berater und Verein hätten sich demnach bereits über einen Vertrag geeinigt. Nun soll Manchester United versuchen, den FC Bayern von einem Verkauf zu überzeugen.

Die Transfer-News und -Gerüchte von Freitag, 5. Juli 2024

12.05 Uhr: FC Augsburg holt Mittelstürmer Mounié

Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat sich die Dienste von Mittelstürmer Steve Mounié gesichert. Der Nationalspieler Benins stand zuletzt beim französischen Erstligisten Stade Brest unter Vertrag und kommt ablösefrei. Beim FCA unterschrieb der 29-Jährige bis zum 30. Juni 2027. "Steve ist ein physisch robuster und kopfballstarker Angreifer, der insbesondere mit seinen Fähigkeiten im gegnerischen Strafraum überzeugt", sagte FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic.

"Steve verfügt über Erfahrung auf höchstem europäischem Niveau, und er soll auch als Persönlichkeit eine wichtige Stütze für unser Team sein." In der abgelaufenen Saison hatte Mounie sechs Treffer zur erfolgreichen Champions-League-Qualifikation von Stade Brest beigesteuert. In 162 Einsätzen in der Ligue 1 erzielte er 44 Tore.

Yusuf Kabadayi

Die Transfer-News und -Gerüchte von Donnerstag, 4. Juli 2024

16.32 Uhr: FC Bayern verleiht Nachwuchsprofi Zvonarek nach Graz

Der FC Bayern München hat Nachwuchsprofi Lovro Zvonarek nach Österreich verliehen. Der 19-Jährige wird in der kommenden Saison für Sturm Graz auflaufen und dort Erfahrung sammeln, wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte. Graz war in der vergangenen Spielzeit sensationell Meister und Pokalsieger in Österreich geworden und darf daher in der Champions League antreten. In Europas Königsklasse, die nach einem neuen Modell gespielt wird, ist dann ein Duell mit den Bayern möglich.

Der kroatische U21-Nationalspieler hat bei den Bayern bislang fünf Bundesligaspiele bestritten und dabei ein Tor erzielt. Im Mai erhielt er einen Profivertrag bis 30. Juni 2027.

9.33 Uhr: FC Augsburg holt FCB-Talent Kabadayi

Offensivspieler Yusuf Kabadayi wechselt vom deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München zum Bundesligisten FC Augsburg. Der 20-Jährige erhält bei den Fuggerstädtern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028, wie sie am Donnerstag bekanntgaben. In der vergangenen Saison hatten die Bayern ihn an den Zweitligisten FC Schalke 04 ausgeliehen. "Mit seiner Dribbelstärke, seinen Tempoläufen und mit seinen physischen Anlagen ist er in der Offensive variabel einsetzbar", sagte Augsburgs Sportdirektor Marinko Jurendic über Kabadayi.

João Palhinha

Die Transfer-News und -Gerüchte von Mittwoch, 3. Juli 2024

15.10 Uhr: Palhinha kurz vor Wechsel zum FC Bayern

João Palhinha steht offenbar kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern. Nach Informationen von Sky und Transfer-Experte Fabrizio Romano haben die Münchner und der FC Fulham eine grundsätzliche Einigung erzielt. Laut The Athletic haben sich Fulham und die Bayern nun aber auf eine Ablösesumme von 51 Millionen Euro plus fünf Millionen an möglichen Bonuszahlungen verständigt.

15.00 Uhr: Drittliga- Torschützenkönig Mause verlässt den FC Ingolstadt

Drittligist FC Ingolstadt verliert seinen erfolgreichsten Angreifer: Jannik Mause wechselt von den Schanzern zum 1. FC Kaiserslautern. Letzte Saison erzielte der 25-Jährige 18 Tore. "Wir sind froh, dass wir den Torjäger der abgelaufen Drittligasaison verpflichten konnten", sagte FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen. Mause war im vergangenen Sommer ablösefrei vom damaligen Viertligisten Alemannia Aachen zum FCI gekommen und hatte noch einen Vertrag bis Sommer 2025.

Die Transfer-News und -Gerüchte von Montag, 1. Juli 2024

9.15 Uhr: Nürnbergs Talent Can Uzun wechselt nach Frankfurt

Top-Talent Can Uzun wechselt vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg zu Eintracht Frankfurt. Der 18-Jährige unterschrieb einen Fünfjahresvertrag bis zum 30. Juni 2029, wie der hessische Fußball-Bundesligist mitteilte. "Can Uzun ist eines der größten Talente in Deutschland. Wir sind froh, dass er sich trotz vieler interessanter Angebote aus ganz Europa für uns entschieden hat", sagte Sportvorstand Markus Krösche.

14.00 Uhr: FC Bayern will Zvonarek ausleihen

Angreifer Lovro Zvonarek kam in der abgelaufenen Saison auf fünf Bundesligaeinsätze (ein Tor) beim FC Bayern München. Nun soll der 19-jährige Kroate ausgeliehen werden, um mehr Spielpraxis zu bekommen.

10.27 Uhr: FC Bayern holt Sieb zurück - Leihgeschäft mit Mainz

Der FC Bayern München hat Sturmtalent Armindo Sieb von der SpVgg Greuther Fürth zurückgeholt und sofort für zwei Jahre an den 1. FSV Mainz 05 verliehen. Der deutsche Fußball-Rekordmeister machte bei dem 21-Jährigen von einer Rückholoption Gebrauch. Der im Sommer 2022 zum Zweitligisten Fürth gewechselte Sieb erhält in München einen neuen Vertrag bis zum 30. Juni 2027, wie der FC Bayern am Montag mitteilte.

9.00 Uhr: Mats Hummels nach Leverkusen?

Double-Sieger Bayer 04 Leverkusen denkt nach Informationen des Kicker über eine Verpflichtung von Innenverteidiger Mats Hummels nach. Nachdem Nationalspieler Jonathan Tah den Klub in Richtung München verlassen möchte und Wunschkandidat Waldemar Anton vom VfB Stuttgart zu einem Wechsel nach Dortmund tendiert, ist nun Mats Hummels ein möglicher Kandidat für den vakanten Posten in der Innenverteidigung. Der Vertrag des 35-Jährigen bei Borussia Dortmund war trotz der starken Rückrunde des Ex.Bayern-Profis nicht verlängert worden. Zuletzt war über einen Wechsel des Ex-Nationalspielers ins benachbarte Ausland spekuliert worden.

