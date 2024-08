Transfer-Ticker Transfer-Ticker: Füllkrug reist aus Trainingslager ab Stand: 03.08.2024 10:34 Uhr

Niclas Füllkrugs Wechsel in die Premier League steht unmittelbar bevor. Der FC Augsburg scheint einen Rechtsverteidiger gefunden zu haben. Transfernews und -Gerüchte der bayerischen Vereine im Ticker.

Von BR24Sport

Die Transfer-News und -Gerüchte vom Samstag, 3. August 2024

10.30 Uhr: FC Augsburg hat Interesse an Marius Wolf

Der FC Augsburg hat wohl einen neune Rechtsverteidiger gefunden. Wie mehrere Medien berichten, sollen die Schwaben kurz vor der Verpflichtung von Marius Wolf stehen. Der 29-Jährige spielte zuletzt bei Borussia Dortmund, bekam aber keinen neuen Vertrag.

10.10 Uhr: Füllkrug reist aus BVB-Trainingslager ab

Der Wechsel von Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug nach England steht anscheinend unmittelbar bevor. Der 31 Jahre alte Stürmer wurde von Borussia Dortmund "für Gespräche mit einem anderen Verein freigestellt", wie der Bundesligist mitteilte. Füllkrug sei am Samstagmorgen aus dem Trainingslager in Bad Ragaz abgereist.

Laut Medienberichten wechselt der ehemalige Spieler des 1. FC Nürnberg und der SpVgg Greuther Fürth zu West Ham United in die Premier League. Der Londoner Club und der BVB sollen zu einer Einigung gekommen sein, berichtete Sky am Freitagabend. Die Ablösesumme soll bei etwa 30 Millionen Euro liegen. Zuletzt waren auch Atlético Madrid und die AC Mailand als Interessenten genannt worden.

Die Transfer-News und -Gerüchte vom Freitag, 2. August 2024

17.15 Uhr: Club verleiht Innenverteidiger Jannes Horn

Der 1. FC Nürnberg hat Innenverteidiger Jannes Horn (27) für eine Saison in die Major League Soccer (MLS) zu St. Louis City verliehen. Wie der Verein aus der nordamerikanischen Fußball-Profiliga mitteilte, hat er auch eine Kaufoption für den Abwehrspieler bis Ende Juni 2026. In St. Louis stehen neben Roman Bürki oder Marcel Hartel auch die früheren Nürnberger Cedric Teuchert und Eduard Löwen unter Vertrag.

Horn hatte zuletzt nur in der U23 des fränkischen Fußball-Zweitligisten trainiert. Der Verteidiger war im Januar 2023 auf Leihbasis vom VfL Bochum nach Nürnberg gewechselt, ehe er im darauffolgenden Sommer fest verpflichtet wurde. Horn bestritt wettbewerbsübergreifend 37 Partien für den Club.

13.30 Uhr: Manchester United gibt Angebot für Mazraoui und de Ligt ab

Premier-League Klub Manchester United hat nach Informationen des "The Athletic" ein Sammelangebot für die FC-Bayern-Profis Noussair Mazraoui und Mathijs de Ligt abgegeben. Der deutsche Rekordmeister soll dieses erste Angebot aber zunächst abgelehnt haben.

Angeblich hätte sich die Mannschaft von Trainer Erik ten Hag mit beiden Spielern auf Fünfjahresverträge geeinigt. Der FC Bayern würde beide Spieler bei einem entsprechenden Angebot abgeben, um selbst noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv werden zu können.

9.45 Uhr: Füllkrug muss sich entscheiden

Nationalspieler Niclas Füllkrug steht vor der Entscheidung: Bleibt er bei Borussia Dortmund, wo es nach der Verpflichtung von Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart ein Überangebot bei den Mittelstürmern gibt? Oder wechselt der frühere Fürther und Nürnberger Profi?

Der Premier-League-Klub West Ham United soll Interesse an einer Verpflichtung von "Fülle" haben. Zuvor hatte es auch geheißen, dass ihn der VfB Stuttgart als Ersatz für Guirassy holen wolle. Laut "Bild" ruft der BVB 30 Millionen Euro für den 31-Jährigen auf. Zu viel für den VfB, aber nicht für die Engländer?

8.30 Uhr: Neuers Plädoyer für Leon Goretzka

Kapitän Manuel Neuer hat auf der Südkorea-Reise des FC Bayern München ein Plädoyer für Teamkollege Leon Goretzka gehalten, der beim Rekordmeister zwar einen Vertrag bis 2026 hat, aber als Verkaufskandidat gehandelt wird: "Ich wünsche Leon nur das Beste und möchte natürlich, dass er bei uns auf dem Platz steht", sagte Neuer in Seoul.

Er spüre bei dem 29-Jährigen, der nicht für die Europameisterschaft nominiert worden war, auch eine Extramotivation nach dem verpassten Heimturnier. "Man merkt schon, dass er unbedingt will, dass er sehr motiviert ist und auch von den Gedanken her sehr klar ist."

Sportvorstand Max Eberl hatte vor der Asien-Tour die "extreme Konkurrenzsituation" im Mittelfeld angesprochen, erst recht nach der zusätzlichen Verpflichtung von Wunschspieler João Palhinha für rund 50 Millionen Euro. "Da muss jeder Spieler entscheiden, was dann sein Schritt ist", sagte Eberl

Die Transfer-News und -Gerüchte vom Donnerstag, 1. August 2024

11.20 Uhr: 1. FC Nürnberg verleiht Wintzheimer nach Essen

Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg gibt kurz vor seinem Zweitligastart Stürmer Manuel Wintzheimer ab. Wie die Franken mitteilten, wird der 25-Jährige für die kommende Saison an Drittligisten Rot-Weiss Essen verliehen.

Wintzheimer war im Sommer 2022 vom Hamburger SV nach Nürnberg gekommen. Er konnte sich beim Club aber nicht durchsetzen und wurde anschließend an Eintracht Braunschweig sowie Arminia Bielefeld verliehen. Für den Club stand Wintzheimer wettbewerbsübergreifend in 15 Partien auf dem Rasen, dabei gelang ihm nur ein Treffer.

10.00 Uhr: BVB bestätigt Wechsel von Pascal Groß

Borussia Dortmund hat Fußball-Nationalspieler Pascal Groß verpflichtet. Wie der Verein mitteilte, wechselt der 33-jährige frühere Profi des FC Ingolstadt vom englischen Premier-League-Club Brighton & Hove Albion zum BVB und erhält einen Vertrag bis Sommer 2026. Groß reist den Angaben zufolge jetzt mit der Mannschaft ins Trainingslager nach Bad Ragaz (Schweiz).

Laut dem TV-Sender Sky bezahlen die Dortmunder 7,5 Millionen Euro plus mögliche zwei Millionen Euro Boni für Groß. Der Verein selbst äußerte sich nicht zu einer Ablöse.

10.00 Uhr: Joshua Kimmich fremdelt mit PSG-Interesse

Nationalspieler Joshua Kimmich steht weiter beim französischen Topklub Paris Saint-Germain auf der Wunschliste. Allerdings hat der Nationalspieler offenbar andere Pläne. Kimmich, dessen Vertrag beim FC Bayern München noch bis 2025 läuft, würde nach Informationen der Plattform "FCB Inside" gerne an der Isar bleiben und seine Optionen in einem Jahr neu ausloten.

Die Transfer-News und -Gerüchte vom Mittwoch, 31. Juli 2024

14.00 Uhr: FC-Bayern-Verteidiger Mazraoui könnte bald weg sein

Am späten Nachmittag bricht der FC-Bayern-Tross zu seiner Asienreise nach Südkorea auf. Nicht mit im Flieger sein werden Leroy Sané, Harry Kane, Dayot Upamecano, Mathijs de Ligt, Kingsley Coman und Alphonso Davies. Bis auf Sané genießen alle noch EM-Urlaub. Der Flügelstürmer absolviert nach seiner Leisten-OP noch ein Aufbauprogramm.

Spannend war im Vorfeld, ob Noussair Mazraoui noch zur Reisegruppe gehört. Nach jüngsten Meldungen reist der 26-Jährige aber mit. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet, dass ein Wechsel des Marokkaners zu Manchester United bevorstehen soll. Inklusive Bonuszahlungen könnten die Münchner bis zu 25 Millionen Euro erlösen, um danach endlich selbst wieder auf dem Transfermarkt aktiv werden zu können.

13.30 Uhr: Klopp stellt Zukunft als Trainer in Frage

Jürgen Klopp hat einem Engagement als Teammanager der englischen Nationalmannschaft eine klare Absage erteilt und sogar seine Zukunft im Trainergeschäft ernsthaft infrage gestellt. "Stand heute war es das für mich als Trainer. Ich habe nicht aus einer Laune heraus aufgehört, sondern das war eine generelle Entscheidung", sagte der 57-Jährige im Rahmen des Trainerkongresses des Bundes Deutscher Fußball-Lehrer in Würzburg.

12.30 Uhr: FCN-Neuzugang Knoche direkt Kapitän

Miroslav Klose hat kurz vor dem Saisonstart des 1. FC Nürnberg Neuzugang Robin Knoche zum Kapitän des Fußball-Zweitligisten ernannt. Mittelfeldspieler Florian Flick (24) und Jan Reichert (23), die neue Nummer eins im Tor, sind die Stellvertreter des 32 Jahre alten Abwehrspielers Knoche, der vom Bundesligisten 1. FC Union Berlin nach Franken kam.

Knoche wird die neu formierte Mannschaft erstmals an diesem Samstag (ab 13.00 Uhr in der Radioreportage) im Auswärtsspiel beim Karlsruher SC auf den Platz leiten.

10.00 Uhr: 1. FC Nürnberg an Hoffenheims Julian Justvan dran

Der 1. FC Nürnberg will Julian Justvan verpflichten. Das Berichten die "BILD" und das Portal "transfermarkt.de" übereinstimmend- Der 26-Jährige soll von der TSG Hoffenheim ausgeliehen werden, dabei will sich der Club eine Kaufoption sichern. Die Verhandlungen laufen demnach schon seit Wochen. Einzig das Beben in der Hoffenheimer Chefetage inklusive dem Rauswurf von Sportchef Alexander Rosen hat die Personalie jetzt verzögert. Justvan verbrachte die vergangene Rückrunde auf Leihbasis in Darmstadt. Der gebürtige Landshuter kennt die zweite Liga. In der Saison 2022/23 kam er auf 13 Torbeteiligungen für den SC Paderborn.

9.00 Uhr: SpVgg Unterhaching legt auf Torhüterposition nach

Fußball-Drittligist SpVgg Unterhaching hat auf die schwierige Torhütersituation reagiert und einen weiteren Keeper verpflichtet: Vom Karlsruher SC wechselt der 29-jährige Kai Eisele zu den Rot-Blauen und bringt die gewünschte Portion Erfahrung mit. Zwar war Eisele zuletzt nur Ersatz beim KSC. Ihm wird aber zugetraut, der erst 18-jährigen Nummer eins im Tor, Konstantin Heide, "als Rückhalt zur Seite zu stehen und ihn mit seiner jahrelangen Profierfahrung und Professionalität zu unterstützen".

René Vollath, in der vergangenen Saison Stammkeeper bei Haching, war kürzlich zu Ligakonkurrent TSV 1860 München gewechselt.

Die Transfer-News und -Gerüchte vom Dienstag, 30. Juli 2024

16.30 Uhr: SpVgg Greuther Fürth holt Keeper aus Halle

Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth hat Torhüter Moritz Schulze unter Vertrag genommen. Der 23-Jährige präsentierte sich zuletzt als Testspieler beim Kleeblatt und war bei Testspielen gegen St. Pauli und den SC Freiburg mit dabei. "Moritz hat mit seiner Physis und Ausstrahlung eine gute Präsenz", so Trainer Alex Zorniger. Schulze wurde in der Jugend von RB Leipzig ausgebildet und war vergangene Saison für Drittligaabsteiger Hallescher FC aktiv.

11.00 Uhr: Weinzierl soll FC-Bayern- Nachwuchszentrum leiten

Beim FC Bayern München steht offenbar ein Wechsel in der Nachwuchsabteilung an: Laut "Bild" soll Markus Weinzierl die Nachfolge von Halil Altintop antreten. Altintop scheidet nach eineinhalb Jahren in der Position auf eigenen Wunsch aus. Weinzierl, der u.a. den FC Augsburg, den FC Schalke 04 und den 1. FC Nürnberg trainierte, soll künftig als Sportlicher Leiter und Cheftrainer Campus fungieren. Dabei sei er vor allem für die Koordination und Betreuung der Trainer aller Nachwuchsteams sowie für die Entwicklung der Bayern-Talente zuständig.

Zuletzt stand der 49-Jährige zwischen Oktober 2022 und Februar 2023 beim 1. FC Nürnberg an der Seitenlinie, wo er nach nur 13 Spielen wieder entlassen wurde.

10.30 Uhr: FC-Bayern-Frauen verpflichten schwedische Nationalspielerin

Das Frauenteam des FC Bayern erhält weitere Verstärkung: Die Münchner verpflichteten Julia Zigiotti Olme vom englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion. Die schwedische Nationalspielerin erhält bei den deutschen Meisterinnen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026.

Die 26 Jahre alte Mittelfeldspielerin überzeuge durch "Flexibilität, Defensivstärke und ihre große Qualität am Ball", sagte Francisco De Sa Fardilha, Technischer Leiter der FC-Bayern-Frauen. Für Zigiotti Olme geht "ein großer Traum in Erfüllung. Der Klub zählt seit Jahrzehnten zu den größten und geschichtsträchtigsten Vereinen der Welt."

9.20 Uhr: Leon Goretzka bei Atlético und Neapel im Gespräch

Langsam kommt Bewegung in den Transfermarkt. Auch beim FC Bayern, bei dem zunächst Spieler abgegeben werden sollen, ehe Geld für weitere Neuzugänge ausgegeben werden darf. Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, hat der spanische Klub Atlético Madrid Interesse an einer Verpflichtung von Mittelfeldspieler Leon Goretzka. Neben den Spaniern soll es mit dem SSC Neapel einen weiteren Interessenten für den 29-Jährigen geben.

Erneut schwappt auch das Interesse von Frankreichs Topklub Paris Saint-Germain an Nationalspieler Joshua Kimmich hoch. Der Sechser des FC Bayern, dessen Marktwert auf rund 50 Millionen Euro geschätzt wird, hat in München noch einen Vertrag bis 2025 und könnte jetzt noch eine hohe Ablöse bringen. Verlängert er seinen Vertrag nicht, bleibt aber in München, wäre Kimmich in einem Jahr ablösefrei.

Die Transfer-News und -Gerüchte vom Montag, 29. Juli 2024

17.05 Uhr: Sven Bender wird Co-Trainer der SpVgg Unteraching

Jetzt ist es fix: Nach seinem Bruder Lars kehrt auch Ex-Nationalspieler Sven Bender zur SpVgg Unterhaching zurück. Der Fußball-Drittligist gab die Verpflichtung des 35-Jährigen als Co-Trainer bekannt. Gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder kickte Bender einst in der Jugend für den bayerischen Club. Lars Bender betreut die U17 der SpVgg. Sven Bender war zuletzt bei Champions-League-Finalist Borussia Dortmund als Assistenztrainer angestellt. Nach dem Trainerwechsel beim BVB von Edin Terzic zu Nuri Sahin endete das Arbeitsverhältnis aber zum 30. Juni.

16.00 Uhr: Nürnberger Horn vor Wechsel in die MLS

Der beim 1. FC Nürnberg aussortierte Jannes Horn hat wohl einen neuen Verein gefunden. Wie das Portal "transfermarkt.de" berichtet, steht der Defensivspieler vor einem Wechsel zu St. Louis City SC. Dem Bericht zufolge soll es sich um Leihe handeln. Der MLS-Klub soll sich eine Kaufoption gesichert haben. Bei St. Louis City FC ist der Niederbayer Lutz Pfannenstiel Sportdirektor. Schon der Ex-Cluberer Cedric Teuchert wechselte in diesem Sommer nach St. Louis.

11.30 Uhr: Nach Olmo sagt auch Simons dem FC Bayern ab

Der FC Bayern München muss knapp drei Wochen vor dem ersten Pflichtspiel der Saison eine weitere Absage eines Wunschspielers hinnehmen. Wie "Sky" erfahren haben will, hat Leipzigs Xavi Simons den Münchnern abgesagt. Eine Quelle nannte der Sender nicht.

RB Leipzig und Simons' Stammverein Paris Saint-Germain seien dabei, eine neue Leihe zu finalisieren. Die Sachsen sind gewillt, den 21-jährigen Niederländer eine weitere Spielzeit auszuleihen. In seiner ersten Bundesligasaison hatte Simons mit acht Treffern überzeugt. Auch bei der Fußball-EM zeigte er im Oranje-Trikot starke Leistungen.

10.20 Uhr: FC Augsburg plant mit Uduokhai und Vargas

Knapp drei Wochen vor dem Start der neuen Saison in der Fußball-Bundesliga sieht Trainer Jess Thorup noch Handlungsbedarf im Kader des FC Augsburg. "Natürlich brauchen wir mindestens einen Rechtsverteidiger, wir improvisieren hier aktuell. Wenn eine Verpflichtung zeitnah klappt, haben wir ein sehr gutes Fundament", sagte der Däne in einem "Kicker"-Interview.

Mit Felix Uduokhai und Ruben Vargas plant der Coach indes "hundertprozentig", obwohl das Duo mitgeteilt hat, den FCA verlassen zu wollen. Thorup selbst kann sich vorstellen, seinen bis Sommer 2025 gültigen Vertrag zu verlängern. Er sagte: "Ich habe mit den Verantwortlichen gesprochen. Ich fühle mich in Augsburg wohl. Ich glaube, beide Seiten können sich vorstellen, länger zusammenzuarbeiten."

9.00 Uhr: Florian Wirtz bleibt Thema beim FC Bayern - für 2025

Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte es kürzlich angekündigt: Er würde Jamal Musiala und Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) künftig gerne gemeinsam auch beim FC Bayern München spielen sehen. Der "Kicker" meldet nun, dass der Rekordmeister den Transfer des 21-jährigen Mittelfeldspielers für kommendes Jahr ins Auge gefasst hat und bereit sei, auch viel Geld für ihn auf den Tisch zu legen.

Die Transfer-News und -Gerüchte vom Sonntag, 28. Juli 2024

16.01 Uhr: Bleibt der FC Bayern auf Mazraoui sitzen?

Bleibt er? Geht er? Will er überhaupt gehen? Fast täglich neue Spekulationen um Noussair Mazraoui vom FC Bayern München. Angeblich gilt er als Verkaufskandidat, die Konkurrenz auf der Rechtsverteidiger-Position ist mit Joshua Kimmich, Josip Stanisic und Sacha Boey groß.

Der marokkanische Nationalspieler soll bereits mit West Ham United und Manchester United verhandelt haben - beide Vereine zogen sich nach Medienberichten aber bereits zurück. Woran die Verhandlungen mit West Ham gescheitert sind, ist unklar. Manchester United soll sich nun ebenfalls zurückgezogen haben, weil Mazraoui angeblich eine Stammplatz-Garantie wollte.

Trainer der "Red Devils" ist der frühere FC-Bayern-Coach Erik ten Haag. Er kennt Mazraoui aus gemeinsamen Zeiten bei Ajax Amsterdam. Mit Diogo Dalot und Aaron Wan-Bissaka hat ManUnited allerdings schon zwei Rechtsverteidiger im Kader. Unbedingt handeln muss der englische Rekordmeister also nicht.

15.42 Uhr: Ultimatum aus Bologna für Mats Hummels

Der ehemalige FC-Bayern-Spieler Mats Hummels wird seit Wochen mit einem Wechsel zum italienischen Erstligisten FC Bologna in Verbindung gebracht. Dort herrscht Handlungsbedarf in der Innenverteidigung: Denn der italienische Nationalspieler Riccardo Calafiori verlässt den Klub und wechselt in die Premier League zum FC Arsenal.

Bologna-Geschäftsführer Claudio Fenucci hatte bereits vor dem Wochenende bestätigt, dass sein Klub Hummels ein konkretes Angebot vorgelegt habe. "Wir warten auf eine Antwort von Hummels und hoffen, dass sie bald eintrifft. Er hat sich ein paar Tage Zeit genommen, um sorgfältig darüber nachzudenken", wurde Fenucci zitiert.

Angeblich erwarte Bologna Anfang der Woche eine Antwort von Hummels. Alternativ könnten sich die Italiener auch anderwertig umschauen. Der kroatische Nationalspieler Josip Šutalo, derzeit bei Ajax Amsterdam unter Vertrag, könnte eine Alternative sein. Hummels' Vorteil: Er ist derzeit vereinslos und somit ablösefrei.

Die Transfer-News und -Gerüchte vom Samstag, 27. Juli 2024

19.41 Uhr: De Ligt und Mazraoui zu Manchester United?

Manchester United ist nach neuesten Gerüchten an einer Verpflichtung von Matthis de Ligt und Noussair Mazraoui im Doppelpack interessiert. Das berichtet der für gewöhnlich gut informierte Transfer-Insider Fabrizio Romano.

Es sollen bereits Gespräche zwischen Manchester und Rafaela Pimenta, der Beraterin der beiden Spieler, sollen bereits stattgefunden haben. Der FC Bayern würde beide wohl ziehen lassen, da Neu-Coach Vincent Kompany angeblich nicht mit ihnen plant.

Trainer bei Manchester United ist der frühere FC-Bayern-Coach Erik ten Hag. Er trainierte De Ligt und Mazraoui bereits in seiner Zeit bei Ajax Amsterdam und hält viel von beiden Spieler. Zuletzt war bereits mehrfach über ein Interesse von ManUnited an De Ligt spekuliert worden. Neu ist das Interesse an Mazraoui.

Angeblich hängt vieles jedoch von der Zukunft von Inter-Verteidiger Aaron Wan-Bissaka, der auf der Mazraoui-Position auf der Außenbahn spielt, ab. Dieser gilt als Verkaufskandidat in Manchester. Zuletzt wurde dem Verein aber auch ein Tausch mit Denzel Dumfries von Inter Mailand angeboten.

16.00: Simons-Transfer zum FC Bayern doch nicht vom Tisch?

Auch wenn in dieser Woche von mehreren Medien übereinstimmend vermeldet wurde, dass Xavi Simons sich für einen Verbleib in Leipzig und gegen einen Transfer zum FC Bayern entschieden haben soll, geben die Münchner noch nicht auf. Wie "Sky" berichtet, haben die Verantwortlichen um Max Eberl vom Spieler selbst noch keine Absage erhalten und hoffen weiterhin auf eine Verpflichtung. Demnach soll eine Entscheidung nach Simons' Urlaub fallen.

12.20 Uhr: Davies-Abgang im nächsten Sommer wohl fix

Die Zukunft von Bayern-Profi Alphonso Davies soll mal wieder bei Real Madrid liegen - aber erst nach einem ablösefreien Wechsel in einem Jahr. Zumindest berichtet die spanische Tageszeitung «AS» in einem Artikel mit der kurzen, prägnanten Schlagzeile «Davies 2025», dass der Wechsel des kanadischen Fußball-Nationalspielers vom FC Bayern München zum Champions-League-Sieger zur kommenden Saison beschlossene Sache sei.

Dieses Szenario ist durchaus denkbar, nachdem der deutsche Rekordmeister sich bislang nicht mit dem 23 Jahre alten Außenverteidiger auf eine Verlängerung des in einem Jahr auslaufenden Vertrages einigen konnte. Angeblich verlangt die Davies-Partei ein zu hohes Gehalt dafür. Die Verhandlungen gestalten sich dem Vernehmen nach schwierig.

Die Transfer-News und -Gerüchte von Freitag, 26. Juli 2024

15.30 Uhr: Club holt Stürmer Serra - Gyamerah nach Lautern

Der 1. FC Nürnberg will mit Angreifer Janni Serra torgefährlicher werden. Der fränkische Fußball-Zweitligist lieh den 26 Jahre alten Stürmer für eine Saison vom dänischen Erstligisten Aarhus GF aus und sicherte sich zudem eine Kaufoption.

Außenverteidiger Jan Gyamerah verlässt die Nürnberger dagegen und wechselt innerhalb der 2. Bundesliga zum 1. FC Kaiserslautern. Und das "mit sofortiger Wirkung", wie der Club wenige Stunden vor dem Testspiel gegen Juventus Turin bekanntgab. Der 29-jährige Gyamerah lief seit Sommer 2022 für die Nürnberger in der 2. Liga auf. Serra wiederum bringt eine Menge Erfahrung im Sturm mit. Für den VfL Bochum, Holstein Kiel und Arminia Bielefeld absolvierte er 122 Spiele in der zweiten Liga und schoss dabei 37 Tore. Mit der Arminia spielte der 1,93 Meter große Angreifer zudem eine Saison in der Bundesliga. Dort gelangen ihm drei Treffer. In Aarhus verbrachte der ehemalige U21-Nationalstürmer die vergangene Saison.

14.23 Uhr: Mazraoui-Berater lässt offenbar West-Ham-Deal platzen

Eigentlich schien ein Wechsel von FC-Bayern-Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui zu West Ham United schon so gut wie sicher, nun ist der Transfer offenbar geplatzt. Zwar sollen sich die Münchner und das Premier-League-Team auf einen Deal (15 Millionen + 4,5 Millionen Euro Bonus) bereits einig gewesen sein, doch die Spielerseite war offenbar nicht einverstanden. Laut Sky soll der Berater von Mazraoui den Transfer abgesagt haben. Nun könnte das Interesse von Manchester United wieder relevant werden.

13.21 Uhr: Medienberichte - Désirée Doué will zum FC Bayern

Seit Wochen soll es laut Medienberichten ein Wettbieten um Désirée Doué geben. Besonders der FC Bayern und Paris Saint-Germain wollen demnach den 19-Jährigen Offensiv-Spieler von Stades Renne verpflichten. 50 Millionen Euro soll derzeit das Angebot der Münchner betragen, 60 Millionen das aus der französischen Hauptstadt. In der Gunst des Spielers soll nun der FC Bayern aber die Nase vorn haben.

Die "Bild" berichtet, der französische Youngster, der aktuell bei den Olympischen Spielen im Einsatz ist, soll sich gegen einen Wechsel nach Paris entschieden haben und nur zum FCB wechseln zu wollen. Ob dies die letzte Wendung in dieser Transfer-Saga bleibt, ist allerdings zumindest zu bezweifeln.

12.59 Uhr: 1. FC Nürnberg verkauft Jan Gyamerah an Kaiserslautern

Der 1. FC Nürnberg verkauft einen Leistungsträger: Rechtsverteidiger Jan Gyamerah wechselt zum Ligakonkurrenten 1. FC Kaiserslautern. Der 29-Jährige war in den vergangenen beiden Saisons Stammspieler und lief zuletzt als Kapitän auf. Laut Medienberichten kassiert Nürnberg rund 400.000 Euro. Zuletzt gab es Zweifel, ob Gyamerah gut zu der Spielidee des neuen FCN-Trainers Miroslav Klose passt.

12.25 Uhr: Davies laut spanische Medien über Real-Wechsel 2025 einig

Es ist das Dauerthema beim FC Bayern: Alphonso Davies auslaufender Vertrag und das srändige Werben Real Madrids. Nachdem gestern die spanische "Marca" einen Wechsel Davies in dieser Transferperiode ausgeschlossen hatte, da die Madrilenen wohl mit Linksverteidiger Ferland Mendy sehr zufrieden sind und auch einen Wechsel 2025 wackeln sah, legt nur die "as" nach. Laut der Sportzeitung sei ein Wechsel 2024 tatsächlich vom Tisch, allerdings nur, weil Davies und Real einen ablösefreien Transfer 2025 vereinbart hätten. Laut dem "kicker" steht dem Kanadier die Tür beim FC Bayern weiterhin offen. Ein neues Arbeitspapier läge vor, Davies müsste nur unterschreiben.

Die Transfer-News und -Gerüchte von Donnerstag, 25. Juli 2024

16.38 Uhr: FC Bayern zieht im Rennen um Xavi Simons wohl den Kürzeren

Das Tauziehen um den niederländischen Shootingstar Xavi Simons nähert sich wohl dem Ende. Der 21-Jährige, der aktuell bei Paris Saint-Germain unter Vertrag steht, soll sich wohl gegen einen Wechsel zum FC Bayern und für eine weitere Leihe zu RB Leipzig entschieden haben, das berichtet die Bild. Zuletzt hatten sich die FC-Bayern-Funktionäre Max Eberl und Christoph Freund öffentlich sehr positiv über Simons geäußert. Der soll allerdings befürchten, beim FC Bayern nicht genügend Einsatzminuten zu bekommen.

13.10 Uhr: Mazraoui vor Wechsel in die Premier League

FC Bayerns Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui steht wohl kurz vor einem Abschied. Wie Sky berichtet, haben sich die Münchner über eine Ablöse für den 26-jährigen Marokkaner geeinigt. Diese soll demnach bei 15,5 Millionen Euro liegen. Hinzu kommen mögliche Bonuszahlungen von 4 Millionen Euro. Mazraoui war vor zwei Jahren ablösefrei nach München gewechselt, konnte sich dort allerdings nie als Leistungsträger etablieren.

13.07 Uhr: FC-Bayern-Talent vor Wechsel in die Serie A

Wird Manuel Pisano der neue Joshua Zirkzee? Das 18-jährige Stürmer-Talent des FC Bayern München steht offenbar vor einem Wechsel zu Serie-A-Aufsteiger Como 1907. Das berichten mehrere italienische Medien übereinstimmend. Die Bayern sollen sich eine Weiterverkaufsbeteiligung und eine Rückkaufoption sichern. Ein ähnliches Modell hatte der deutsche Rekordmeister bei Joshua Zirkzee vor dessen Wechsel zum FC Bologna verfolgt. Zirkzee wechselte kürzlich für etwas über 40 Millionen Euro zu Manchester United, was den Münchnern 20 Millionen Euro einbrachte.

12.45 Uhr: Fürth bestätigt Transfer von Marlon Mustapha

Die SpVgg Greuther Fürth hat Marlon Mustapha vom italienischen Serie-A-Aufsteiger Como 1907 verpflichtet. Der 23-jährige Mittelstürmer kommt per Leihe mit Kaufoption. Der gebürtige Wiener wurde im Januar der vergangenen Saison an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen und erzielte in 10 Einsätzen zwei Tore. "Wir hatten Marlon schon länger im Blick und konnten den Wechsel jetzt realisieren. Marlon ist ein ausgebildeter Mittelstürmer, der aber nicht nur in der Box die Bälle verwerten kann, sondern auch sehr beweglich ist und Tempo und Geradlinigkeit zum Tor mitbringt", erklärt Rachid Azzouzi, Geschäftsführer Sport der Spielvereinigung.

Mustapha zeigt sich zufrieden: "Ich bin froh, dass der Wechsel nach Fürth geklappt hat und dass ich jetzt wieder zurück in Deutschland bin. Ich denke, dass der Fußball hier gut zu meiner Spielweise passt. Ich will der Mannschaft schnell weiterhelfen."

11.29 Uhr: Real verlängert mit Mendy - Davies-Transfer unwahrscheinlich

Seit mehreren Monaten flirtet Alphonso Davies, Linksverteidiger des FC Bayern, offensiv mit Real Madrid. Berater und Spieler schienen sich sehr sicher, einen Deal mit dem amtierenden Champions-League-Sieger in diesem, spätestens im nächsten Sommer, abschließen zu können und unterschrieben eine Verlängerung des 2025 auslaufenden Vertrages in München nicht.

Nachdem sich laut Medienberichten die Verhandlungen zwischen Real Madrid und dem FC Bayern wegen unterschiedlicher Preisvorstellungen bis lang ohnehin schon schwierig gestaltet hatten, gibt es nun den nächsten Stolperstein: Real Madrid steht kurz vor der Verlängerung des Vertrages von Ferland Mendy, aktueller Linksverteidiger von Real Madrid. Der 29-Jährige hat vor allen Dingen in der zweiten Saisonhälfte mit starken Leistungen Trainer Carlo Ancelotti und die Vereinsspitze von sich überzeugt. Laut spanischen Medien rückt daher eine Davies-Verpflichtung "in weite Ferne". Ein Wechsel in diesem Sommer scheint so gut wie ausgeschlossen. Und auch ein ablösefreier Wechsel im kommenden Sommer scheint auf der Kippe zu stehen.

10.30 Uhr: Real Madrid sagt "Nein" zu Hummels

Nach seinem Vertragsende bei Borussia Dortmund ist Ex-Nationalspieler Mats Hummels weiter auf der Suche nach einem neuen Klub. Zuletzt war der 35-Jährige, der auch lange für den FC Bayern München spielte, beim italienischen Klub FC Bologna im Gespräch. Zu einem Vertragsabschluss kam es aber bislang nicht. Nun wurde kurzzeitig auch Champions-League-Sieger Real Madrid als Interessent gehandelt. Die Madrilenen haben das Thema laut "Bild" nun aber ad acta gelegt. Sie Suche geht also weiter.

09.50 Uhr: Marlon Mustapha vor einem Wechsel zur SpVgg Greuther Fürth

Die SpVgg Greuther Fürth steht laut übereinstimmenden Medienberichten kurz vor der Verpflichtung von Marlon Mustapha vom italienischen Serie-A-Aufsteiger Como 1907. Der 23-jährige Mittelstürmer soll bereits einen Medizincheck bestanden haben und soll per Leihe mit Kaufoption nach Fürth wechseln. Der gebürtige Wiener wurde im Januar der vergangenen Saison an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen und erzielte in 10 Einsätzen zwei Tore.

Die Transfer-News und -Gerüchte von Mittwoch, 24. Juli 2024

20.30 Uhr: 1. FC Nürnberg lässt Lohkemper ziehen

Nach fünf Jahren bei Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg verlässt Felix Lohkemper den Club. Der Angreifer wechselt zu Drittligist SV Waldhof Mannheim, wo sich der 32-fache deutsche U-Nationalspieler mehr Einsatzzeiten verspricht. Da Lohkempers Vertrag ausgelaufen war, wird keine Ablöse fällig.

17.00 Uhr: 1. FC Nürnberg vor Leihe von Stürmer Janni Serra

Der 1. FC Nürnberg wird sich in der Offensive verstärken und Stürmer Janni Serra verpflichten. Das gab sein Verein Aarhus GF am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt. Demnach befinde sich der 26-Jährige "auf dem Weg nach Nürnberg". Serra wird für ein Jahr vom dänischen Erstligisten ausgeliehen. Vom 1. FC Nürnberg gibt es noch keine Bestätigung der Personalie. Serra spielte in der Saison 2018/19 in der zweiten Liga für Holstein Kiel, ehe er zum damaligen Erstligisten Arminia Bielefeld wechselte. Für die Ostwestfalen bestritt er 26 Spiele in der Bundesliga.

8.30 Uhr: Kimmich angeblich von PSG umworben

Der französische Topklub Paris Saint-Germain soll stark an einer Verpflichtung des deutschen Nationalspielers Joshua Kimmich vom FC Bayern München interessiert sein. Das meldet die "Sport Bild". Demnach planten die Franzosen mit Kimmich als neuem Chef im Mittelfeld. Kimmichs Vertrag beim Rekordmeister läuft noch bis 2025.

8.30 Uhr: Mazraoui und de Ligt auf dem Weg nach England?

Noussair Mazraoui hat offenbar das Interesse von einigen englischen Klubs geweckt. Wie "Sky" berichtet, soll der Premier-League-Klub West Ham United an einer Verpflichtung des marokkanischen Verteidigers interessiert sein. Demnach hätten erste Gespräche über einen Wechsel Mazraouis bereits stattgefunden.Der "Kicker" schreibt, auch Manchester United habe ein Auge auf den 26-Jährigen geworfen.

Auch bei Innenverteidiger Mathijs de Ligt, der abgegeben werden soll, führt die Spur nach England. Manchester United, wo de Ligts früherer Trainer Erik ten Hag arbeitet, soll den Münchnern 35 Millionen Euro Ablöse für den Niederländer geboten haben. Die Bayern hatten zunächst um die 50 Millionen Euro aufgerufen und sollen das erste Angebot abgelehnt haben.

Die Transfer-News und -Gerüchte von Dienstag, 23. Juli 2024

16.20 1. FC Nürnberg und Geis gehen getrennte Wege

Johannes Geis verlässt den 1. FC Nürnberg nach fünf Jahren. Verein und Spieler einigten sich auf eine vorzeitige Vertragsauflösung. „Ich bedanke mich bei allen Cluberern für die vergangenen sehr intensiven und turbulenten Jahre", lässt sich Geis zitieren. "Ich habe immer mein Herz auf dem Platz gelassen und wünsche meinen ehemaligen Mitspielern und den tollen Club-Fans für die Zukunft nur das Allerbeste!" In der Zukunft wolle er "im passenden Umfeld noch einmal voll anzugreifen". Wohin es den 30-Jährigen zieht, ist nicht bekannt.

15.00 Uhr: FC Augsburg holt Giannoulis für die Abwehr

Der FC Augsburg hat sich noch einmal verstärkt. Der Grieche Dimitrios Giannoulis wechselt ablösefrei vom englischen Zweitligisten Norwich City an den Lech. Giannoulis ist Linksverteidiger und griechischer Nationalspieler. Beim FCA unterschrieb er einen Vierjahresvertrag. Am Dienstag (23.07.2024) kam er im Trainingslager in Südafrika an.

14.00 Uhr: FC Bayern erhöht deutlich im Doué-Poker

Der FC Bayern ist weiter stark an einer Verpflichtung des französischen Talents Désiré Doué interessiert. Mit einem ersten Gebot über 35 Millionen Euro waren die Münchner noch abgeblitzt. Nun hat der Rekordmeister laut dem französischen Portal "RMC" 55 Millionen Euro geboten. Doués Verein Stade Rennes, von dem schon Mathys Tel den Weg an die Isar gefunden hatte, fordert 60 Millionen. Wie "Sky" berichtet, möchte der FCB den Transfer schnell unter Dach und Fach bringen, da auch Paris Saint-Germain Interesse an einer Verpflichtung Doués hat.

10.00 Uhr: Wechselt Niclas Füllkrug ins Ausland?

Er ist derzeit einer der beliebtesten deutschen nationalspieler. Doch nun zeiht es den früheren Fürther und Nürnberger Profi Niclas Füllkrug möglicherweise ins Ausland. Die AC Mailand und Atletico Madrid sollen nach übereinstimmenden Medienberichten Interesse an einer Verpflichtung des Mittelstürmers von Borussia Dortmund haben. Bim BVB ist der 31-Jährige nach der Verpflichtung von Serhou Guirassy nicht mehr die unumstrittene Nummer eins auf der Neunerposition.

Milan sucht Ersatz für Olivier Giroud, der in die US-Profiliga zu Los Angeles FC wechselt. Atletico braucht einen Nachfolger für Europameister Alvaro Morata.

9.45 Uhr: Nürnbergs Kania vor Wechsel nach Rostock

Ein Mittelstürmer wird noch gesucht, es dürfen aber Spieler auch noch gehen bei Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg: Angreifer Julian Kania, der in der vergangenen Saison für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Bayern 24 Treffer erzielte, steht vor einem Wechsel zu Drittligist FC Hansa Rostock. Dorthin war zuvor auch schon Ahmet Gürleyen transferiert worden.

Die Transfer-News und -Gerüchte von Montag, 22. Juli 2024

9.00 Uhr: FCN beschäftigt sich mit Frankfurts Collins

Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg sucht knapp zwei Wochen vor dem Saisonstart noch nach Verstärkungen in der Sturmmitte und in der Innenverteidigung. Möglichweise werden die Franken in Frankfurt fündig: Der Club soll sich für eine Verpflichtung von Innenverteidiger Nnamdi Collins interessieren. Der aus Düsseldorf stammende 20-Jährige, der u.a. bei Borussia Dortmund ausgebildet wurde, kommt bisher auf zwei Bundesligaeinsätze.

Die Transfer-News und -Gerüchte von Sonntag, 21. Juli 2024

17.07 Uhr: FC Bayern - Davies weg, Goretzka bleibt?

Uli Hoeneß sorgt mit einem denkwürdigen Auftritt beim 75-jährigen Vereinsjubiläum des SV Seligenporten für Furore. Im Stammtisch-Talk sprach Hoeneß Tacheles - auch in Sachen Transfers: Auf Alphonso Davies setzt er nicht mehr, bei Joshua Kimmich rechnet er mit einem Verbleib - und auch Leon Goretzka soll eine zweite Chance erhalten.

16.02 Uhr: FC-Bayern-Ehrenpräsident träumt von "Wusiala"

Uli Hoeneß träumt vom Traum-Duo Florian Wirtz und Jamal Musiala in München: "Jeder weiß, dass ich ihn gerne bei FC Bayern sehen würde", sagte er bei einem Vereinsjubiläum über Wirtz. In diesem Jahr dürfte das aber noch kein Thema werden.

9.34 Uhr: Dani Olmo bleibt vorerst bei RB Leipzig

Der spanische Fußball-Europameister Dani Olmo bleibt vorerst Spieler von RB Leipzig. In der Nacht zum Sonntag lief nach Medienberichten eine Ausstiegsklausel ungenutzt aus. Olmo hätte für angeblich 60 Millionen Euro fixe Ablöse wechseln dürfen. Am 26-Jährigen sind angeblich Manchester City, Atlético Madrid, der FC Barcelona und auch der FC Bayern München interessiert.

Die Transfer-News und -Gerüchte von Samstag, 20. Juli 2024

14.00 Uhr: FC Bayern steigt in Poker um Xavi Simons ein

Der FC Bayern hat weiterhin großes Interesse an einer Verpflichtung Xavi Simons. Wie die französische "L'Equipe" berichtet sind die Münchner kurz davor, 90 Millionen für den 21-Jährigen zu bieten. Laut der "Abendzeitung" will Xavi Simons nur zum FC Bayern. Eine Rückkehr zu seinem Stammverein Paris Saint-Germain, von dem er in der vergangenen Saison an RB Leipzig verliehen worden war, ist für ihn ausgeschlossen. Angesprochen auf Simons sagte Eberl der "WELT": "Ich habe ihn nach Leipzig geholt.Dass er ein herausragender Fußballer ist, hat man in der Bundesliga und bei der EM gesehen."

13.00 Uhr: Nürnbergs Ali Loune spielt in Wiesbaden vor

Ali Loune war gerade erst von einer Leihe aus Klagenfurt nach Nürnberg zurückgekehrt, doch die Zukunft des Mittelfeldmanns scheint wohl nicht am Valznerweiher zu liegen. Der 22-Jährige stellt sich aktuell bei Wehen Wiesbaden vor. Loune stand heute auch beim Testspiel des Drittligisten gegen den FC Homburg auf dem Platz. Ob er den FCN dauerhaft verlässt oder erneut auf Leihbasis, ist nicht bekannt.

12.00 Uhr: FC Augsburg verleiht Colina erneut

David Colina wird auch die kommende Saison nicht beim FC Augsburg verbringen. Der 24-jährige Rechtsverteidiger wird nach Dänemark zu Velje BK verliehen. Dort hatte er schon die vergangene Rückrunde verbracht und war auf 12 Einsätze gekommen. Nun läuft die Leihe ein Jahr lang.

Die Transfer-News und -Gerüchte von Freitag, 19. Juli 2024

9.30 Uhr: Club verpflichtet Innenverteidiger Robin Knoche

Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg ist mit der Verpflichtung von Innenverteidiger Robin Knoche ein Transfer-Coup geglückt. Der 32-Jährige, der in der Vorsaison noch für Bundesligist Union Berlin in der Champions League aufgelaufen war, wechselt ablösefrei zu den Franken um Trainer Miroslav Klose. Das teilte der Verein am Freitag mit. "Wir sind sehr stolz und gleichzeitig glücklich darüber, dass sich Robin trotz anderer Angebote aus der Bundesliga für Nürnberg entschieden hat", sagte Joti Chatzialexiou, Sportvorstand des FCN.

Knoche, der die Erfahrung von 306 Bundesliga-Spielen für den VfL Wolfsburg und Union mitbringt, habe sich "bewusst für diesen Schritt entschieden. Joti, Olaf (Rebbe, Anm. d. Red.) und Miro haben mir den spannenden Weg, der hier im Sommer begonnen hat, sowie die weiteren Pläne aufgezeigt. Diese möchte ich aktiv mitgestalten", sagte Knoche. Sein Vertrag in Berlin war nach vier Jahren ausgelaufen. 2015 hatte er mit Wolfsburg den DFB-Pokal gewonnen.

Die Transfer-News und -Gerüchte von Donnerstag, 18. Juli 2024

16.00 Uhr: FCN gibt Gürleyen an Rostock ab

Die Zeit von Ahmet Gürleyen beim 1. FC Nürnberg ist nach einer Saison schon wieder vorbei. Der 25-Jährige Innenverteidiger war im letzten Sommer aus Wiesbaden an den Valznerweiher gewechselt und setzt seine Karriere nun bei Drittligist Hansa Rostock fort. Für den Club kam er in 15 Partien zum Einsatz.

12.00 Uhr: 1. FC Nürnberg verpflichtet Testspieler Karafiat

Der 1. FC Nürnberg hat sich in der Innenverteidigung verstärkt und Ondrej Karafiat unter Vertrag genommen. Der 29-Jährige Tscheche hatte schon seit über einer Woche bei den Franken als Testspieler mittrainiert und auch in zwei Vorbereitungsspielen mitgewirkt. "Er hat von Beginn an Verantwortung übernommen und fügt sich gut in die Struktur unseres Kaders ein. Wir freuen uns, dass wir mit ihm einen Spieler bekommen, der mit seiner Professionalität in allen Bereichen vorangehen wird“, lobt Sportvorstand Joti Chatzialexiou. Karafiat spielte in seiner Karriere schon für Sparta und Slavia Prag. Zuletzt lief er für Mlada Boleslav auf. Zum Club wechselt er ablösefrei.

09.00 Uhr: Löwe Zejnullahu zurück bei Ex-Klub Bayreuth

Richtig glücklich wurde Mittelfeldmann Eroll Zejnullahu nie beim TSV 1860 München. Im letzten Sommer von Drittligaabsteiger Bayreuth nach Giesing gekommen, konnte er sich bei den Löwen langfristig keinen Stammplatz erkämpfen. Nun ist er zurück bei seinem Ex-Klub. Der 29-Jährige läuft ab sofort für die SpVgg Bayreuth auf. „Er ist ein Instinktfußballer, der Spielwitz und Kreativität mitbringt. Wir sind überzeugt, dass er uns auf dem Weg zu unseren Zielen erheblich unterstützen wird", wird Gesellschafter Wolfgang Gruber in einer Pressemitteilung zitiert.

Die Transfer-News und -Gerüchte von Dienstag, 16. Juli 2024

12.00 Uhr: Löwen verpflichten Haching-Keeper Vollath

Der TSV 1860 München hat sich auf der Torhüterposition verstärkt. Von Ligakonkurrent Unterhaching wechselt René Vollath an die Grünwalder Straße. Er freue sich, "das Trikot eines Vereins mit großer Tradition und unglaublichen Fans tragen zu dürfen und kann kaum erwarten, mit dem Training loszulegen", wird der 34-Jährige in einer Pressemitteilung zitiert. Vollath soll in den Konkurrenzkampf mit Marco Hiller entfachen. Außerdem wird er im Nachwuchsbereich als Torwarttrainer fungieren.

11.30 Uhr: Freund über Davies' Vertragsverlängerung - "Tür nicht zu"

Alphonso Davies' Vertrag beim FC Bayern München läuft im kommenden Sommer aus. Bisher konnten sich beide Seiten noch nicht auf eine Verlängerung einigen, bestätigte Sportdirektor Christoph Freund auf der Vorstellung von Hiroki Ito. "Es haben Gespräche stattgefunden, die bisher zu keiner Einigung geführt haben. Phonzy macht jetzt erstmal seinen verdienten Urlaub, wird dann zurückkommen und dann werden wir sehen. Die Tür ist sicher nicht zu."

Hinter Davies liegt eine schwache Saison, unter Trainer Thomas Tuchel hatte er einen schweren Stand und verlor zeitweise seinen Stammplatz. Im Saisonfinale zeigte er sich aber formverbessert. "Phonzy hat sich in den letzten Jahren zu einem absoluten Schlüsselspieler entwickelt und es richtig gut gemacht. Wir werden sehen. Er geht in sein letztes Vertragsjahr, so wie es jetzt aussieht", so Freund weiter.

10.00 Uhr: Görtler-Transfer nach Nürnberg vom Tisch

Lange sah es so aus, dass Lukas Görtler in diesem Sommer beim 1. FC Nürnberg anheuern würde. Der gebürtige Bamberger selbst war offen für einen Wechsel vom FC St. Gallen in seine Heimat. Doch in den letzten Wochen wurde eine Verpflichtung immer unwahrscheinlicher. Der Schweizer Erstligaklub erteilte seinem Leistungsträger keine Freigabe. Nun ist der Transfer endgültig vom Tisch. Am Montag verlängerte Görtler seinen Vertrag beim FCSG bis 2028.

09.00 Uhr: Demirovic-Abgang nach Stuttgart offiziell

Was sich in den letzten Tagen angedeutet hatte, ist nun offiziell. Kapitän Ermedin Demirovic verlässt den FC Augsburg und wechselt zu Ligakonkurrent VfB Stuttgart. Das gaben beide Vereine am Dienstagmorgen bekannt. Für den 26-Jährigen Bosnier erhält der FCA eine Ablöse in Höhe von 21 Millionen Euro zuzüglich möglicher Boni.

Die Transfer-News und -Gerüchte von Montag, 15. Juli 2024

18.00 Uhr: FCN-Verteidiger Marquez kehrt in die Eredivisie zurück

Ivan Marquez verlässt des 1. FC Nürnberg nach nur einer Saison schon wieder und kehrt zu seinem Ex-Klub NEC Nijmegen zurück. Der niederländische Erstliga-Klub besitzt zudem eine Kaufoption. Marquez war im vergangenen Sommer ablösefrei an Valznerweiher gewechselt und kam in 22 Pflichtspielen (2 Tore) für den FCN zum Einsatz.

12.00 Uhr: Stade Renne lehnt erste FCB-Offerte für Doué ab

Der FC Bayern möchte Flügelspieler Desiré Doué gerne verpflichten. Der 19-jährige Franzose steht aktuell bei Stade Rennes unter Vertrag. Laut Medienberichten sind die Münchner mit einer ersten Offerte über 35 Millionen gescheitert. Doués Marktwert liegt bei 30 Millionen, sein Vertrag läuft noch bis 2026. Sein Verein fordert dem Vernehmen nach 60 Millionen Euro. Auch bei Paris Saint-Germain soll das Talent auf dem Einkaufszettel stehen.

Die Transfer-News und -Gerüchte von Sonntag, 14. Juli 2024

19.00 Uhr: Marquez und Kania beim Club vor Abflug

Ivan Marquez könnte den 1. FC Nürnberg nach nur einer Saison schon wieder verlassen. Wie der Zweitligist mitteilte reiste der Spanier nicht mit ins Trainingslager ins österreichische Walchsee, weil er vor einem Wechsel zu einem anderen Verein stehe. Marquez war im letzten Sommer ablösefrei aus Nijmegen aus der niederländischen Eredivisie an den Valznerweiher gewechselt.

Auch die Zeit von Julian Kania beim 1. FC Nürnberg neigt sich dem Ende zu. Das Talent hat es erneut verpasst, sich dauerhaft für den Profikader zu empfehlen. Das war ihm schon unter Cristian Fiél nicht gelungen. Auch Miroslav Klose plant ohne den 22-Jährigen. Kania kam in der abgelaufenen Saison meist in der U23 der Franken zum Einsatz. Vier Kurzeinsätze in der 2. Bundesliga stehen für ihn zu Buche.

17.35 Uhr: Zirkzee wechselt zu ManUnited - Geldregen für den FC Bayern

Der niederländische Fußball-Nationalspieler Joshua Zirkzee wechselt wie erwartet zu Manchester United. Wie der englische Premier-League-Club mitteilte, unterschrieb der frühere Stürmer des FC Bayern München einen Fünfjahresvertrag bis 30. Juni 2029, mit der Option auf eine Verlängerung um ein weiteres Jahr.

Die Bayern verdienen an diesem Transfer noch rund 20 Millionen Euro. Der deutsche Rekordmeister veräußerte den 23 Jahre alten Angreifer vor zwei Jahren für rund acht Millionen Euro an den FC Bologna und sicherte sich damals eine 50-prozentige Beteiligung an seinem Weiterverkauf. Nach zwei starken Jahren in Italien will ManUnited nun eine Ablösesumme für Zirkzee zahlen, die knapp über einer in seinem Vertrag enthaltenen Ausstiegsklausel von 40 Millionen Euro liegt.

11.08 Uhr: Demirovic soll Augsburger Rekord-Verkauf werden

Der FC Augsburg verliert wohl auch in diesem Sommer seinen wichtigsten Stürmer. Nach übereinstimmenden Medienberichten wechselt Kapitän Ermedin Demirovic für die Rekordsumme von 21 Millionen Euro zum Bundesliga-Rivalen VfB Stuttgart und kann damit künftig in der Champions League spielen. Die beiden Vereine sollen sich nach wochenlangen Verhandlungen auf den Transfer des bosnischen Fußball-Nationalspielers geeinigt haben. Eine offizielle Bestätigung liegt noch nicht vor.

Die Transfer-News und -Gerüchte von Freitag, 12. Juli 2024

10.40 Uhr: Vertrag und Leihe für FC-Bayern-Talent Perez Vinlöf

Bayern München hat Außenverteidiger Matteo Perez Vinlöf mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 18-Jährige, der seit Januar 2022 im Nachwuchs der Münchner spielt, unterschrieb bis zum 30. Juni 2027. Zugleich gab der Klub die Leihe des Schweden zum österreichischen Erstligisten Austria Wien für die kommende Saison bekannt. Perez Vinlöf hatte sich über die U19 des FC Bayern für die Amateure und auch für das Profi-Team empfohlen. Am vorletzten Spieltag der vergangenen Saison gab der Youngster beim 2:0 gegen den VfL Wolfsburg sein Profidebüt in der Bundesliga. Anfang Juni wurde der bisherige Juniorennationalspieler erstmals in den schwedischen A-Kader berufen.

Die Transfer-News und -Gerüchte von Donnerstag, 11. Juli 2024

20.00 Uhr: Unterhaching verpflichtet Sturmtalent

Fußball-Drittligist SpVgg Unterhaching hat Stürmer Moritz Ruprecht vom FC Erzgebirge Aue verpflichtet. Der 19-Jährige spielte zuletzt eine starke Saison in der U-19-Junioren-Regionalliga und ist nun ein weiterer Perspektivspieler im Kader der Rot-Blauen.

Zuvor hatte die SpVgg bereits Andy Breuer vom 1. FC Saarbrücken geholt. Der 18-jährige Flügelspieler hat bisher drei Drittligaeinsätze für die Saarländer auf dem Buckel.

11.00 Uhr: Gehandelter Knoche wohl nicht zum Club

Zuletzt war Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg mit dem international erfahrenen Innenverteidiger Robin Knoche (1. FC Union Berlin) in Verbindung gebracht worden. Doch ein Wechsel des 32-Jährigen zum Club ist unwahrscheinlicher geworden. Der Innenverteidiger, der in 306 Bundesligaspielen 16 Tore schoss und u.a. auch schon fünf Champions-League-Einsätze vorzuweisen hat, möchte in der Bundesliga bleiben.

10.30 Uhr: Palhinha-Wechsel zum FC Bayern ist fix

Der Transfer des portugiesischen Nationalspielers João Palhinha (29) vom FC Fulham zum FC Bayern München ist perfekt. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte, unterschrieb der defensive Mittelfeldspieler einen Vertrag bis zum Sommer 2028.

Die Münchner bezahlen an den englischen Erstligisten angeblich eine feste Ablösesumme von 46 Millionen Euro, die sich aufgrund von Bonusaufwendungen noch erhöhen kann. Offizielle Angaben dazu gab es nicht.

Die Transfer-News und -Gerüchte von Mittwoch, 10. Juli 2024

14.50 Uhr: Hungbo verlässt den 1. FC Nürnberg

Flügelspieler Joseph Hungbo wird Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg nach nur einer Saison wieder verlassen. Der Engländer wird für ein Jahr in seine Heimat verliehen und soll nächste Saison bei Rotherham United Spielpraxis sammeln, wie die Franken mitteilten. Die Leihe beinhalte keine Kaufoption, hieß es weiter.

"Das letzte Jahr war aufgrund der Verletzung etwas kompliziert für mich. Nichtsdestotrotz bin ich dankbar für die Erfahrungen, die ich beim Club bislang sammeln und was ich alles dazulernen durfte", sagte der 24-Jährige. Hungbo war auf 17 Einsätze für den FCN gekommen.

14.00 Uhr: FCA lehnt nächstes Angebot für Demirovic ab

Bei Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat offenbar das zweite Angebot von Ligakonkurrent VfB Stuttgart für einen Transfer von Torjäger Ermedin Demirovic abgelehnt. Das berichtet der Kicker. Der Vizemeister sucht nach dem bevorstehenden Abgang seines Toptorjägers Serhou Guirassy Ersatz für die Sturmmitte. Demirovic steht dabei ganz oben auf der Liste.

Laut Kicker sollen die Schwaben inzwischen ein zweites Angebot in Höhe von 19,5 Millionen Euro abgegeben haben. Der FCA fordere aber 23 Millionen Euro.

11.50 Uhr: FC Augsburg gibt 17-jährigem Verteidiger Profivertrag

Fußball-Bundesligist FC Augsburg setzt auf den Nachwuchs. Nun erhält mit dem erst 17 Jahre alten Abwehrtalent Noahkai Banks ein Teenager einen Profivertrag. Banks, der sowohl die US-amerikanische als auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, unterschrieb bis zum 30. Juni 2027 mit der Option auf zwei weitere Jahre. Wie die Augsburger mitteilten, kam der Innenverteidiger in der abgelaufenen Saison sowohl in der U19 als auch in der U23 zum Einsatz, die in der Regionalliga Bayern antritt.

"Noahkai ist ein sehr talentierter Innenverteidiger, dem wir den Sprung in die Bundesliga zutrauen. Gerade die vergangene Saison hat gezeigt, dass er sich auf einer nächsthöheren Kategorie schnell adaptieren kann und sich dank seiner Leistungen bei der U23 diesen Schritt in den Kader des Profiteams verdient hat", sagt Sportdirektor Marinko Jurendic über den Youngster.

9.00 Uhr: Wechsel von Palhinha zum FC Bayern steht unmittelbar bevor

Der Wechsel des portugiesischen Nationalspielers João Palhinha zum FC Bayern München soll Informationen der "Bild" zufolge heute offiziell vollzogen werden. Dann werde der EM-Teilnehmer nach München fliegen, um dort seinen Vertrag zu unterschreiben, heißt es in einem Bericht.

Der Transfer des 28-Jährigen vom FC Fulham zum deutschen Rekordmeister gilt als ausgemacht. Der defensive Mittelfeldspieler soll einen Vierjahresvertrag mit einer Option auf ein weiteres Jahr erhalten. Der FC Bayern zahlt dafür an den englischen Erstligisten angeblich eine feste Ablösesumme von 46 Millionen Euro, die sich aufgrund von Bonusaufwendungen noch erhöhen kann.

Die Transfer-News und -Gerüchte von Dienstag, 9. Juli 2024

12.15 Uhr: Augsburgs Beljo auf Leihbasis nach Wien

Stürmer Dion Beljo wird die kommende Saison bei Rapid Wien verbringen. Die Augsburger leihen den 22-jährigen Kroaten für ein Jahr in die österreichische Bundesliga aus. Der Wechsel hatte sich in den letzten Tagen angedeutet. Beim offiziellen Trainingsauftakt am Montag hatte Beljo schon gefehlt. Sein Vertrag bei den bayerischen Schwaben läuft noch bis 2027.

12.00 Uhr: FC Bayern interessiert an Toptalent Nico Williams

Wie die spanische Zeitschrift Marca berichtet hat der FC Bayern seine Fühler nach Nico Williams ausgestreckt. Der 21-jährige Flügelspieler von Athletic Bilbao hat bei dieser EM bei der spanischen Nationalmannschaft bislang für mächtig Furore gesorgt. Das ist auch den Münchnern nicht verborgen geblieben. Eine Verpflichtung wird aber nicht einfach, denn die Konkurrenz ist groß. Auch bei Chelsea, Arsenal und Liverpool soll Williams auf der Liste stehen. Billig würde ein Transfer sowieso nicht. Der Marktwert des Talents liegt derzeit bei 60 Millionen - Tendenz klar steigend.

09.30 Uhr: Inter Mailand will Minjae Kim

Nach nur einem Jahr könnte Minjae Kim den FC Bayern schon wieder verlassen. Wie die italienische "Gazetta dello Sport" berichtet möchte Meister Inter Mailand den Südkoreaner zurück in die Serie A holen. Kim soll als Ersatz für den Niederländer Stefan de Vrij gepant sein. Der 27-Jährige war erst im vergangenen Sommer aus Neapel nach München gewechselt, spielte aber nur eine durchwachsene Saison.

Die Transfer-News und -Gerüchte von Montag, 8. Juli 2024

12.55 Uhr: FC Bayern verlängert Vertrag mit Nationalspielerin Gwinn

Fußball-Nationalspielerin Giulia Gwinn hat ihren Vertrag beim FC Bayern München verlängert. Die 25-Jährige unterschrieb bis zum 30. Juni 2027. Gwinn kam 2019 zum FC Bayern und gewann drei deutsche Meisterschaften. "Der FC Bayern ist meine Heimat geworden und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich auch die nächsten Jahre hier sein darf", sagte die Abwehrspielerin laut Mitteilung.

9.35 Uhr: Alphonso Davies wird FC Bayern wohl verlassen

Wie geht es mit Alphonso Davies beim FC Bayern weiter? Laut "Kicker" wird es wohl keine Verlängerung beim Rekordmeister geben. Der kanadische Nationalspieler soll noch in dieser Transferphase den Verein verlassen. Davies wird immer wieder mit Real Madrid in Verbindung gebracht - doch die "Königlichen" wollen den Preis drücken. Im Sommer wäre Davies ablösefrei zu haben.

Die Transfer-News und -Gerüchte von Sonntag, 7. Juli 2024

20.21 Uhr: FC Bayern verkündet Olise-Transfer

Nun ist es schon fix: Michael Olise wechselt zum FC Bayern München. Zum ausführlichen Artikel geht es hier.

16.02 Uhr: Olise in München angekommen

Michael Olise wurde bereits in München gesichtet und steht wohl kurz vor einem Transfer zum FC Bayern. Der 22-jährige Flügelspieler von Crystal Palace absolviert laut Medienberichten derzeit den Medizincheck und soll schon bald den Vertrag in München offiziell unterschrieben. Die Münchner müssen wohl etwa 60 Millionen für den Franzosen bezahlen, zudem soll es eine Weiterverkaufsbeteiligung für Palace geben.

15.45 Uhr: Hat Palhinha bereits Medizincheck beim FC Bayern bestanden?

Am Freitag schied Joao Palhina mit Portugal aus der EM aus. Viel Zeit zum Trauern ließ sich der 28-jährige defensive Mittelfeldspieler allerdings nicht. So soll Palhinha, der beim FC Fulham unter Vertrag steht, bereits in München den Medizincheck absolviert haben. Dass dies allerdings noch nicht bedeutet, dass er auch zum FC Bayern wechselt, musste er bereits vor einem Jahr erfahren, als der Wechsel zum deutschen Rekordmeister in letzter Sekunde platzte.

13.50 Uhr: De Ligt vor einem Wechsel zu Manchester United?

Seit Wochen halten sich die Gerüchte um einen Abgang von Innenverteidiger Matthijs de Ligt vom FC Bayern hartnäckig. Nun soll Bewegung in die Sache kommen. Laut dem Transfer-Experten Fabrizio Romano sollen bereits mehrere Gespräche zwischen Erik ten Hag, Trainer von Manchester United und dem Abwehrspieler stattgefunden haben. Berater und Verein hätten sich demnach bereits über einen Vertrag geeinigt. Nun soll Manchester United versuchen, den FC Bayern von einem Verkauf zu überzeugen.

Die Transfer-News und -Gerüchte von Freitag, 5. Juli 2024

12.05 Uhr: FC Augsburg holt Mittelstürmer Mounié

Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat sich die Dienste von Mittelstürmer Steve Mounié gesichert. Der Nationalspieler Benins stand zuletzt beim französischen Erstligisten Stade Brest unter Vertrag und kommt ablösefrei. Beim FCA unterschrieb der 29-Jährige bis zum 30. Juni 2027. "Steve ist ein physisch robuster und kopfballstarker Angreifer, der insbesondere mit seinen Fähigkeiten im gegnerischen Strafraum überzeugt", sagte FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic.

"Steve verfügt über Erfahrung auf höchstem europäischem Niveau, und er soll auch als Persönlichkeit eine wichtige Stütze für unser Team sein." In der abgelaufenen Saison hatte Mounié sechs Treffer zur erfolgreichen Champions-League-Qualifikation von Stade Brest beigesteuert. In 162 Einsätzen in der Ligue 1 erzielte er 44 Tore.

Yusuf Kabadayi

Die Transfer-News und -Gerüchte von Donnerstag, 4. Juli 2024

16.32 Uhr: FC Bayern verleiht Nachwuchsprofi Zvonarek nach Graz

Der FC Bayern München hat Nachwuchsprofi Lovro Zvonarek nach Österreich verliehen. Der 19-Jährige wird in der kommenden Saison für Sturm Graz auflaufen und dort Erfahrung sammeln, wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte. Graz war in der vergangenen Spielzeit sensationell Meister und Pokalsieger in Österreich geworden und darf daher in der Champions League antreten. In Europas Königsklasse, die nach einem neuen Modell gespielt wird, ist dann ein Duell mit den Bayern möglich.

Der kroatische U21-Nationalspieler hat bei den Bayern bislang fünf Bundesligaspiele bestritten und dabei ein Tor erzielt. Im Mai erhielt er einen Profivertrag bis 30. Juni 2027.

9.33 Uhr: FC Augsburg holt FCB-Talent Kabadayi

Offensivspieler Yusuf Kabadayi wechselt vom deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München zum Bundesligisten FC Augsburg. Der 20-Jährige erhält bei den Fuggerstädtern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028, wie sie am Donnerstag bekanntgaben. In der vergangenen Saison hatten die Bayern ihn an den Zweitligisten FC Schalke 04 ausgeliehen. "Mit seiner Dribbelstärke, seinen Tempoläufen und mit seinen physischen Anlagen ist er in der Offensive variabel einsetzbar", sagte Augsburgs Sportdirektor Marinko Jurendic über Kabadayi.

João Palhinha

Die Transfer-News und -Gerüchte von Mittwoch, 3. Juli 2024

15.10 Uhr: Palhinha kurz vor Wechsel zum FC Bayern

João Palhinha steht offenbar kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern. Nach Informationen von Sky und Transfer-Experte Fabrizio Romano haben die Münchner und der FC Fulham eine grundsätzliche Einigung erzielt. Laut The Athletic haben sich Fulham und die Bayern nun aber auf eine Ablösesumme von 51 Millionen Euro plus fünf Millionen an möglichen Bonuszahlungen verständigt.

15.00 Uhr: Drittliga- Torschützenkönig Mause verlässt den FC Ingolstadt

Drittligist FC Ingolstadt verliert seinen erfolgreichsten Angreifer: Jannik Mause wechselt von den Schanzern zum 1. FC Kaiserslautern. Letzte Saison erzielte der 25-Jährige 18 Tore. "Wir sind froh, dass wir den Torjäger der abgelaufen Drittligasaison verpflichten konnten", sagte FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen. Mause war im vergangenen Sommer ablösefrei vom damaligen Viertligisten Alemannia Aachen zum FCI gekommen und hatte noch einen Vertrag bis Sommer 2025.

Die Transfer-News und -Gerüchte von Montag, 1. Juli 2024

9.15 Uhr: Nürnbergs Talent Can Uzun wechselt nach Frankfurt

Top-Talent Can Uzun wechselt vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg zu Eintracht Frankfurt. Der 18-Jährige unterschrieb einen Fünfjahresvertrag bis zum 30. Juni 2029, wie der hessische Fußball-Bundesligist mitteilte. "Can Uzun ist eines der größten Talente in Deutschland. Wir sind froh, dass er sich trotz vieler interessanter Angebote aus ganz Europa für uns entschieden hat", sagte Sportvorstand Markus Krösche.

14.00 Uhr: FC Bayern will Zvonarek ausleihen

Angreifer Lovro Zvonarek kam in der abgelaufenen Saison auf fünf Bundesligaeinsätze (ein Tor) beim FC Bayern München. Nun soll der 19-jährige Kroate ausgeliehen werden, um mehr Spielpraxis zu bekommen.

10.27 Uhr: FC Bayern holt Sieb zurück - Leihgeschäft mit Mainz

Der FC Bayern München hat Sturmtalent Armindo Sieb von der SpVgg Greuther Fürth zurückgeholt und sofort für zwei Jahre an den 1. FSV Mainz 05 verliehen. Der deutsche Fußball-Rekordmeister machte bei dem 21-Jährigen von einer Rückholoption Gebrauch. Der im Sommer 2022 zum Zweitligisten Fürth gewechselte Sieb erhält in München einen neuen Vertrag bis zum 30. Juni 2027, wie der FC Bayern am Montag mitteilte.

9.00 Uhr: Mats Hummels nach Leverkusen?

Double-Sieger Bayer 04 Leverkusen denkt nach Informationen des Kicker über eine Verpflichtung von Innenverteidiger Mats Hummels nach. Nachdem Nationalspieler Jonathan Tah den Klub in Richtung München verlassen möchte und Wunschkandidat Waldemar Anton vom VfB Stuttgart zu einem Wechsel nach Dortmund tendiert, ist nun Mats Hummels ein möglicher Kandidat für den vakanten Posten in der Innenverteidigung. Der Vertrag des 35-Jährigen bei Borussia Dortmund war trotz der starken Rückrunde des Ex-Bayern-Profis nicht verlängert worden. Zuletzt war über einen Wechsel des Ex-Nationalspielers ins benachbarte Ausland spekuliert worden.

Quelle: BR24Sport im Radio 01.07.2024 - 12:55 Uhr