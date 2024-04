BR24 Sport Tennis in München: Taylor Fritz komplettiert Topteilnehmerfeld Stand: 12.04.2024 15:15 Uhr

Ab Samstag (13.04.) schlägt beim MTTC Iphitos die Tennis-Weltelite auf. Nach Alexander Zverev, Holger Rune und Dominic Thiem hat nun auch Taylor Fritz zugesagt. Künftig wird es am Aumeister wohl noch mehr Weltklassespieler zu bestaunen geben.

Das ATP-Turnier in München erfreut sich einer langen Geschichte. Das Sandplatzturnier findet in diesem Jahr zum 108. Mal statt. BR24Sport überträgt von Montag (15.04.) bis zum Finale am kommenden Sonntag (21.04.) ausgewählte Spiele live im Stream.

Und das Teilnehmerfeld kann sich sehen lassen. Nach den prominenten Zusagen von Alexander Zverev, Holger Rune, Dominic Thiem und Andy Murray, der allerdings verletzungsbedingt wieder absagen musste, wurde kurz vor dem Start ein weiterer bekannter Teilnehmer verkündet: Taylor Fritz. "Wir freuen uns sehr, dass Taylor sich erneut für die BMW Open entschieden hat und können den Zuschauern einmal mehr ein absolutes Spitzenfeld mit höchst attraktivem Tennis präsentieren", so Turnierdirektor Patrik Kühnen einen Tag vor Turnierstart. Fritz ist aktuell die Nummer 13 der ATP-Weltrangliste.

Viele prominente Namen

Der 26-jährige US-Star, schon Indian-Wells-Champion und ehemalige Nummer fünf der Welt, wird nach der Premiere im vergangenen Jahr also nach München zurückkehren und das hochkarätige Teilnehmerfeld weiter verstärken. Neben ihm, Alexander Zverev, Titelverteidiger Holger Rune, Jan-Lennard Struff, Felix Auger-Aliassime und Dominic Thiem haben auch der Brite Jack Draper (39.), der frühere München- und Wimbledonfinalist Matteo Berrettini (Italien) sowie die Deutschen Yannick Hanfmann und Dominik Koepfer gemeldet.

Mehr Preisgeld, neuer Center Court: Turnier wird aufgewertet

Das traditionsreiche Turnier am Münchner Aumeister ist so gut wie ausverkauft. Lediglich sogenannte Anlagekarten sind noch für einzelne Tage zu haben. Für die Zuschauer wird es allerdings das letzte Mal sein, dass sie das Turnier in diesem kleinen, überschaubaren Rahmen erleben. Denn im kommenden Jahr wird es von einem "250er"- zu einem "500er-Turnier" aufgewertet. Das bedeutet: Es wird hier bald doppelt so viel Zuschauer und noch mehr Weltklassespieler geben. Das Turnierpreisgeld wird sich von derzeit 651.865 auf rund 2,5 Millionen Euro erhöhen.

Turnierdirektor Patrick Kühnen: Flair beibehalten

Unter anderem planen die Veranstalter, das Gesicht der Anlage zu verändern. So ist der Bau eines neuen, bis zu 6.000 Zuschauer fassenden Center Courts angedacht. Allerdings - das betonte Turnierdirektor Patrick Kühnen – soll die besondere familiäre Atmosphäre trotzdem ein Markenzeichen bleiben. Gegenüber BR24Sport sagte er: "Wir dürfen unsere Stärken nicht verlieren, wollen das Flair beibehalten, die Nähe der Zuschauer zu unseren Spielern, diese Klubatmosphäre, weil das unsere DNA ist." Es gehe darum, einen "Spagat zu schaffen" - einerseits der Sprung in die Zukunft, die Weiterentwicklung des Turniers und andererseits die Herzlichkeit, den bayerischen Charme weiter

