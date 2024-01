Ski-Weltcup in Schladming Nachtrennen live im Stream und TV Stand: 24.01.2024 19:58 Uhr

Flutlichtspektakel in Schladming: Linus Straßer steht nach seinem Kitzbühel-Sieg vor dem nächsten großen Triumph. Der BR überträgt den zweiten Durchgang live im Stream und Fernsehen ab 20.15 Uhr.

Von BR24Sport

Der vom Kitzbühel-Sieg beflügelte Linus Straßer führt den ersten Durchgang des Nachtslaloms in Schladming an. Der 31-Jährige profitierte von der frühen Startnummer drei und beendete das Rennen noch bevor starker Regen einsetzte. Im Ziel, dem Hexenkessel am Fuße der Planai, sagte Straßer: "Ich war am Start voll bei mir, voll bei der Sache. Ich hatte einen Plan, wie ich das Rennen angehen wollte und das hab ich gut umgesetzt."

Auch BR-Experte Felix Neureuther lobte den Lauf des Münchners: "Besser kannst du den Steilhang nicht fahren." Sebastian Holzmann hingegen hatte mit dem Regen und mit "tieferen Spuren" in der Piste zu kämpfen. Der Norweger Timon Haugan (+0,10) liegt aktuell auf Rang zwei, Clement Noel (+0,36) aus Frankreich auf Position drei.

Riesenslalom geht an Odermatt

Der Schweizer Marco Odermatt gewann in einer dramatischen Entscheidung am Dienstag den Riesenslalom, nur fünf Hundertstel vor Manuel Feller. Alexander Schmid verpasste bei der zweiten Auflage des Riesentorlaufs in der Steiermark eine deutsche Top-Platzierung. Schon am Mittwoch folgt an gleicher Stelle der traditionsreiche Nachtslalom - mit rund 50 000 Zuschauern.

