BR24 Sport Steffen Hamann: "Wenn alles perfekt läuft, schlagen wir die USA"

Nach 21 Jahren steht Deutschland wieder im Halbfinale einer Basketball-WM. Dort wartet die größte aller Prüfungen gegen Titelfavorit USA. Ex-Nationalspieler Steffen Hamann rechnet der DBB-Auswahl im Interview mit BR24Sport aber durchaus Chancen aus.

Von Ulrich Knapp

"Wenn du die USA schlagen kannst, dann in diesem Jahr", sagt Steffen Hamann, früher selbst Nationalspieler und mit der DBB-Auswahl 2008 in Peking Olympiateilnehmer. Die Olympia-Quali für Paris 2024 hat die deutsche Mannschaft ebenfalls schon in der Tasche. Vor dem Highlight in der französischen Hauptstadt steht aber erst das Highlight in Manila - die Halbfinalpartie gegen den größten Turnierfavoriten.

Schlagbares US-Team

"Die sind sicher kein topbesetztes Team, aber immer noch mit herausragenden Spielern", so Hamanns Einschätzung über das US-Team. "Man hat gesehen, sie sind schlagbar. Litauen hat's gezeigt." In der Zwischenrunde behielten die Balten mit 110:104 gegen die Amerikaner die Oberhand. Die US-Boys standen zu diesem Zeitpunkt allerdings schon als Viertelfinalteilnehmer fest.

Hamann, der in seiner aktiven Zeit 131 Spiele für Deutschland bestritt und in der Basketball-Bundesliga für Bamberg und München auflief, ist auch aufgrund des nur knapp verlorenen WM-Vorbereitungsspiels der deutschen Mannschaft gegen die USA ("ein enges Ding") optimistisch. US-Nationaltrainer Steve Kerr hatte sich damals beeindruckt gezeigt von der Stärke der deutschen Mannschaft.

Hamann: "Bis jetzt eine überragende WM"

"Insofern sind die Vorzeichen ganz gut", so Hamann. Und weiter: "Die USA wollen, wenn sie eine WM spielen, diese auch gewinnen. Aber ich rechne den Deutschen wirklich eine große Chance aus. Die USA ist stark. Aber wenn alles perfekt läuft, schlagen wir sie."

Was ihn so optimistisch stimmt: "Bis jetzt ist es eine überragende WM. Ich glaube an die Jungs und daran, dass sie sich eine Medaille holen. Hand aufs Herz: Ich hab noch nie eine so tolle deutsche Mannschaft spielen sehen."

Der Star ist die Mannschaft

Die Auswahl sei so tief besetzt, "dass du gegen gute Gegner keine Phasen mehr hast, wo du das Spiel aus der Hand gibst. Du hast 12 Spieler, die ready sind, die alle schon gezeigt haben, dass sie wichtig sind für die Mannschaft. Sie haben nicht nur einen Star in der Mannschaft, sondern der Star ist die Mannschaft."

Hamann ist sicher, dass Deutschland nun auch eine Medaille mit nach Hause nimmt. Und dass sich das Team bereits für die Olympischen Spiele in Paris qualifiziert hat, sei ebenfalls eine große Sache: "Ich glaube, die Jungs sind heiß drauf. Das ist etwas ganz ganz Besonderes."

Video: Packendes WM-Viertelfinale zwischen Deutschland und Lettland

