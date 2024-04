BR24 Sport Starker FC Bayern feiert Kantersieg gegen Union Berlin Stand: 20.04.2024 20:21 Uhr

Der FC Bayern München überzeugt beim Spiel gegen Union Berlin und feiert einen verdienten 5:1-Sieg. Thomas Müller trifft doppelt, auch Harry Kane, Leon Goretzka und Mathys Tel tragen sich in die Torschützenliste ein.

Von Marjorie Maurer

Es kann so einfach sein: Der FC Bayern zeigt beim Bundesliga-Spiel gegen Union Berlin einen beeindruckenden Auftritt und feiert einen verdienten 5:1-Erfolg. Auch, wenn die Meisterschaft seit dem vergangenen Spieltag entschieden ist, sind die Punkte für die Münchner im Kampf um die Champions-League-Plätze noch immer von Bedeutung.

Union nahm das hohe Tempo der Bayern zunächst an und erspielte sich Torchancen, doch die Klasse der Bayern war an diesem Abend eine Nummer zu groß. So dauerte es bis zur 29. Spielminute bis die Weichen für diesen Abend gestellt waren. Mathys Tel brachte den Ball flach vor den Sechzehner, wo Leon Goretzka den Ball ideal verwerten konnte und unter der Latte einnetzte - 1:0.

Kurz vor Pausenpfiff erhöhte dann Harry Kane mit einem clever durchgeführten Freistoß auf 2:0. Joshua Kimmich täuschte zunächst zur Ausführung an, bevor er Kane den Freistoß überließ. Der erahnte eine Lücke in der Berliner Mauer und traf sehenswert.

Müller mit dem Doppelpack

Nach Wiederanpfiff hielt Union noch dagegen, musste sich aber nach dem Volley-Treffer von Thomas Müller geschlagen geben (53.). Keine zehn Minuten später nahm das Spiel der Bayern so richtig an Fahrt auf: Zuerst traf Tel nach Vorarbeit von Kane (62.), dann war es wieder Müller, der den Ball nach Goretzkas Flanke nur noch einnicken musste (66.).

Den Bayern gelang an diesem Abend so ziemlich alles. Und so blieben sie auch nach dem 5:0 weiter am Drücker, beeindruckten mit ihrer individuellen Klasse. Die zuletzt immer wieder in die Kritik geratenen Defensive beeindruckte ebenfalls (Kimmich - Dier - Kim - Davies).

Die Tuchel-Elf beeindruckte gegen Union über weite Strecken mit ihrer individuellen Klasse, dem Zweikampfverhalten und ihrer Spielintelligenz. Dass die "Eisernen" kurz vor Spielende mit dem Treffer von Yorbe Vertessen noch Ergebnis-Kosemetik betrieben und auf 6:1 verkürzten, dürfte an diesem Abend daher auch verkraftbar sein (90.).

Quelle: Blickpunkt Sport 21.04.2024 - 21:45 Uhr