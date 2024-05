BR24 Sport SSV Jahn Regensburg ist zurück in der 2. Bundesliga Stand: 29.05.2024 00:40 Uhr

Es ist vollbracht: Der SSV Jahn Regensburg ist nach nur einem Jahr zurück in der 2. Fußball-Bundesliga. Im Relegations-Rückspiel beim SV Wehen Wiesbaden trafen Dominik Kother und Konrad Faber zum umjubelten 2:1-Erfolg.

Von Wolfram Porr

Der SSV Jahn Regensburg hat ein Jahr nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga den sofortigen Wiederaufstieg geschafft. Nach dem 2:2 im Hinspiel in Regensburg war der Jahn vor 11.008 Zuschauern, darunter rund 1.000 mitgereiste Fans, im Rückspiel beim Tabellen-16. der 2. Liga das effizientere und glücklichere Team und siegte dank der Treffer von Dominik Kother (45.+2) und Konrad Faber (47.) mit 2:1 (1:0).

Für Regensburg ist es der dritte Aufstieg in der Relegation nach 2012 und 2017. Die Hessen, für die nur Ivan Prtajin traf (82.), müssen nach einem Jahr den bitteren Weg in die Drittklassigkeit antreten.

Erste Halbzeit mit leichten Vorteilen für Wehen - bis zum 0:1

In der ersten Halbzeit spielten sich beide Teams nur wenige Torchancen heraus. Zu sehr neutralisierten sich die Mannschaften. Auch leistete man sich auf beiden Seiten zu viele kleine Fehler, die keinen echten Spielfluss aufkommen ließen. Lediglich Dominik Kother für den Jahn (15.) und Ivan Prtajin für Wehen Wiesbaden (20./30.) wurden ansatzweise gefährlich.

Während die Hessen mehr Ballbesitz hatten und ab und an vor allem über die rechte Seite offensiv wurden, lauerte der Jahn auf Konter. Was 46 Minuten lang nicht gelang, klappte in der zweiten Minute der Nachspielzeit: Konrad Faber gewann auf der rechten Seite einen Zweikampf und flankte punktgenau auf Kother, der per Kopf zum 1:0 traf. Danach pfiff Schiedsrichter Martin Petersen direkt zur Pause.

Erst Faber auf Kother, dann Kother auf Faber

Nach der Pause dann gleich helle Aufregung: Wehen reklamierte nach einem Foul im Strafraum an Prtajin Elfmeter, doch die Partie lief weiter. Der Jahn nutzte die kurze Unkonzentriertheit und konterte über die linke Seite. Diesmal flankte Kother vor das Tor, wo Faber mit perfektem Timing einlief und den Ball aus kurzer Distanz an Wehen-Keeper Florian Stritzel vorbei ins Tor bugsierte.

Die Gastgeber mussten nun alles nach vorne werfen und versuchten das auch. Einen Heußer-Freistoß konnte Jahn-Torwart Felix Gebhardt wegfausten (61.), Frank Kovacevic zielte nach schöner Hereingabe über das Tor (66.). Wehen erhöhte weiter den Druck und schnürte die Oberpfälzer ein. Bei allen Abschlüssen bekamen die Regensburger aber irgendwie noch ein Bein dazwischen. Bis zur 82. Minute: Da traf Prtajin per Kopf doch noch zum 1:2.

Jahn übersteht auch letzte Drangphase

Nun wirkte Regensburg angeknockt. Doch es waren noch rund 15 Minuten inklusive siebenminütiger Nachspielzeit zu überstehen. Doch irgendwie hielt der SSV seinen Kasten weiter sauber. Prtajin und Nikolas Agrafiotis hatten noch gute Chancen zum 2:2, doch es blieb dabei. Der SSV Jahn ist zurück in der 2. Bundesliga.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: BR24Sport im Radio 28.05.2024 - 20:30 Uhr