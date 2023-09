BR24 Sport SpVgg Unterhaching bleibt das Überraschungsteam der 3. Liga Stand: 02.09.2023 16:19 Uhr

Auch am 5. Spieltag der 3. Liga bleibt die SpVgg Unterhaching weiter ungeschlagen. Beim SC Verl erkämpfte sich der Aufsteiger einen Punkt und ist derzeit bester bayerischer Drittligist.

Von BR24Sport

Wer hätte das gedacht, dass die SpVgg Unterhaching nach dem fünften Spieltag auf dem zweiten Platz der 3. Liga liegt? Nach einem 0:0 beim SC Verl hat das Team von Trainer Marc Unterberger neun Punkte erkämpft - und ist damit zumindest vorübergehend die beste bayerische Mannschaft.

Über weite Strecken ausgeglichene Partie

Unterhaching mühte sich, ins Spiel zu kommen. Verl war das spielbestimmende Team und suchte immer wieder den Abschluss. Von den bayerischen Gästen war zunächst wenig zu sehen - es war aber auch kein temporeiches Spiel.

Zehn Minuten vor der Pause hatte Haching durch Mathias Fetsch die große Chance zum Führungstreffer für die Spielvereinigung - doch sein Schuss aus kurzer Distanz war zu unpräzies. Auf der Gegenseite scheiterte Lars Lokotsch aus fünf Metern an Torwart René Vollath.

Lattentreffer beste Haching-Chance

Der zweite Durchgang knüpfte nahtlos an den ersten Durchgang an. Die Teams teilten sich die Spielanteile weitgehend gleichmäßig auf. Die beste Chance zur Führung hatte Unterhaching in der 72. Minute. Aaron Kellers abgefälschter Schuss landete an der Latte.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: Blickpunkt Sport 02.09.2023 - 17:15 Uhr