BR24 Sport SpVgg Bayreuth - FCE Bamberg heute im Livestream

Derbyzeit in Bayreuth: Tabellenführer SpVgg Bayreuth empfängt am 3. Spieltag der Regionalliga Bayern den oberfränkischen Rivalen FC Eintracht Bamberg bei sich im Hans-Walter-Wild-Stadion. BR24Sport überträgt die Partie ab 19 Uhr im Livestream.

Von BR24Sport

Zwei Spiele, zwei Siege - es war der perfekte Saisonstart für die SpVgg Bayreuth, die nach zwei Spielen tor- und punktgleich mit dem 1. FC Schweinfurt 05 von Platz eins grüßt. Dem 2:0-Auftaktsieg gegen den TSV Buchbach ließ der Ex-Drittligist ein 3:1 auswärts beim 1. FC Nürnberg II folgen. Nach einer verkorksten Saison 2023/2024 glauben sie in der Wagnerstadt wieder an ihre "Oldschdod".

BR24Sport überträgt das Oberfrankenderby am Freitag, 2. August ab 19 Uhr im Livestream. Ihr Kommentator ist Marcel Seufert.

Bamberg in Bayreuth in der Außenseiterrolle

"Eine schöne Momentaufnahme", nennt es SpVgg-Trainer Lukas Kling, der nicht zu früh den Blick nach oben richten möchte. Doch das könnte sich am Freitag ändern, wenn auch ohne den rotgesperrten Jonas Kehl. Gegner am 3. Spieltag ist der FC Eintracht Bamberg, der erst in der Relegation den Klassenerhalt schaffte und mit einem Sieg (2:0 gegen Aufsteiger SpVgg Hankofen-Hailing) und einer Niederlage (1:2 in Buchbach) in die neue Spielzeit gestartet ist. Bayreuth ist in der Partie sicher der Favorit.

Bis zu 3.000 Zuschauer werden am Freitag zum Oberfrankenderby im Hans-Walter-Wild-Stadion erwartet. Ein Derby, das für Patrick Görtler und Koray Kaiser ein besonderes Spiel sein dürfte. Görtler wechselte vor der Saison vom FCE zur SpVgg, Kaiser ging den entgegengesetzten Weg zurück zu seinem Ausbildungsklub.

Quelle: BR24Sport 02.08.2024 - 19:00 Uhr