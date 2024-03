BR24 Sport Spitzenreiter St. Pauli eine Nummer zu groß: FCN verliert 0:2 Stand: 16.03.2024 14:51 Uhr

Der 1. FC Nürnberg verliert zuhause mit 0:2 gegen den Spitzenreiter der 2. Bundesliga St. Pauli. Nach dem ersten Gegentreffer fanden die Franken kein Mittel mehr gegen das Top-Team der 2. Liga.

Von Chiara Theis

Trotz einer starken Defensiv-Leistung vor allem in der ersten Hälfte lässt der Club gegen Spitzenreiter St. Pauli Punkte liegen. Nach der 0:2-Niederlage bleibt der 1. FC Nürnberg mit 36 Punkten auf Platz acht. St. Pauli ist weiterhin mit fünf Punkten Vorsprung auf Holstein Kiel souveräner Tabellenführer.

Starke Club-Defensive wird nicht belohnt

Die Nürnberger starteten defensiv stark in die erste Hälfte, verteidigten konsequent, immer wieder mit fast allen Feldspielern im eigenen Sechzehner. Spitzenreiter St. Pauli kam dadurch kaum zu nennenswerten Abschlüssen, blieb aber dran und lief immer wieder gegen die Club-Defensive an.

Kurz vor der Halbzeitpause (44.) legte Connor Metcalfe von der rechten Seite an die Strafraumecke zurück, wo Philipp Treu zu viel Raum hatte und die perfekte Flanke an den kurzen Pfosten schlug. Dort konnte sich Johannes Eggestein im Luftduell durchsetzen und vollendete mit einem unhaltbaren Kopfball in die rechte Ecke zum 0:1 für das Team von Trainer Fabian Hürzeler.

Mutige Nürnberger, gefährliche Hürzeler-Elf

Zum Start in die zweite Hälfte zeigte der Club auch mal offensiv auf: In der 49. Minute spielte Toptalent Can Uzun auf Jens Castrop, der zog aus zentraler Position im Sechzehner per Vollspann ab, doch St. Paulis Keeper hielt stark.

Nürnberg bliebt weiterhin mutig, riskierte dadurch aber eben auch eine weniger kompakte Defensive. Das wussten die torgefährlichen Gäste in der 62. Minute zu nutzen. Connor Metcalfe schickte den freistehenden Johannes Eggestein mit einem Steilpass rechts in den Sechzehner. Der Torschütze zum 0:1 bewies einen guten Überblick und legte quer auf den zweiten Pfosten, wo Marcel Hartel aus kurzer Distanz nur noch den Fuß hinhalten musste - 2:0 für St. Pauli.

Auch vier weitere Wechsel führten die Nürnberger nicht mehr zum Erfolg, das Team von Trainer Cristian Fiel verliert nach zuletzt zwei Siegen mit 0:2 gegen die Kiezkicker.

Quelle: BR24 16.03.2024 - 15:55 Uhr