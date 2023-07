BR24 Sport Sophia Flörsch schreibt Formel-3-Geschichte Stand: 02.07.2023 14:25 Uhr

Sophia Flörsch hat es in die Geschichtsbücher des Motorsports geschafft: Als erste Frau holte die Münchnerin Punkte in Nachwuchs-Rennserie Formel 3.

Rennfahrerin Sophia Flörsch ist als erste Frau in der Formel 3 in die Punkteränge gefahren. Die 22-jährige Münchnerin kämpfte sich am Sonntag bei der fünften Saisonstation in Spielberg im Hauptrennen vom 21. Startplatz bis auf Position neun nach vorne. "Ich bin sehr glücklich, meine ersten Punkte zu holen", sagte sie in einem Video auf ihrem Instagram-Kanal.

Die Münchnerin ist die einzige Frau überhaupt, die seit der Umbenennung der GP3 in FIA Formel 3 in der Serie Rennen fuhr. Bereits 2020 war Flörsch in der Formel 3 für Campos Racing gestartet, ihr Top-Resultat war damals Rang zwölf. In den vergangenen beiden Jahren war die 22-Jährige insbesondere in verschiedenen Langstreckenmeisterschaften unterwegs - unter anderem in der DTM und bei den 24 Stunden von Le Mans. Nach zwei Jahren Pause kehrte die Bayerin in den Formelsport zurück und fährt nun für das Team PHM Racing.

Ein Horror-Crash mit schlimmen Folgen

Schon im Alter von vier Jahren träumte Flörsch davon, schnell mit einem Auto zu fahren und möglichst irgendwann einmal in der Formel 1 zu starten. Doch am 18. November 2018 schien schon alles zu Ende zu sein. Flörsch kollidierte beim Formel-3-Grand Prix in Macau mit einem anderen Rennwagen. Mit rund 270 Stundenkilometern verlor sie die Kontrolle über den Boliden. Das Fahrzeug wurde ausgehebelt, durchschlug einen Rettungszaun und prallte gegen ein Podest.

Flörsch: "Rückschläge machen mich stärker"

Flörsch kämpfte sich zurück ins Leben. Die bei dem Horror-Crash erlittenen Wirbelbrüche konnten später in mehreren Operationen behoben werden. Nach 106 Tagen gab sie ihr Comeback: "Für mich war klar, dass ich die Liebe zum Sport nicht verloren habe und weitermache", erklärte die Rennfahrerin. Alle "Rückschläge machen dich stärker", sagte die 22-Jährige in einer Doku, die auf dem Münchner Filmfest dieses Jahr präsentiert wurde.

