BR24 Sport Slalom-Weltcup in Madonna di Campiglio - wer beschenkt sich? Stand: 19.12.2023 15:15 Uhr

Kurz vor Weihnachten sind bei den Alpinen noch einmal die Techniker gefragt. BR24Sport überträgt den 1. Lauf des Weltcup-Slaloms in Madonna di Campiglio im Livestream. Der 2. auch im BR Fernsehen.

Von BR24Sport

Der Österreicher Manuel Feller hat den ersten Weltcup-Slalom des Winters gewonnen und geht auch in Madonna di Campiglio als einer der Favoriten an den Start. Aus deutscher Sicht sind alle Augen auf Linus Straßer (TSV 1860 München) gerichtet, der beim ersten Rennen in Hochgurgl auf Platz neun gelandet war. Dieses Mal hat er das Podest im Visier. Mit Sebastian Holzmann (SC Oberstdorf) - 15. in Hochgurgl - hat der DSV noch ein zweites Eisen im Feuer.

BR24Sport überträgt den ersten Durchgang ab 17.40 Uhr im Livestream im Web und in der App. Der zweite Lauf ist dann im Stream und auch im BR Fernsehen zu sehen - um 20.15 Uhr geht's los. Ihr Reporter ist Bernd Schmelzer.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: Blickpunkt Sport 21.12.2023 - 20:15 Uhr