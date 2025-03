BR24 Sport Skicross-Hoffnung Maier kämpft mit schwerer WM-Hypothek Stand: 21.03.2025 08:20 Uhr

Sie ist zweifellos die beste Skicrosserin Deutschlands. Doch bei der Weltmeisterschaft in St. Moritz plagen Daniela Maier Zweifel, denn ihr Knie macht vor dem Finale am Freitag Probleme. Mit 29 Jahren soll dennoch die erste WM-Medaille her.

Von Hannes Nebelung

"Heute war echt cool, St. Moritz hat sich von seiner besten Seite gezeigt", strahlte Daniela Maier am Mittwochabend beim Pressetermin vor der Qualifikation am Donnerstag. Die Weltmeisterschaftsmedaille, die der Olympia-Dritten von 2022 noch in ihrer Trophäensammlung fehlt, bleibt natürlich der große Traum - auch wenn die fünfmalige Weltcupsiegerin aus Marquartstein dies nicht offensiv formulieren wollte.

Selbstvertrauen und WM-Medaille? "Schwierig bei mir"

"Das ist ehrlich gesagt, etwas schwierig bei mir", sagte Maier auf die Frage nach dem Selbstvertrauen und dem WM-Ziel und meint damit: "Ich habe immer wieder mit mir zu kämpfen gehabt. Jetzt bin ich an dem Punkt: komplett alles abschütteln und kompletter Reset, von Tag zu Tag und Run für Run schauen."

Klingt nicht nach einer Kampfansage an die große Favoritin und Lokalmatadorin Fanny Smith. Dabei hat Maier in dieser Weltcup-Saison doch oft genug gezeigt, dass sie in die Weltspitze gehört. Sechs Mal stand sie in diesem Jahr auf dem Podest, in Innichen fuhr sie sogar zweimal zum Sieg und übernahm vor dem Weihnachtsfest das Gelbe Trikot der Gesamtweltcup-Führenden.

"Auf und ab" für Maier: Von Doppelsieg bis Enttäuschungen

Warum also so zurückhaltend? "Ich habe viele gute Erfahrungen, gerade in Innichen mit den zwei Siegen und mit den Podestplätzen am Anfang der Saison. Dann war es schon so ein Auf und Ab." Auf die fröhliche Bescherung folgten erst einmal der Januar-Kater mit Platz sieben und 13 auf der Reiteralm, danach wieder zwei zweiten Plätze in Veysonnaz. Anschließend in Val di Fassa und Craigleith verpasste Maier viermal deutlich den Finallauf der besten Vier, zwischendurch wurde Maier im georgischen Gudauri knapp Vierte.

Dazu kommen ihre wiederkehrenden gesundheitlichen Probleme. Im März 2023 wurde ein Knorpelschaden im linken Knie festgestellt, es folgte eine Operation und monatelange Reha. Im Dezember 2023 meldete sich Maier wieder fit. "Mich zwickt's nirgends", sagte sie damals: "Mein Knie ist stark." Prompt feierte sie einige Wochen später den ersten Weltcup-Sieg einer deutschen Skicrosserin seit vier Jahren.

Maier stabil wie nie - doch "dem Knie geht's bescheiden"

Mit 765 Punkten (Rang vier im Gesamtweltcup) hat sie in diesem Winter doppelt so viele Zähler geholt wie in ihrer bisher besten Saison 2022/23, auch weil Maier endlich einmal verletzungsfrei blieb.Doch genau vor der Weltmeisterschaft macht das Knie wieder Probleme. "Dem Knie geht's bescheiden", sagte Maier ehrlich: "Es ist nicht schlecht, ich kann auf jeden Fall fahren. Es hat aber auch schon bessere Tage gehabt."

In den Trainings konnte sie laut eigenen Angaben mit Fanny Smith und Co. mithalten. Dazwischen ist für sie Schonen angesagt. Während die anderen Athletinnen im Kraftraum an Schnellkraft und Explosivität arbeiten, macht Maier regenerative Einheiten und begibt sich bei den Physios in Behandlung.

Mit Ruhe und Genuss ins WM-Finale?

Nach all ihren Rückschlägen hat sie einen anderen Umgang gefunden, hört mehr auf ihren Körper und bleibt gelassen. "Der Kurs schaut gut aus und macht unter den Bedingungen auch viel Spaß." Das Rezept für Erfolge, die im besten Fall in Gold, Silber oder Bronze glänzen sollen, ist für Maier kurz und knapp zusammenzufassen: "Genießen, Skicross zu fahren."

Quelle: Sportschau 21.03.2025 - 10:30 Uhr