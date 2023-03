Champions League Schüller köpft die Bayern zum Hinspielsieg gegen Arsenal Stand: 21.03.2023 20:44 Uhr

Mit einem knappen Sieg sichern sich die Fußballerinnen des FC Bayern eine gute Ausgangslage für das Rückspiel des CL-Viertelfinals gegen Arsenal. Vor 20.000 Zuschauern in der Münchner Arena wurde Lea Schüller zur Matchwinnerin.

Von Chiara Theis

Die Bayern-Frauen siegen dank der starken Torschützin und Retterin Lea Schüller mit 1:0 gegen Arsenal. Damit haben sie sich eine gute Ausgangslage für das Rückspiel des Champions-League-Viertelfinals am kommenden Mittwoch (29.3.) verschafft.

Bayern belohnt sich nach schwerem Start

Bayern tat sich zunächst schwer, blieb in der eigenen Hälfte hängen, da die Ideen fehlten um das Mittelfeld der englischen Gäste auszuspielen. Nach gut zwanzig Minuten gelang es den Münchnerinnen dann doch, sich aus dem Pressing Arsenals zu befreien: Es folgten mehrere Chancen für die Gastgeberinnen, doch Lea Schüller, Klara Bühl und auch Georgia Stanway verpassten zunächst den Führungstreffer.

In der 39. Minute dann der nächste Angriff der FCB-Frauen. Lea Schüller eroberte den Ball im Mittelfeld, passte zu Maximiliane Rall, lief weiter in den Sechzehner und verwandelte dort die Flanke von Rall per Kopf zur 1:0-Bayern-Führung.

Münchnerinnen retten mehrmals auf der Linie

Die zweite Hälfte gehörte Arsenal. In der 61. Minute gelang den Gästen fast der Ausgleich, doch erst rettete Schüller per Kopf, dann Saki Kumagai stark auf der Linie. Keine zehn Minuten später waren die Bayern-Frauen erneut gefordert, mussten mehrere Torschüsse abwehren. Diesmal war es Schüller, die stark auf der Linie rettete.

Bayern kam in Durchgang zwei überhaupt nicht mehr ins Spiel, war nur in der Abwehr gefordert. Die Torschützin und Retterin Schüller musste nach knapp 80 Minuten angeschlagen ausgewechselt werden. Die Münchnerinnen retteten die Führung über die restliche Spielzeit und durften am Ende einen 1:0-Sieg bejubeln.

Quelle: BR24Sport

21.03.2023 - 20:55 Uhr