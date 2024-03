BR24 Sport Riesenschritt zum Meistertitel: FCB-Frauen zerlegen Wolfsburg Stand: 23.03.2024 20:25 Uhr

Die Fußballfrauen des FC Bayern steuern auf ihren sechsten deutschen Meistertitel zu. Im Spitzenspiel der Bundesliga siegten die Münchnerinnen bei Dauerrivale VfL Wolfsburg 4:0. Fünf Spieltage vor Saisonende wuchs der Vorsprung auf sieben Punkte.

Von Bernd R. Eberwein

Die Deutsche Meisterschaft 2024 im Frauenfußball scheint fünf Spieltage vor Saisonende entschieden. Tabellenführer FC Bayern siegte erstmals seit 2008 wieder auswärts beim VfL Wolfsburg. Durch ein 3:0 bauten die Münchnerinnen ihren Vorsprung auf sieben Punkte aus.

Lattentreffer, Konter und Paraden

Stärker präsentierten sich zunächst die Wölfinnen, die ein klares Signal ausschickten, dass sie die Meisterschaft noch lange nicht abgehakt haben. Nach einem schnellen Konter kam der Ball in die Mitte zu Sveindis Jonsdottir, die mit ihrem schwächeren Fuß den Ball aber in den Himmel jagte (13.). Zuvor hatte in der turbulenten Anfangsphase Bayerns Giulia Gwinn mit einer Bogenlampe auf die Latte (4.). für einen ersten Wachmacher in der Wolfburger Arena gesorgt.

Der FC Bayern auch in der Folge nicht chancenlos. Die beste Möglichkeit hatte Nationalstürmerin Lea Schüller, die ihre DFB-Torfrau Merle Frohms im VfL-Kasten zu einer feinen Flugeinlage herausforderte (35.).

FC Bayern erteilt Wolfsburg eine Lehrstunde

So ausgeglichen die Partie im ersten Durchgang war, so sehr zeigte sich in Halbzeit zwei ein Klassenunterschied. Auch, weil der FC Bayern furios aus der Kabine kam und mit der ersten Chance zur Führung. Einen starken Konter vollendete Pernille Harder cool zum 1:0 - ein schnelles Tor, dass die Wölfinnen komplett aus dem Konzept brachte.

Während der Bayernexpress immer besser ins Rollen kam, stagnierte die VfL-Maschine. Der siebenmalige Meister kam kaum noch über die Statistenrolle hinaus - auch, weil der FC Bayern eine Lehrstunde in Sachen Chancenverwertung erteilte. Und das auch noch mit charmanter Frechheit.

Effiziente Chancenverwertung

57. Minute, Ecke Klara Bühl, immer länger, immer weiter aufs Tor. Dort tauchte Jovana Damnjanovic - geplant oder ungeplanmt? - unter dem Ball durch, vielleicht sorgte noch ein hauch ihres Zopfes für eine leichte Richtungsänderung. So oder so schlug der Ball ein, München erhöhte auf 2:0. Am Ende wurde Bühl der Treffer zugeschrieben.

76. Minute, wieder ging es ganz schnell, zu schnell für den VfL Wolfsburg. Mit einem Schnittstellenpass hebelte Harder die komplette Wolfsburg-Abwehr aus, Lea Schüller konnte gar nicht anders, also so herrlich freigespielt zum 3:0 einzuschieben.

München auf dem Weg zur sechsten Meisterschaft

Spätestens mit dem dritten Treffer brach die letzte Gegenwehr der Wölfinnen weg, auch ihnen war klar: Diesen FC Bayern Frauen ist in der aktuellen Saison der Titel wohl nicht mehr zu nehmen. Georgia Stanway sorgte mit dem 4:0 (87.) für den Punkt unter dem Ausrufezeichen, dass die Münchnerinnen in Wolfsburg gesetzt haben.

Fünf Spieltage vor Saisonende haben die Münchnerinnen sieben Punkte Vorsprung. Nach 1976, 2015, 2016, 2021 und 2023 wäre es der sechste deutsche Meistertitel.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: BR24Sport 23.03.2024 - 20:45 Uhr