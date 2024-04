BR24 Sport Regensburg - TSV 1860 | 14.4., 13.15 Uhr | Stream & BR Fernsehen Stand: 09.04.2024 16:32 Uhr

Der SSV Jahn Regensburg ist zurück an der Tabellenspitze der 3. Liga. Nun steht das schwere Heimspiel gegen den TSV 1860 München an. BR24Sport überträgt die Partie am Sonntag live im Stream und im BR Fernsehen.

Von BR24Sport

Es ist das letzte bayerische Derby des SSV Jahn Regensburg in der 3. Liga – und wenn es nach den Oberpfälzern geht, nicht nur für diese Saison, sondern weit darüber hinaus. Denn in der Tabelle ist der Jahn aktuell Spitzenreiter mit fünf Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz. Der TSV 1860 München steht dagegen nur drei Ränge über dem Abstiegsplatz und entsprechend selbst unter Druck.

Das BR Fernsehen überträgt das brisante Derby live, ausnahmsweise sonntags, am 14. April 2024. Anstoßzeit ist 13.15 Uhr. Zudem ist die Partie im BR24Sport Livecenter im Web und in der App sowie in der ARD Mediathek zu sehen. Der Moderator ist Dominik Vischer, der Kommentator Bernd Schmelzer.

SSV Jahn und TSV 1860 mit einem Sieg im Rücken

Der Jahn hat seine zwischenzeitliche kleine Krise überwunden und sich in den letzten Spielen wieder gefangen. Beeindruckend der jüngste 3:0-Auswärtssieg bei Verfolger Preußen Münster, den man so auf Distanz hielt. Da auch Dynamo Dresden seine Partie am vergangenen Wochenende verlor, hat sich die Mannschaft von Trainer Joe Enochs wieder ein kleines Polster verschafft, das sie im Derby gegen die Löwen gerne ausbauen würde.

Die Münchner ihrerseits haben sich nach einer längeren Durststrecke ohne Sieg ebenfalls mit einem 3:1-Erfolg gegen Viktoria Köln zurückgemeldet. Der Sieg war auch bitternötig, schließlich sind die Sechziger die Abstiegssorgen noch nicht los. Durch den Heimerfolg ist der Vorsprung auf den Halleschen FC, der den ersten Abstiegsplatz belegt, zwar wieder angewachsen. Bei noch sechs ausstehenden Partien sollte aber noch der eine oder andere Punkt dazukommen, um auf der sicheren Seite zu sein.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: Blickpunkt Sport 14.04.2024 - 13:15 Uhr