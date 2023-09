BR24 Sport RB zieht FC Bayern den Zahn: Jetzt live in der Radioreportage Stand: 30.09.2023 19:14 Uhr

RB Leipzig und der FC Bayern München treffen im Topspiel aufeinander. In der ersten Halbzeit hat der Rekordmeister große Probleme und liegt folgerichtig zurück. Jetzt live in der Radioreportage.

Von BR24Sport

Bei den letzten beiden Aufeinandertreffen mit RB Leipzig erlitt der FC Bayern jeweils einen harten Dämpfer. Die Niederlage am vorletzten Spieltag der letzten Saison "hätte uns fast die Meisterschaft gekostet", die 0:3-Pleite im August "hat uns den Supercup gekostet", fasste es Thomas Tuchel zusammen. "Wir kriegen den Supercup nicht wieder, aber der Stachel sitzt natürlich." Und diesen Stachel will der Rekordmeister sich am Samstagabend in Leipzig wieder aus der Haut ziehen.

Zwei Bayern-Stars fehlen - Formkurve zeigt nach oben

Das Spitzenspiel zwischen dem Tabellenvierten aus Leipzig und Spitzenreiter FCB wird unter anderem vom neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann verfolgt. Der ehemalige RB- und Bayern-Coach sitzt auf der Tribüne am Samstagabend, ein Treffen mit Tuchel soll es offenbar nicht geben. Nach zuletzt drei Siegen sind die Münchener pünktlich zur Wiesn-Zeit in aufstrebender Form. Allerdings trüben die Ausfälle von Serge Gnabry und Matthijs de Ligt ein wenig die Stimmung.

Thomas Tuchel kann im Vergleich zum Münster-Spiel unter Woche wieder auf Dayot Upamecano und Min-Jae Kim setzen. Die beiden Innenverteidiger sind wieder fit und verteidigen gemeinsam mit Alphonso Davies und Konrad Laimer, davor spielen Leon Goretzka und Joshua Kimmich auf der Doppelsechs. Die offensive Dreierreihe bilden Leroy Sané, Jamal Musiala und Kingsley Coman und sollen Harry Kane im Sturmzentrum mit Bällen versorgen. Im Tor steht Sven Ulreich.

Leipzig ohne Olmo und Orban - Gulácsi wieder fit

Im Gegensatz zu den Bayern (2:2 gegen Leverkusen) ist RB zu Hause noch ungeschlagen, tat sich zuletzt bei seinen glanzlosen Erfolge über Borussia Mönchengladbach (1:0) und Wehen Wiesbaden (3:2) deutlich schwerer als zu Saisonbeginn. Die wochenlangen Ausfällen von Bayern-Schreck Dani Olmo wie auch von Abwehrchef Willi Orban tun den Sachsen sichtlich weh. Dafür steht Kapitän und Schlussmann Péter Gulácsi nach Kreuzbandriss wieder zur Verfügung.

Mit einem Sieg kann RB Leipzig die Bayern zumindest für eine Nacht von Platz eins verdrängen. Ein Punktverlust der Tuchel-Elf eröffnet unter anderem dem VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen die Chance, sich die Tabellenführung zu sichern.

Quelle: BR24Sport im Radio 30.09.2023 - 18:30 Uhr