BR24 Sport Podest im Einzel: Franziska Preuß baut Gesamtweltcup-Führung aus Stand: 13.03.2025 13:02 Uhr

Beim Einzelrennen im slowenischen Pokljuka hat sich Franziska Preuß durch ein fehlerfreies Schießen den dritten Platz gesichert - und ist mit diesem Ergebnis ihrem "großen Traum" vom Gesamtweltcup ein Stückchen näher gekommen.

Von BR24Sport

Franziska Preuß hat ihre Führung im Gesamtweltcup ausgebaut. Im slowenischen Pokljuka konnte sie mit einer starken Schießleistung aufs Podest laufen und den dritten Platz im Einzel holen. Vielleicht noch wichtiger: Preuß konnte den knappen Vorsprung auf Lou Jeanmonnot, ihrer ärgsten Konkurrentin im Kampf um den Gesamtweltcup, ausbauen. Die Französin wurde mit zwei Schießfehlern nur Siebte und liegt nun 60 Punkte hinter Preuß im Kampf um das Gelbe Trikot. Vor dem Einzel waren es 36 Punkte.

Den Sieg holte Julia Simon, die ebenfalls fehlerfrei im Schießen blieb und mit einer überragenden Laufleistung die Konkurrenz ohne Chance ließ. Die Schwedin Hanna Öberg reihte sich mit 39,1 Sekunden knapp vor Preuß (+46,2 Sekunden) ein und wurde Zweite.

Noch vier Rennen trennen Preuß vom "großen Traum"

"Ich bin sehr erleichtert, dass es wieder geklappt hat. Das war schon wichtig sauber durchzukommen. Auf der Strecke habe ich mich schwergetan. Gerade hintenraus war es ein Kampf", sagte Preuß. Den Stand im Gesamtweltcup auszublenden, sei derweil "schon eine Challenge. Aber wenn ich am Start bin, denke ich nicht dran. Ich stelle mich drauf ein, dass jedes Rennen ein Kampf ist und man nichts herschenken darf."

Preuß kann zum ersten Mal in ihrer Karriere den Gesamtweltcup gewinnen. Das Erreichen dieses Zieles hatte die Biathletin aus Ruhpolding zuletzt in der BR-Sendung "Blickpunkt Sport" als "einen ihrer größten Träume" bezeichnet. Um diesen zu erreichen, braucht sie im Saisonendspurt eine absolute Topverfassung. Am Freitag steht in Pokljuka der Massenstart an, am Wochenende darauf folgen in Oslo noch Sprint, Verfolgung und Massenstart.

Im Video: Franziska Preuß zu Gast bei "Blickpunkt Sport"

Quelle: BR24Sport 13.03.2025 - 18:30 Uhr