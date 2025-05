BR24 Sport Orga-Chef zu Champions-League-Finale München: Heiße Phase läuft Stand: 07.05.2025 09:25 Uhr

Am 31. Mai steigt in München das Champions-League-Finale. Einer, der auch schon das "Finale dahoam" 2012 organisierte, ist nun erneut der "Orga-Chef": Andreas Jung. In der "Abendschau" verrät er, was bei den Vorbereitungen wichtig ist.

Für Andreas Jung, den ehemaligen Marketingvorstand des FC Bayern München, hat die "heiße Phase" vor der Austragung des Champions-League-Finals 2025 längst begonnen. Sobald am Mittwochabend die beiden Finalisten feststünden, gehe dann die "ganz heiße Phase" los, so Jung in der Abendschau.

Inter Mailand gegen Paris Saint-Germain oder Arsenal London – so wird die Finalpaarung lauten. Jung und sein Team haben für jeden der möglichen Finalisten ein Profil angelegt, denn: "Durch die Mentalität der unterschiedlichen Nationen gibt es ein anderes Verhalten." Gerade die Engländer zum Beispiel seien "sehr reiselustig". Und auch auf Sicherheitsaspekte habe das Einfluss.

Riesiges Interesse am Finale

Darauf will das Orga-Team vorbereitet sein – genauso wie auf alles andere. Ein Public Viewing muss organisiert werden, alles soll reibungslos ablaufen. Und die Anforderungen werden immer größer, weil logistisch immer mehr gefordert ist. So wird neben der Arena ein Zelt mit einer Kapazität für 7.000 Personen aufgebaut, die auf Einladung der Partner und UEFA-Sponsoren in München sein werden. Zum Vergleich: Beim Finale vor 13 Jahren reichte der Platz noch für 5.000 Personen.

Das Interesse ist also riesig. Für Jung "der Beweis, dass Fußball attraktiv ist. Die Leute würden sonst nicht so viel Geld dafür ausgeben. Die Nachfrage nach Tickets bei solchen Finals ist ja unendlich". Übrigens unabhängig von einer Teilnahme des FC Bayern: "Die Plätze waren vorher schon ausverkauft."

"Finale dahoam" in der Nations League?

Als jemand, der 28 Jahre für den FC Bayern gearbeitet hat, freut sich Jung darüber, dass die Adresse der Final-Arena nun am "Franz-Beckenbauer-Platz" ist.

Traurig sei Jung natürlich darüber, dass es der deutsche Rekordmeister nicht ins Endspiel geschafft und nicht die Möglichkeit für eine Wiedergutmachung von 2012 bekommen hat. "Natürlich haben wir die ganze Zeit gehofft, dass es dieses Jahr wieder so kommt. Aber leider gab es eine kurze Phase mit wirklich vielen Verletzten, Spielern, die nicht zurückkamen. Dann ist es natürlich schwieriger, sich gegen die anderen europäischen Topmannschaften durchzusetzen."

Trotz des Ausscheidens des FC Bayern im Viertelfinale hofft Jung aber noch auf ein "Finale dahoam" in München. Wie das? Nur wenige Wochen nach dem 31. Mai werden in München zwei Nations-League-Partien ausgetragen, erst das Halbfinale Deutschland gegen Portugal und dann ja vielleicht das Finale mit deutscher Beteiligung.

