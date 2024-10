BR24 Sport Olise und Sané traumhaft: FC Bayern macht's deutlich in Bochum Stand: 27.10.2024 17:37 Uhr

Der FC Bayern schlägt den VfL Bochum auch in der Höhe verdient mit 5:0 (2:0) und gibt damit die richtige Antwort auf die Blamage in der Champions League. In Bochum dürfen sich auch die Ersatzspieler zeigen und betreiben Werbung für sich.

Von Victor List

Der FC Bayern hat die richtige Antwort auf die Schmach in der Champions League beim FC Barcelona gegeben. Das Team von Trainer Vincent Kompany gewinnt in der Bundesliga auswärts beim VfL Bochum mit 5:0 (2:0) und schiebt sich wieder an die Tabellenspitze. Highlight des Spiels waren zwei Traumtore von Michael Olise und Leroy Sané.

Olise traumhaft, Musiala mit Köpfchen

Der VfL Bochum begann in Spiel eins nach der Entlassung von Trainer Peter Zeidler mutig und hatte in der Anfangsphase die große Chance zur Führung. Nach einem langen Ball von Erhan Masovic tauchte Moritz Broschinski frei vor Manuel Neuer auf, überspielte den Keeper und sah den Ball Richtung leeres Tor trudeln. Doch wenige Zentimeter vor der Linie grätschte Minjae Kim die Kugel noch von selbiger und klärte für seinen geschlagenen Schlussmann (8.). Wie schon in Barcelona wären die Bayern beinahe wieder überrumpelt worden.

Auf der Gegenseite prüfte Konrad Laimer Bochums Torwart Patrick Drewes. Weil zuvor ein Foul an Harry Kane an der Strafraumkante vorangegangen war, entschied Schiedsrichter Florian Exner auf Freistoß für die Münchner. Michael Olise schlenzte den Ball traumhaft über die Mauer ins rechte untere Eck zur Führung für den Favoriten (18.). Doch die Hausherren steckten nicht auf. Broschinskis abgefälschter Distanzversuch strich nur knapp am rechten Pfosten vorbei (23.).

Wenig später nutzte das Team von Trainer Kompany die Bochumer Schlafmützigkeit aus. Joshua Kimmich chippte einen Freistoß schnell in den Strafraum, den Musiala per Kopf in die Maschen verlängerte. Für den 21-Jährigen war es erst der dritte Kopfballtreffer seiner Bundesliga-Karriere. Vor der Pause vergab Musiala noch akrobatisch das 3:0 aus Münchner Sicht.

Harry Kane macht alles klar - Sané kunstvoll

Das fiel dann in Durchgang zwei durch Kingsley Coman, fand wegen Abseitsstellung aber keine Anerkennung (54.) Auf der Gegenseite hatte Ex-Löwe Maximilian Wittek Neuer per Freistoß geprüft. Als Harry Kane nur drei Minuten später nach toller Vorarbeit von Musiala den Ball im Netz unterbrachte, zählte der Treffer (57.). Die Bochumer Gegenwehr war gebrochen, bei den Münchnern bekam die zweite Garde die Chance, sich zu zeigen. Leroy Sané nutzte seine Spielzeit und traf per traumhaftem Schlenzer von der Strafraumkante zum 4:0 (65.).

Wiederum sechs Minuten später stellte Kingsley Coman per sehenswertem Schlenzer auf 5:0 (71.). Danach trudelte die Partie aus. Der Rekordmeister vergab in Person des eingewechselten gebürtigen Bochumers Leon Goretzka noch zwei Gelegenheiten (81., 82.) auf ein noch deutlicheres Ergebnis. Am Ende blieb es aber beim 5:0, durch das der FC Bayern sich wieder an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga setzt.

Quelle: Blickpunkt Sport 27.10.2024 - 21:45 Uhr