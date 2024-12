3. Liga FC Ingolstadt mit Glück zum Dreier gegen Aue Stand: 07.12.2024 16:11 Uhr

Der FC Ingolstadt hat am 17. Spieltag den nächsten Dreier aufs Punkte-Konto eingezahlt. Gegen die Gäste vom FC Erzgebirge Aue konnte sich das Team von Coach Sabrina Wittmann knapp mit 1:0 durchsetzen.

Von Margot Lamparter

Der FC Ingolstadt meldet sich im Duell gegen den FC Erzgebirge Aue wieder zurück in der Erfolgsspur. Nach dem knappen 1.0-Erfolg haben die Schanzer am 17. Spieltag jetzt 26 Punkte auf dem Konto und die Aufstiegsplätze weiter im Blick.

FCI startet dynamisch

Ingolstadt wollte nach der 0:1-Niderlage bei Arminia Bielefeld nichts anbrennen lassen und übernahm schnell die Spielkontrolle. Der Pfosten verhinderte in der siebten Minute allerdings einen Start nach Maß bei den Schanzern. David Kopacz hatte aus gut 18 Metern einfach mal abgezogen, doch das Leder knallte an den Pfosten und sprang anschließend von Tormann Martin Männels Hacke aus der Gefahrenzone. Kurz zuvor hatte Sebastian Grönning das Spielgerät schon über der Linie gedrückt. Er war allerdings beim Abspiel von Kopacz im Abseits gestanden.

Der FCI blieb gefährlich, doch auch die Gäste kämpften sich ins Spiel und suchten ihre Chance. Rosenlöchers Schuss strich nur knapp am langen Pfosten vorbei. Allerdings ließ die Dynamik bei den Gastgebern immer mehr nach, gefährliche Abschlüsse wurden zur Mangelware. Auch Aue konnte Marius Funk im Schanzer-Tor nicht wirklich gefährlich werden. Und so ging es mit einem 0:0 in die Pause.

Besuschkow trifft, Aue verpasst Ausgleich

Trainerin Sabrina Wittmann hatte in der Kabine wohl an den richtigen Schrauben gedreht, denn schon kurz nach Wiederanpfiff klingelte es im Kasten von Aue. Nach einem Ballverlust in der eigenen Hälfte kamen die Gäste nicht mehr in den Zweikampf mit Kanurić, der den Ball kurz vor den Strafraum zu Max Besuschkow schickte. Nach starker Annahme versenkte er den Ball rechts im langen Eck. In der 82. Minute wackelte der Sieg dann kurz, aber Bär jagte den Ball völlig frei vor Funk rechts am Tor vorbei. Auch die Nachspielzeit brachte keinen weiteren Torerfolg. So blieb es beim 1:0-Erfolg der Oberbayern.

Quelle: Blickpunkt Sport 07.12.2024 - 14:00 Uhr