BR24 Sport Oberstdorf: Ja zur Bewerbung für Nordische Ski-WM 2033 Stand: 18.12.2024 15:39 Uhr

Die Gemeinde Oberstdorf möchte sich für die Nordische Ski-WM 2033 bewerben. In Oberstdorf hat man bereits Erfahrung mit der Ausrichtung, allerdings gibt es eine deutsche Konkurrenzbewerbung - eine neue Situation für den Verband.

Von Andrea Trübenbacher

Der Gemeinderat von Oberstdorf hat sich für eine Bewerbung um die Nordische Ski-WM 2033 ausgesprochen. Das teilte die Gemeinde am Mittwoch (18.12.24 mit. Man bitte den Deutschen Skiverband um ein klares Bekenntnis zu seinem bislang bewährten und einzigen Austragungsort Oberstdorf, heißt es in dem Beschluss. Auch alle vor Ort in die Organisation einer solchen Veranstaltung eingebundenen Verbände, Vereine und Institutionen haben sich nach Angaben der Gemeinde bereits für eine solche Bewerbung ausgesprochen.

Oberstdorf bereits dreimal Gastgeber

Oberstdorf habe sich über mehrere Jahrzehnte Kompetenz in der Durchführung solcher Großveranstaltungen erarbeitet, zum Beispiel durch bereits die drei vergangenen Nordischen Skiweltmeisterschaften in den Jahren 1987, 2005 und 2021. Die WM 2021 fand wegen Corona ohne Zuschauer statt - einen Bonus scheint es bei einer neuen Bewerbung Oberstdorfs dafür aber nicht zu geben.

"Der Marktgemeinderat empfiehlt dem Deutschen Skiverband, die Vielzahl der bekannten Gründe wie Kompetenz, Verlässlichkeit, Erfahrung und Nachhaltigkeit in Bezug auf bestehende, moderne, veranstaltungstaugliche Sportinfrastrukturen ohne weitere Naturflächenverbräuche und kurze Wege in nur einem Ausrichtungsort zu den Wettkampfstätten bei der Gewichtung und Abwägung seiner Entscheidung gegenüber anderen Interessenten zu berücksichtigen.", heißt es wörtlich in dem Beschluss des Gemeinderats.

Konkurrenz aus Oberwiesenthal/Klingenthal

Allerdings hat sich auch Oberwiesenthal/Klingenthal mit seiner Bewerbung für die Nordische Ski-WM ins Spiel gebracht. Nach Angaben des DSV müssen die beiden Bewerber im Januar ein Eckdaten-Papier beim DSV einreichen. Darin enthalten: unter anderem das Übernachtungskonzept, der Transport-Plan und eine Übersicht der Anlagen. Das Präsidium wird dann eine Wahl treffen: "Wir versuchen das dann anhand eines Kriterienkatalogs so sauber und nachvollziehbar abzuarbeiten, dass wir dann hoffentlich im Sinne des Sports und auch im Sinne von beiden Bewerbern zu einer vernünftigen, partnerschaftlichen Lösung kommen“, sagte Stefan Schwarzbach vom DSV dem BR.

Er könne sich nicht erinnern, dass man zwei Bewerber hatte für die gleichen Disziplinen und das gleiche Jahr. Das sei eine neue Situation und mit dieser müsse man verantwortungsbewusst umgehen. "Das wäre das Allerschlimmste, wenn wir am Schluss dann eine Weltmeisterschaft hätten und in der anderen Region haben wir dann verbrannte Erde hinterlassen. Das werden wir tunlichst vermeiden."

Quelle: BR24Sport 18.12.2024 - 14:54 Uhr