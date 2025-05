BR24 Sport Nur drei Minuten zum Abschied - Mats Hummels sagt "Ciao" Stand: 26.05.2025 10:54 Uhr

Etwa drei Minuten dauerte der letzte Einsatz auf der großen Fußballbühne, dann war die beeindruckende Karriere von Mats Hummels vorbei. Der ehemalige FC-Bayern-Profi wurde nach seinem Kurzeinsatz beim 2:0 gegen den FC Turin feierlich verabschiedet.

Von BR24Sport

In der 90. Minute wurde Mats Hummels eingewechselt und spielte sein letztes Spiel für AS Rom - es war zugleich das letzte Spiel seiner Karriere. Diese große Karriere endet nun mit einem Kurzauftritt - und doch wrikte Hummels glücklich: Siebenmal wirbelten die Teamkollegen den früheren Innenverteidiger von Borussia Dortmund und FC Bayern in die Luft.

Hummels - ein "wahrer König"

Die Minuten nach dem letzten Spiel seiner langen Profikarriere erlebte der Weltmeister von 2014 als "wahrer König". So beschrieb die Gazzetta dello Sport die Momente des Abschieds, als sich die Fans im Turiner Olympiastadion vor dem Weltmeister von 2014 verneigten. "Hummels erhält den Applaus der gesamten Arena. Von den Fans umjubelt, defiliert Hummels zum letzten Mal vor der Tribüne nach dem 646. Match einer Bilderbuchkarriere", fasste die Zeitung die Szenen in Worte.

Schwieriges Jahr für Hummels in Rom

Hummels war seit September 2024 bei der AS unter Vertrag, nachdem er zum Saisonende beim BVB ausgeschieden war. Unter Trainer Claudio Ranieri saß der Deutsche vorwiegend auf der Bank. Auch bei seinem Abschied blieben dem ehemaligen Nationalspieler nur wenige Aktionen in der Nachspielzeit. Zuvor hatte Hummels seit Anfang April nicht mehr für die Roma auf dem Platz gestanden.

AS Rom gewann zwar das Spiel beim FC Turin mit 2:0, verpasste aber trotzdem die Champions League. Der fünfte Rang in der Abschlusstabelle reicht nur für die Europa League.

Italienische Presse feiert Hummels

Dessen ungeachtet wurde Hummels von der Presse gefeiert: "Die Teamkollegen tragen Hummels und feiern sein letztes Spiel. Die letzten Minuten seiner Karriere sind dank der Hommage der Fans unvergesslich", schrieb Corriere dello Sport. "Hummels ist ein Champion, der zu spät nach Rom gekommen ist. Er war entscheidend in der Saisonphase, in der die Mannschaft mit Trainer Claudio Ranieri wieder den Weg aufwärts gefunden hat", kommentierte die römischen Tageszeitung "Il Messaggero".

Hummels feierte große Erfolge mit dem FC Bayern und Borussia Dortmund

Hummels wurde mit dem FC Bayern und Borussia Dortmund insgesamt fünfmal deutscher Meister und dreimal DFB-Pokalsieger. Der Innenverteidiger war dabei Leistungsträger der erfolgreichen BVB-Mannschaft unter Trainer Jürgen Klopp, die 2011 und 2012 die Meisterschaft gewann und 2012 auch den DFB-Pokal holte.

Seinen größten Erfolg im DFB-Team feierte der langjährige Nationalspieler 2014 mit dem Gewinn des Weltmeistertitels in Brasilien. Dabei köpfte er im Viertelfinale gegen Frankreich das 1:0-Siegtor, zuvor hatte er bereits beim 4:0-Auftakterfolg gegen Portugal per Kopf zum 2:0 getroffen. In 78 Länderspielen erzielte er fünf Tore.

Video: Hummels beendet Karriere

Quelle: BR24Sport 26.05.2025 - 10:54 Uhr