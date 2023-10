BR24 Sport Neuer FCA-Trainer selbstbewusst: Thorup sieht "großes Potenzial" Stand: 16.10.2023 15:10 Uhr

Jess Thorup hat viel vor beim FC Augsburg. Der neue Trainer kommt mit viel Erfahrung und Charme aus Dänemark. Thorup will dem FCA wieder Selbstvertrauen einimpfen und möchte nicht nur seine soziale Kompetenz nutzen.

Mutig ging Jess Thorup sein Kapitel in Augsburg an. "Guten Tag, ich werde die Pressekonferenz auf Deutsch machen", waren seine ersten Worte an die Presse. Der dänische Trainer, der die Nachfolge des entlassenen Enrico Maaßen antritt, nutzte seine Deutsch-Vorkenntnisse und formulierte klar und deutlich seine Vision für den FC Augsburg.

Thorup mit großen FCA-Ambitionen: "Wie eine Familie"

"Augsburg hat hohe Ambitionen. Ich habe das Gefühl, es ist hier fast wie in einer Familie", sagte Thorup, der bis September 2022 beim FC Kopenhagen als Chefcoach tätig war: "Man möchte mit jungen Spielern arbeiten und gleichzeitig müssen wir kurzfristig gewinnen, um so hoch wie möglich in der Tabelle zu kommen. Ich sehe viel Potenzial in Augsburg, deshalb bin ich hierher gekommen."

Thorup sammelte als Spieler bereits einige Erfahrungen im deutschsprachigen Raum. Beim KFC Uerdingen kam der frühere Stürmer auf drei Treffer in 39 Zweitliga-Spielen. Außerdem war er beim FC Tirol in Österreich aktiv. In Augsburg kennt er bereits die beiden dänischen Verteidiger Frederik Winther und Mads Pedersen sowie Vize-Kapitän Niklas Dorsch, "den ich zu KAA Genk geholt habe".

Einjährige Auszeit: "Plötzlich ein kleiner Mann"

Insgesamt hat Thorup "über 30 Jahre am Stück" als Spieler und Trainer im Fußball gearbeitet, unter anderem in Kopenhagen, Midjtylland, Genk und Gent. Die Freistellung in Kopenhagen vor einem Jahr hat ihn dabei emotional besonders bewegt. "Der FC Kopenhagen und die Nationalmannschaft ist das Größte als Trainer in Dänemark", sagte Dänemarks Trainer des Jahres von 2013: "Du glaubst als Trainer, dass du wichtig bist. Und dann bist du plötzlich ein kleiner Mann, so ist Fußball und das weiß ich."

Im Anschluss hat Thorup, der seit 2007 als Trainer tätig ist und mit Kopenhagen und dem FC Midtjylland je einmal die dänische Meisterschaft gewonnen hat, bewusst etwas Abstand vom Profi-Geschäft gesucht. Gleichzeitig holte er sich jedoch auch "Inspiration bei anderen Kollegen". Unter anderem stattete er Alexander Zorniger bei der SpVgg Greuther Fürth und dem dänischen Nationalspieler Yussuf Poulsen bei RB Leipzig einen Besuch ab.

Thorup: Augsburg fehlt "Selbstvertrauen"

Bei seiner Vorstellung präsentierte sich der 53-Jährige fest entschlossen und hoffnungsvoll. In Augsburg will er nun "ein Fundament aufbauen und sich dann steigern". Momentan fehle es dem Team an "Selbstvertrauen, aber das Wichtigste ist das Potenzial. Und das sehe ich im Verein und in den einzelnen Spielern." Sportdirektor Marinko Jurendic betonte die "Erfahrung auf höchstem Niveau", die Thorup mitbringe. "Er hat gezeigt, dass er Teams zum Erfolg und junge Spieler zu Debüts und Länderspielkarrieren führen kann." Ebenfalls wichtig: Der FCA muss laut Jurendic keine Ablöse nach Kopenhagen überweisen.

Die Augsburger Verantwortlichen hatten sich am Mittwoch erstmals mit Thorup am Telefon ausgetauscht, am Wochenende wurde der Entschluss gefasst, ihn als neuen Cheftrainer zu verpflichten. Thorup will nun durch persönliche Gespräche mit "dem Menschen hinter dem Spieler" Vertrauen gewinnen. "Ich glaube, dass ich das Beste aus jedem Spieler herausholen kann."

In Midjtylland kam Thorup intensiv mit dem Thema Daten und Analyse in Kontakt - auch das will er beim FCA einbringen. "Wir haben damals immer mit Daten als zweites Werkzeug gearbeitet. Es wird im Fußball bleiben und ich mag die Arbeit damit."

Am Dienstag wird Thorup seine erste Einheit mit dem Team absolvieren. Die Einheit um 10.30 Uhr ist öffentlich und findet auf dem Trainingsgelände am Stadion statt. Welchen Fußball er spielen will, wollte der zweimalige Familienvater nicht verraten. "Wenn wir über Fußball sprechen, würde ich sagen, dass du mutig und offensiv werden musst. Aber das kann jeder sagen. Wichtig ist, was wir Sonntag auf dem Platz zeigen." Dann tritt der FC Augsburg beim 1. FC Heidenheim an (ab 17.30 Uhr live in der BR24Sport-Radioreportage).

Quelle: BR24Sport im Radio 16.10.2023 - 14:55 Uhr