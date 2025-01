BR24 Sport Neue Augsburger Auswärtsmonster: FCA legt Werder Bremen lahm Stand: 19.01.2025 19:30 Uhr

Dank eines perfekt ausgeführten Matchplans fährt der FC Augsburg Big Points bei Werder Bremen ein. Der FCA lässt Werder Bremen dank starker Defensive und Doppelpacker Samuel Essende abtropfen. Jess Thorup darf endgültig durchatmen.

Von Hannes Nebelung

Unverhofft kommt oft - und bei FC Augsburg gleich zweimal innerhalb von vier Tagen. Die abgezockte Elf von Jess Thorup feierte bei Werder Bremen den zweiten Auswärtsdreier in Folge - nach zehn Monaten ohne Sieg in der Fremde. Mit zwei perfekt getimten Treffern zu Beginn und am Ende der ersten Halbzeit durch Samuel Essende (5./45.+1) setzten sich die Schwaben im Weserstadion mit 2:0 (2:0) durch und befreien sich erst einmal aus dem Tabellenkeller.

Essende eiskalt - Führung bringt Stabilität

Mit der ersten Torchance schoss Essende sein Team in Führung, vorausgegangen war ein Durcheinander im Bremer Strafraum. Ein Traumstart, den sich die Augsburger zunutze machten und sich in die eigene Hälfte zurückzogen. Werder lief in der Folge an und setzte sich am Strafraum fest und kam zu mehreren Schussmöglichkeiten, die allerdings ungefährlich daherkamen.

Rot für Jakic wird nach VAR-Einsatz zurückgenommen

Augsburg verteidigte vor seinem eigenen Tor sehr aufmerksam, kam jedoch nach einer halben Stunde kurz ins Wanken. In der 39. Minute war Marvin Ducksch nach einem langen Ball plötzlich frei durch und ging zu Boden. Er hatte einen leichten Kontakt von Augsburgs Kristijan Jakic verspürt. Schiedsrichter Benjamin Brand zeigte Jakic die Rote Karte, wurde aber vom Videoassistenten an den Monitor geschickt. Nach Ansicht der Bilder nahm Brand seine Entscheidung zurück und entschied auf Schiedsrichterball.

Werder wollte die Wut im Bauch dazu nutzen, um noch mehr Druck zu machen, doch lief noch vor der Pause in den zweiten Augsburger Angriff. Nach einer Flanke von Dimitris Giannoulis stand erneut Essende frei und köpfte zum 2:0 ein. Es war die zweite Chance der Gäste.

FCA verwaltet erfolgreich - Alu-Pech auf beiden Seiten

Nach dem Seitenwechsel blieb das Bild das Gleiche: Augsburg reduzierte sein Spiel aufs Verteidigen, Werder rannte an. In der 55. Minute scheiterte Marco Grüll am Pfosten, vier Minuten später meldete sich nochmals der FCA: Eine Flanke von Essende wäre um ein Haar von Werders Anthony Jung ins eigene Tor abgefälscht worden, doch der Ball klatschte auf die Latte.

In der letzten halben Stunde entwickelte sich ein offeneres Spiel, Augsburg konnte den Ball besser vom eigenen Tor weghalten. Immer wieder flogen grün-weiße Flankenbälle in den FCA-Strafraum, doch die Gäste bekamen immer wieder einen Kopf oder einen Fuß dazischen. So plätscherte die Partie im Weserstadion langsam vor sich hin.

Sechs-Punkte-Spiel gegen Heidenheim

Mit dem Sieg am Mittwoch bei Union Berlin und dem Erfolg in Bremen klettert Augsburg auf Platz zwölf und hat nun acht Punkte Vorsprung auf den 1. FC Heidenheim. Der Tabellen-16. kommt am kommenden Samstag nach Augsburg.

Quelle: Blickpunkt Sport 19.01.2025 - 21:45 Uhr