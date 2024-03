BR24 Sport Nach Rückstand: FCB siegt dank überragendem Musiala in Darmstadt Stand: 16.03.2024 19:52 Uhr

Nach einem frühen Gegentor meldete sich der FC Bayern eindrücklich zurück und siegte mit 5:2 gegen Bundesliga-Schlusslicht Darmstadt. Bester Spieler auf dem Platz war Jamal Musiala mit zwei Treffern und einem Assist.

Von Chiara Theis

Der FC Bayern bleibt auf Erfolgskurs: Gegen Lazio Rom und Mainz hatten sich die Münchner den Frust von der Seele gespielt. Gegen Darmstadt sah es dann am Samstag kurzfristig nach einer Überraschung des Underdogs aus, doch Bayern blieb cool und siegte vor allem dank Jamal Musiala am Ende verdient und deutlich mit 5:2.

Mit Aleksandar Pavlovic und Harry Kane mussten gleich zwei Bayern-Spieler verletzt vom Platz. Zumindest bei einem gibt es bereits Entwarnung: Nach der Partie erklärte Youngster Pavlovic: "Ist nichts Schlimmes, Gott sei Dank. Nur ein bisschen den Ellenbogen abbekommen." Zu Kane gab Sportdirektor Christoph Freund ein Update: "Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist. Es war eine Vorsichtsmaßnahme, dass er rausgegangen ist" und ergänzte "er wird kein Risiko eingehen bei der Nationalelf."

Lilien überraschen

Schlusslicht Darmstadt verkaufte sich gegen die Bayern deutlich besser, als es die Tabellenposition vermuten lassen würde. Immer wieder kamen die Lilien gefährlich vor Neuers Kasten und forderten den Rekordmeister - ganz besonders in der 28. Minute: Darmstadts Keeper Marcel Schuhen schlug den Ball weit in die gegnerische Hälfte. Dort setzte sich Mathias Honsak mit dem Ball im Dribbling gegen gleich drei Gegenspieler durch und gab dann an Tim Skarke ab, der gelassen gegen Neuer aus sieben Metern flach ins lange Eck einschob. Die 1:0-Führung für Darmstadt.

Musiala leitet Umschwung ein

Die Münchner taten sich schwer gegen die starke Defensive der Gastgeber, doch die zwei Youngster Jamal Musiala und Aleksandar Pavlovic fanden dann doch einen Weg durch die Reihen der Lilien: Pavlović kämpfte sich zur Grundlinie vor, fand dort per flacher Hereingabe Harry Kane auf Höhe des Elfmeterpunktes. Der legte dann auf Musiala ab und der 21-Jährige versenkte den Ball im rechten unteren Eck - der Ausgleich (36.).

Kane weiter auf Rekordjagd

Die Darmstädter ließen sich davon nicht allzu sehr beirren, spielten mutig weiter, doch bei Bayern ging es nun leichter von der Hand und so folgte kurz vor der Halbzeit noch das 2:1 für die Münchner. Kimmich setzte sich sehenswert gegen Honsak durch, rettete den Ball dann in letzter Sekunde vor dem Aus und brachte den Ball dann in die Box. Dort vollendete Kane per Kopf abgezockt zur Halbzeit-Führung für die Gäste aus München.

Mit diesem Treffer stellt der Brite gleichzeitig zwei neue Rekorde auf: Er ist der erste Bundesliga-Spieler, der in seiner Debüt-Saison 31 Tore macht. Und es ist auch ein persönlicher Rekord für ihn selbst, der 30-Jährige erzielte nie zuvor so viele Tore in einer Saison.

Pavlovic benommen nach Zusammenstoß

Kurz nach Wiederanpfiff muss Pavlovic verletzt vom Platz. Der 19-Jährige und Oscar Vilhelmsson waren im Luft-Zweikampf hart mit den Köpfen zusammengestoßen. Danach wirkte der Münchner sehr benommen, Konrad Laimer kam für ihn in die Partie.

Die Bayern übernahmen nun weitestgehend die Kontrolle über das Spiel und einmal mehr war es Musiala, der wohl für die Vorentscheidung sorgte: Er spielte fünf Darmstädter Spieler aus und zog dann aus zehn Metern zentral ab. Keeper Schuhen bekam den Ball unglücklich durch die Beine - 3:1 für die Münchner (64.).

Musiala mit Traumpass für Joker Gnabry

Musiala hatte noch nicht genug, er kombinierte sich weiter über den Platz und sorgte immer wieder für gefährliche Situationen vor dem gegnerischen Tor. So auch in der 74. Minute: Der Youngster setzte sich wieder gegen mehrere Gegenspieler durch und spielte dann einen Traumpass in den Lauf von Joker Serge Gnabry, der ins lange Eck versenkte zum 4:1.

Statt einer Fortsetzung des Torspektakels folgte ein kleiner Schreckmoment: Bei einem Abschluss rauschte Kane ins Tor und verletzte sich dabei wohl am Torpfosten. Nach einer kurzen Behandlung musste der Torjäger vom Platz, für ihn kam Eric Maxim Choupo-Moting in die Partie.

Den vermeintlichen Schlusspunkt der Begegnung setzte der ebenfalls eingewechselte Mathys Tel mit seinem Treffer zum 5:1 nach einer Vorlage von Choupo-Moting. Doch Darmstadt wollte das wirklich letzte Wort haben und verkürzte durch Vilhelmsson in der Nachspielzeit noch auf 2:5.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: BR24Sport 16.03.2024 - 17:55 Uhr