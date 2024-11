BR24 Sport Nach Fan-Protest: FC Bayern entschuldigt sich bei PSG-Boss Stand: 28.11.2024 09:18 Uhr

Beim Champions-League-Duell gegen Paris Saint-Germain haben die Fans des FC Bayern mit Plakaten gegen Nasser Al-Khelaifi protestiert. Der Münchner Verein hat sich dafür nun öffentlich entschuldigt.

Am Rande des Champions-League-Duells des FC Bayern und Paris Saint-Germain hat ein Fanprotest bei den Münchner Verantwortlichen für Unmut gesorgt. In der ersten Halbzeit zeigten Anhänger in der Südkurve ein Plakat mit dem Gesicht des PSG-Klubchefs Nasser Al-Khelaifi, dazu zahlreiche Spruchbänder, die die große Macht und vielen Posten des 51-Jährigen kritisierten.

"Der Fußball, das bin ich" - FCB-Fans kritisieren PSG-Boss

"Minister, Klubeigner, TV-Rechte-Inhaber, UEFA-Exco-Mittglied und ECA-Vorsitzender alles auf einmal?", fragten die Banner, ehe sie in Anlehnung auf den Sonnenkönig Ludwig XIV schrieben: "Le Foot c'est moi?" - der Fußball, das bin ich? - und mit einer Beleidigung schlossen: "Fuck off, plutokratischer Al Khelaifi".

Al Khelaifi saß in der Allianz Arena auf der Tribüne. Er ist Vorsitzender der Beteiligungsfirma Qatar Sports Investments, Vorstandsvorsitzender von PSG sowie Anteilseigner, CEO der katarischen beIN Media Group, die viele Fußballspiele überträgt, Minister in Katar, Mitglied des UEFA-Exekutivkomitees und Vorsitzender der europäischen Klubvereinigung ECA.

Öffentliche Entschuldigung: "Widerspricht dem Stil des FC Bayern"

In der ECA ist Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, der Stellvertretende Vorsitzende und arbeitete eng mit Al Khelaifi zusammen. Einen Tag nach dem Spiel, das die Münchner mit 1:0 gewannen, entschuldigte sich der Verein: "Während des Champions-League-Spiels des FC Bayern wurden in der Allianz Arena Banner gezeigt, die sich gegen Paris Saint-Germain und dessen Präsidenten Nasser Al-Khelaifi richteten. Der FC Bayern möchte sich entschuldigen, wenn sich Gegner und ihre Vertreter in seinem Stadion durch solche Banner persönlich angegriffen fühlen und sich deshalb beleidigt fühlen."

Der Klub fügte hinzu: "Der Verein möchte klarstellen, dass diese Banner nicht von Bayern autorisiert wurden und nicht dessen Haltung widerspiegeln. Sie stehen nicht im Einklang mit der guten und langjährigen Beziehung zwischen den beiden Klubs. Der Ton dieser Banner widerspricht auch dem Stil des FC Bayern und der respektvollen Beziehung, die der Verein zu seinen internationalen Partnern pflegt."

Häufige Proteste der Münchner Fanszene

Die Fans des FC Bayern positionieren sich regelmäßig zu politischen und sportpolitischen Themen rund um den Fußball öffentlich. Ob die Vermarktungsbestrebungen des eigenen Vereins, Menschenrechte in Katar, Investoreneinstieg in der Bundesliga, steigende Ticketpreise oder die Farbwahl auf dem vereinseigenen Trikot.

