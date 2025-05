BR24 Sport Medienberichte: FC Bayern und Wirtz einigen sich auf Wechsel Stand: 09.05.2025 19:09 Uhr

Der FC Bayern hat sich mit Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz auf eine gemeinsame Zukunft geeinigt. Das berichten übereinstimmend "Bild" und Sky. Wann der Transfer genau über die Bühne geht und was Wirtz die Bayern kostet, ist allerdings offen.

Von BR24Sport

Florian Wirtz wird früher oder später zum FC Bayern München wechseln. Das berichten übereinstimmend die Bild-Zeitung und der Bezahlsender Sky. Wann genau der 22-jährige Nationalspieler, der in der vergangenen Saison mit Bayer Leverkusen das Double gewann, das Bayerntrikot überstreift, ist aber noch offen. Erst müssen sich die Bayern mit Wirtz' aktuellem Verein Bayer Leverkusen über die Transfermodalitäten einigen.

100 Millionen Euro Ablöse stehen im Raum

Laut dem Blatt soll es bisher noch keine Verhandlungen gegeben haben. Die Münchner sollen für einen Wechsel in diesem Sommer aber 100 Millionen Euro an Ablösesumme bieten. Sollte das nicht reichen, würde Wirtz bis 2026 warten. Offizielle Reaktionen auf die Nachricht gab es zunächst nicht.

Max Eberl äußerte sich zuvor zurückhaltend

Angesprochen auf Meldungen über einen möglichen Transfer von Wirtz nach München hatte Bayern-Sportvorstand Max Eberl zuvor erklärt, dass er die Berichte nicht verfolge. Das Thema schwele schon lange in der Öffentlichkeit, sagte er und meinte grundsätzlich: "Wir werden unsere Aufgaben machen, haben Ideen und Gedanken. Wir schauen, was umzusetzen und zu realisierten ist. Dann werden wir sehen, wie der Kader bei der Klub-WM und in der neuen Saison aussieht."

Wirtz gilt als großer Wunschtransfer des FC Bayern München in diesem Sommer. Die Aufsichtsräte Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge hatten sich wiederholt sehr lobend über den Leverkusener geäußert.

Bayer-Sportchef Rolfes: "Müssen keine Entscheidung erzwingen"

Bayer-Sportchef Simon Rolfes scheint derweil schon nicht mehr mit einem langfristigen Verbleib von Wirtz bei Bayer Leverkusen zu rechnen. "Bei Flo gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, viele Klubs sind sehr an ihm interessiert. Aber eine Option ist auch, dass er bei uns bleibt", sagte der Sportchef. "Er hat noch zwei Jahre Vertrag, das heißt, dass wir nicht in den nächsten fünf Tagen eine Entscheidung erzwingen müssen."

Florian Wirtz und Jamal Musiala - Traumduo bald auch im Verein?

Florian Wirtz wechselte 2020 vom 1. FC Köln in die U19 von Bayer Leverkusen. Dort startete er schon bald durch und wurde bereits 2021 unter Bundestrainer Hansi Flick Nationalspieler. Zuvor hatte er im selben Jahr mit der U21 den Europameistertitel gewonnen.

Für die DFB-Auswahl, in der er gemeinsam mit FC-Bayern-Profi Jamal Musiala ein Traumduo im offensiven Mittelfeld bildet, spielte er bisher 29-mal und erzielte dabei sechs Treffer. In der Bundesliga kommt der 22-Jährige auf 138 Einsätze (35 Tore), in der Champions League auf sechs Treffer bei neun Einsätzen.

Quelle: BR24Sport im Radio 09.05.2025 - 16:55 Uhr