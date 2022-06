Fußball Maaßen neuer Trainer beim FC Augsburg Stand: 08.06.2022 17:37 Uhr

Jetzt ist auch der letzte Trainerstuhl in der Bundesliga besetzt: Der FC Augsburg hat Enrico Maaßen von Borussia Dortmund II verpflichtet: Der Vertrag ist zwar noch nicht unterschrieben, aber die mündliche Vereinbarung steht.

Von BR24 Sport

Der FC Augsburg hat einen Nachfolger für Markus Weinzierl gefunden. Enrico Maaßen wird zukünftig die Schwaben betreuen. Nach BR-Informationen zahlt der bayerische Fußball-Bundesligist dem BVB für den 38-Jährigen 300.000 Euro plus Boni. Eine Bestätigung des BVB liegt bisher jedoch nicht vor, der Wechsel befinde sich aber auf der Zielgeraden, hieß es. Im Gespräch ist ein Vertrag über drei Jahre. Auch vom FC Augsburg gab es zunächst keine Stellungnahme dazu. Noch im Laufe des Tages soll der Trainerwechsel aber von beiden Vereinen offiziell bestätigt werden, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Verhandlungskreisen erfuhr. Seine Arbeit mit der Mannschaft wird Maaßen am 20. Juni aufnehmen.

Der bisherige Augsburger Trainer Weinzierl hatte kurz nach dem Schlusspfiff am letzten Bundesliga-Spieltag live im Fernsehen seinen Abschied verkündet. "Für mich ist es die richtige Entscheidung, keine Gespräche mehr zu führen", sagte der frühere Schalker Coach nach dem 2:1 im Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth am 14. Mai.

Seit dem vergangenen Wochenende hatte sich dann der Wechsel Maaßens abgezeichnet. Erste Medienberichte, wonach die Verpflichtung schon so gut wie fix sei, hatte Dortmunds designierter Sportdirektor Sebastian Kehl zunächst noch dementiert und sich irritiert gezeigt. Nun scheint der Deal abgeschlossen.

Drittliga-Aufsteiger mit Borussia Dortmund II

Der in Wismar in Mecklenburg-Vorpommern geborene Maaßen betreut seit Sommer 2020 die U23 des BVB und schaffte mit den Talenten den Aufstieg von der Regionalliga in die 3. Liga. In dieser Saison landete das Team dort auf dem neunten Platz. Zuvor arbeitete Maaßen als Coach beim SV Drochtersen/Assel und dem SV Rödinghausen. Während seiner aktiven Laufbahn als Spieler war Maaßen unter anderem in der Regionalliga aktiv.

