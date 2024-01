Ski-Weltcup in Schladming Nachtrennen live im Stream und TV Stand: 24.01.2024 08:56 Uhr

Flutlichtspektakel in Schladming: Beim Nacht-Riesenslalom triumphiert Marco Odermatt. Am Mittwoch folgt der legendäre Nachtslalom mit Kitzbühel-Sieger Linus Straßer. Der BR überträgt die Rennen live im Stream und Fernsehen.

Beim Flutlicht-Klassiker in Schaldming ist Spektakel vorprogrammiert. Der Schweizer Marco Odermatt gewann in einer dramatischen Entscheidung am Dienstag den Riesenslalom, nur fünf Hundertstel vor Manuel Feller. Alexander Schmid verpasste bei der zweiten Auflage des Riesentorlaufs in der Steiermark eine deutsche Top-Platzierung. Schon am Mittwoch folgt an gleicher Stelle der traditionsreiche Nachtslalom - mit rund 50 000 Zuschauern. Kommentiert werden die Rennen von Bernd Schmelzer und Rainer Schönfelder. Markus Othmer moderiert und auch Felix Neureuther ist als BR-Wintersport-Experte vor Ort im Einsatz.

Riesenslalom Schladming: Der 1. Lauf im Re-Live

Riesenslalom Schladming: Der 2. Lauf im Re-Live

Nachtslalom am Mittwoch

Am Mittwoch geht es dann für die Slalom-Stars auf die eisige Piste. Nach seinem spektakulären Sieg am Ganslernhang in Kitzbühel will Linus Straßer im Stangenwald von Schladming nachlegen. Doch bei dem Rennen haben auch die Top-Favoriten Manuel Feller und Atle Lie McGrath ein Wörtchen mitzureden.

2. Durchgang Slalom am Mittwoch im BR Fernsehen und Stream

Linus Straßer konnte den Slalom-Klassiker von Schladming schon mal gewinnen: Vor zwei Jahren raste er hier zum Sieg. Beide Slalom-Durchgänge laufen ab 17.30 Uhr bzw. 20.15 Uhr live im BR Fernsehen.

