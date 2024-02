BR24 Sport Liegt's an Tuchel oder ist der FC Bayern untrainierbar? Stand: 17.02.2024 20:57 Uhr

Aussetzer, Pleiten, Blamagen - der FC Bayern steckt seit Monaten in einem Leistungstief und Thomas Tuchel sieht sich immer stärkerer Kritik ausgesetzt. Doch liegt das Leistungstief wirklich am Trainer - oder doch an der Mannschaft?

Nach dem frühen Scheitern im DFB-Pokal und einer in immer weitere Ferne rückenden Deutschen Meisterschaft, droht dem FC Bayern jetzt auch in der Champions League das Aus. Die Leistungen auf dem Platz - fast schon bemitleidenswert.

Wo sind die "Mia san mia"-Bayern geblieben?

Keine Chancen in der Offensive, Pleiten, Pech und Pannen in der Defensive und dazwischen ein mehr als unauffälliges Mittelfeld. Wenn die Bayern in der Fußball-Bundesliga am Sonntag nicht gewinnen (VfL Bochum - FC Bayern München am 18.2. um 17.30 Uhr in der Radioreportage und im Ticker), wann dann?

Rückendeckung für Tuchel von Sportchef und Präsident

"Der FC Bayern muss Tuchel jetzt entlassen", fordert die Boulevardpresse. Bayerns Sportdirektor Christoph Freund stärkte seinem Trainer auch nach der 0:1-Pleite bei Lazio Rom öffentlich den Rücken. Auch Präsident Herbert Hainer forderte Ruhe und betonte, Tuchel und sein Team "arbeiten akribisch und engagiert". Zudem habe die Mannschaft "in dieser Saison schon gezeigt, was sie kann."

Warten auf die "Initialzündung"

Es herrscht dennoch eine große Verunsicherung in der Mannschaft, das gab Thomas Müller nach der blamablen zweiten Halbzeit in Rom zu. Vor dem Bundesligaspiel gegen Bochum erinnert nichts mehr an die rasante 7:0-Kane-Showtruppe aus der Hinrunde. Präsident Hainer beschwört eine "Initialzündung, um auf dem Platz den viel zitierten Bock umzustoßen".

Nach Nagelsmann - scheitert auch Tuchel?

Liegt das Problem beim Trainer? Nach Julian Nagelsmann schafft es bisher auch Thomas Tuchel nicht, die Mannschaft dahin zu bringen, wo sie nach Meinung der FCB-Führungsriege hingehört – an die Spitze, national und international. Oder liegt das Problem vielleicht eher in der Mannschaft? Immer wieder wird ihr vorgeworfen keine Einheit, sondern eine Ansammlung von hochtalentierten Individualisten zu sein.

Ex-Bayernkapitän Stefan Effenberg sprach als TV-Experte bereits vom "Ende einer großartigen Zeit" beim FC Bayern. Woran liegt es, dass der FCB in dieser Saison deutlich hinter den Erwartungen bleibt?

Die Frage der Woche

Liegt's an Tuchel oder ist der FC Bayern untrainierbar?

Die Hörerinnen und Hörer sind geteilter Meinung. Für Thorsten ist klar die Mannschaft in der Verantwortung, denn die spiele seit Wochen gegen ihren Trainer, vermutet er. Auch der User "Feierabua" sieht das Problem nicht beim Trainer. "Nachdem mit Nagelsmann und jetzt auch Tuchel zwei absolute Toptrainer mit unterschiedlichen Ansätzen an ähnlichen Dingen gescheitert sind, kommt man nicht drum rum, auch der Mannschaft die Schuld zu geben."Der User "baeuckel" spricht vom “FC Untrainierbar”. Auch Wolfman findet: "Der FC Bayern ist nicht trainierbar. Die meisten Spieler werden in ihrer Leistung viel zu hochgejubelt und ein Musiala und ein Kane können den Karren allein nicht aus dem Dreck ziehen."

"Chemie zwischen Tuchel und der Mannschaft stimmt nicht mehr"

Doch am Ergebnis einer Mannschaft trägt auch immer der Trainer bei. "Die Fehlpässe, die liegen nicht am Trainer", glaubt Peter. "Die Chemie stimmt nicht mehr. Wenn der Trainer sagt, 'ihr spielt schlechter als ich gedacht habe'" Ihm falle keiner ein, der sich unter Tuchel positiv entwickelt habe.

"Die Mannschaft braucht einen Seelenstreichler, der menschlich ist und mehr Psychologe als Trainer", findet Philipp. "Der Trainer hat zu viele Führungsspieler und Talente degradiert und ihnen Qualitäten abgesprochen und Hierarchien zerstört."

Für "Heute im Stadion"-Hörer Hermann ist klar: "Tuchel war nie der passende Trainer". Doch er trägt nicht allein die Schuld. "Die Mannschaft funktioniert ja auch bei der Nationalmannschaft nicht. Die Spieler haben mittlerweile ein großes Problem, sich außer beim Friseur auf die Wichtigkeit ihres Berufs zu konzentrieren."

