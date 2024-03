BR24 Sport Landespokal: Pipinsried - Würzburg jetzt im Stream und TV Stand: 23.03.2024 13:57 Uhr

Der FC Pipinsried trifft im Toto-Pokal-Halbfinale auf die Würzburger Kickers. Gelingt den Pipinsriedern nach dem Sensationssieg gegen den TSV 1860 München der nächste Coup? Verfolgen Sie die Partie ab 14 Uhr live im Stream und im BR Fernsehen.

Von BR24Sport

Am Samstag muss der FC Pipinsried im Halbfinale des Bayerischen Landespokals gegen den Regionalliga-Bayern-Spitzenreiter Würzburger Kickers ran. Im Viertelfinale gelang dem Bayernligisten ein Sensationssieg gegen den favorisierten Drittligisten TSV 1860 München (1:0). Letzte Hürde vor dem Finale, in dem die Qualifikation zur 1. DFB-Pokal-Hauptrunde winkt, sind nun die Gäste aus Unterfranken, der in dieser Saison in 28 Pflichtspielen noch ungeschlagen ist.

FC Pipinsried kickte Löwen raus

Für die Pipinsrieder war es das Spiel des Jahres. Auf dem Weg ins Halbfinale hat der FCP nicht nur die Münchner Löwen aus dem Turnier geworfen, sondern auch die Regionalligisten FC Memmingen (2:1) und Wacker Burghausen (8:7). In der ersten Runde bezwang der Tabellenachte der Bayernliga Süd zudem den TSV 1860 Rosenheim (6:4). Die Würzburger hingegen gewannen zuletzt gegen Großschwarzenlohe (1:0) und den Ligakonkurrenten Bayreuth (2:0) im Landespokal.

Amtierender Titelträger ist der FV Illertissen, der sich im Finale 2023 mit 4:3 nach Elfmeterschießen (0:0) gegen den FC Ingolstadt 04 durchsetzte und damit seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen konnte.

Samstag ab 14 Uhr live

Das BR Fernsehen überträgt das K.o.-Spiel am Samstag ab 14.00 Uhr live, zudem ist die Partie auch im BR24Sport-Livecenter im Web und in der App sowie in der ARD Mediathek zu sehen. Der Moderator ist Dominik Vischer, der Kommentator Florian Eckl.

Quelle: Blickpunkt Sport 23.03.2024 - 14:00 Uhr