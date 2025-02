BR24 Sport Kurioser Green-Elfmeter beschert Fürth Sieg in Düsseldorf Stand: 28.02.2025 20:28 Uhr

Die SpVgg Greuther Fürth feiert den vierten Sieg im fünften Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga. Die drei Punkte gegen Düsseldorf sichert ein kurioser Elfmeter des Fürthers Julian Green.

Von Victor List

Das Kleeblatt klettert weiter in der Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga und baut damit seinen Vorsprung auf die Abstiegsplätze aus. Der 2:1-Erfolg (1:1) bei Fortuna Düsseldorf war der vierte Sieg im fünften Spiel. Entschieden wurde die Partie durch einen wiederholten Strafstoß von Julian Green.

Frühstarter Johannesson und Hrgota

Beide Mannschaften hatten wenig Lust auf eine abwartende Anfangsphase und so gingen die Gastgeber mit der ersten Aktion direkt in Führung. Isak Johannesson bekam an der Strafraumgrenze zu viel Platz und traf per sehenswertem Schlenzer in den rechten Winkel zum frühen 1:0 (8.). Doch die Führung hielt nicht lange. Im Gegenzug verfehlte Noel Futkeus abgefälschter Schuss den Fortuna-Kasten nur knapp.

Die anschließende Ecke brachte dann aber den Ausgleich. Branimir Hrgota profitierte von einer einstudierten Variante und traf auf Vorlage des Ex-Düsseldorfers Felix Klaus zum Ausgleich (9.). Nach einer halben Stunde ging Düsseldorf erneut in Führung. Der Treffer durch Tim Oberdorf nach einer Ecke zählte aufgrund eines vermeintlichen Schubser des Torschützen nicht. Eine harte Entscheidung und Glück für das Kleeblatt (31.).

Pechvogel Kastenmeier: Green darf zweimal vom Punkt ran

Durchgang zwei hatte deutlich größere Startschwierigkeiten. Erst nach einer Stunde probierte es Fortunas Myron Van Brederode mit einem Schlenzer aus spitzem Winkel, doch sein Schuss wurde geblockt (62.). In der Folge meldete sich auch Fürth an, mehr als Torannäherungen waren dabei aber nicht zu verzeichnen. So dauerte es bis in die 70. Minute, ehe Fortuna-Schlussmann Florian Kastenmeier den an der Torauslinie mit dem Rücken zum Tor postierten Felix Klaus im Strafraum umcheckte.

Den fälligen Elfmeter hielt der gebürtige Regensburger und schien damit seinen Fehler wieder gutgemacht zu haben. Doch Kastenmeier hatte sich zu früh von der Linie bewegt. Die Entscheidung auf Wiederholung des Strafstoßes gab Schiedsrichter Eric Weisbach über die Stadionmikrofone bekannt. Versuch Nummer zwei ließ sich Green nicht nehmen und verwandelte scharf ins linke untere Eck (72.) zum 2:1-Siegtreffer.

Quelle: Blickpunkt Sport 01.03.2025 - 17:15 Uhr