BR24 Sport Keine Tore in Mainz: Augsburg fehlt der letzte Pass Stand: 08.02.2025 17:50 Uhr

Der FC Augsburg fand in der Fußball-Bundesliga keine Mittel gegen den FSV Mainz 05. In einem chancenarmen Spiel konnten beide Teams nur mit ihrer der Defensive überzeugen - und bauen so auch ihre Serie aus.

Von Karoline Kipper

Die ersten 45 Minuten waren geprägt von harten Zweikämpfen, besonders Augsburg mangelte es an hochwertigen Offensivaktionen. In der zweiten Hälfte wurden die bayerischen Schwaben phasenweise gefährlicher, doch am Ende fanden beide Teams beim 0:0 (0:0) keinen Weg durch die jeweils konzentriert arbeitende Defensive.

Die Serien gehen also weiter: Die Mainzer sind nun seit Mitte Oktober in nunmehr sieben Heimspielen ungeschlagen, die bayerischen Schwaben haben in diesem Kalenderjahr noch kein Liga-Auswärtsspiel verloren.

Bessere Chancen für Mainz

Die ersten beiden Chancen des Spiels hatte der 1. FSV Mainz 05. In der dritten Minute nahm Paul Nebel den Ball herrlich aus der Luft mit, schoss aber rund einen Meter über die Latte. Drei Minuten später hämmerte Nelson den Ball per Dropkick aufs Tor, doch Finn Dahmen wehrte stark ab.

Nach rund zehn Minuten kam der FC Augsburg zu ersten Nadelstichen. Der Plan der Fuggerstädter schien zu sein, den Ball irgendwie zu Samuel Essende zu bringen, der den Vorzug vor Phillip Tietz in der Sturmspitze bekommen hatte.

Harte Zweikämpfe

In einer intensiven Partie mit vielen, teils unfairen, Zweikämpfen machte sich bei den Augsburgern das Fehlen des gelbgesperrten Flügelflitzers Giannoulis bemerkbar. Fußballerisch gab es Luft nach oben, den bayerischen Schwaben schien jegliche Torgefährlichkeit abhanden gekommen zu sein. Aber auch die Passgenauigkeit der Mainzer war verbesserungswürdig.

In der 37. Minute musste Jess Thorup zum ersten Mal wechseln. Weiper hatte Kristijan Jakić gefoult und am Fuß getroffen. Für Jakić kam Arne Maier. In Sachen hartem Einsteigen stand kein Team dem anderen nach. In der 43. Minute verpasste Essende Dominik Kohr eine Platzwunde. Die beste Chance der ersten Hälfte hatte Weiper in der 45.+6 Minute, doch der Stürmer war zu überrascht von der flachen Hereingabe.

Zweite Halbzeit: Mainz verliert den offensiven Faden

In der 53. Minute setzte Mert Kömür den ersten Akzent in Halbzeit zwei. Der 19-Jährige ließ mit einem Sprint Maxim Leitsch stehen, zog Richtung Tor, doch schloss zu unpräzise ab. Während Mainz zunehmend die Angriffslust verlor, kam der FCA zu deutlich mehr Torchancen. Vor allem Alexis Claude-Maurice machte mit seinem Ballgefühl der konzentrierten FSV-Abwehr Probleme. Auf eine kurze Druckphase folgte eine zähe Schlussphase. Es wurde deutlich, dass ein Tor nur fallen würde, wenn die Konzentration von einem Team nachlassen würde.

Späte Chancen und Aluminiumtreffer

Für den größten Aufreger sorgten die Augsburger in der 85. Minute mit einem Aluminiumtreffer, Leitsch hatte den Ball ungewollt gefährlich abgefälscht. Zwei Minuten später hatte der eingewechselte Jonathan Burkardt die Chance zur Führung auf den Füßen, konnte aber den Ball im Fallen nicht richtig kontrollieren. Zumindest Robin Zentner und Finn Dahmen konnten sich nichts vorwerfen lassen. Die Augsburger bleiben auf Tabellenplatz zwölf und empfangen am 14. Februar RB Leipzig.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: Sportschau 08.02.2025 - 18:00 Uhr