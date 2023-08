BR24 Sport Kein Treffer für 1860 - Sandhausen schnappt sich die Punkte Stand: 26.08.2023 18:47 Uhr

Der TSV 1860 München konnte den Ball nicht im Sandhäuser Tor unterbringen und muss am 4. Spieltag mit einer 0:3-Niederlage im Gepäck nach Hause fahren.

Von BR24Sport

Die Löwen waren gut in die Saison gekommen. Nach den Siegen gegen Waldhof Mannheim und dem MSV Duisburg, folgte allerdings eine 1:2-Niederlage gegen den VfB Lübeck. Am vierten Spieltag sollte es wieder Punkte geben. Doch Sandhausen hatte einen anderen Match-Plan und verbuchte den Dreier auf dem eigenen Konto.

TSV-Chefcoach Maurizio Jacobacci war trotz der 0:3-Niederlage zufrieden, weil er eine Sechziger-Mannschaft gesehen hatte, "die unbedingt einen Sieg einfahren wollte." Und ergänzte nach dem Duell bei Magenta: "Wir haben sehr viel versucht, aber leider keine Tore geschossen." Der Schweizer ist jedoch überzeugt: "Wir werden unsere Punkte holen".

Frühes und spätes Tor zur verdienten Führung

Die Gastgeber überraschten die Löwen mit der frühen Führung. Marco Hiller konnte einen Schuss von Offensivkraft Rouwen Hennings zwar noch parieren, doch er ließ das Spielgerät nach vorne abprallen. Gegen den Nachschuss von Lion Schuster (4.) war der Münchner Keeper dann machtlos. Eine schnelle Antwort der Oberbayern war gefordert. Allerdings strahlte das Team von Jacobacci offensiv wenig Gefahr aus.

Hennings (31.) prüfte dagegen Keeper Hiller mit einem Fallrückzieher. Den zweiten Treffer versenkte dann Christoph Ehlich (45.) kurz vor dem Gang in die Kabine. Die Löwen-Abwehr hatte es nicht geschafft, den Ansturm der Sandhäuser zu stoppen. David Otto konnte sich im Strafraum bis an die Grundlinie dribbeln und auf Ehlich zurücklegen, der den Ball aus kurzer Distanz wuchtig in die Maschen drückte. So stand zur Pause ein verdientes 2:0 für die Gastgeber auf der Anzeigentafel. So hatten sich die Löwen das Duell sicher nicht vorgestellt.

Zwarts versucht es per Kopf

Mit mehr Einsatz sollte es in der zweiten Hälfte für das Team von Jacobacci besser laufen. In der 67. Minute meldete sich dann Joel Zwarts und brachte Gefahr in den Sandhäuser Strafraum. Sein Kopfball endete allerdings am Pfosten. Einen weiteren entschärfte Nikolai Rehnen (72.) . Auch Hiller musste sich strecken und Knippings Schuss aus der Ecke fischen. Die endgültige Entscheidung brachte dann Sebastian Stolze, der in der 87. Minute zum 3:0 wuchtig in die rechte obere Ecke einnetzte. Damit war die Niederlage der Oberbayern besiegelt.

Quelle: Blickpunkt Sport 26.08.2023 - 17:15 Uhr