BR24 Sport Kane-Wechsel zum FC Bayern wäre ein Gewinn für die gesamte Liga

Kane-Wechsel zum FC Bayern wäre ein Gewinn für die gesamte Liga Stand: 03.07.2023 16:09 Uhr

Der FC Bayern buhlt weiter um Harry Kane. Ein Wechsel des Stürmers von Tottenham Hotspur zum Rekordmeister wäre auch für die Bundesliga ein Gewinn, denn dem deutschen Fußball laufen die Stars weg.

Von Nicole Hornischer

Die großen Namen in der Bundesliga werden immer weniger: Super-Stürmer Erling Haaland (Manchester City) und Robert Lewandowski (FC Barcelona) sind längst weg, nun verlassen auch Jude Bellingham (Real Madrid), Christopher Nkunku (FC Chelsea), Daichi Kamada (AC Mailand) und Dominik Szoboszlai (FC Liverpool) das Fußballoberhaus - die Weltstars werden so langsam rar.

Bobic: Kane wäre "klares Statement für die Bundesliga"

Nun ist der FC Bayern drauf und dran einen namhaften Spieler zu verpflichten, der diese unerfreuliche Entwicklung umkehren könnte: Harry Kane von Tottenham Hotspur, der beste Torschütze in der Geschichte der englischen Nationalmannschaft. Er wäre ein absoluter Gewinn für die Bundesliga. So sieht es auch Fredi Bobic. "Kane zu holen, das wäre für die Bundesliga ein klares Statement", schreibt der ehemalige Fußball-Profi in seiner "Kicker"-Kolumne.

Und weiter: "Die Bundesliga ist mit Ausnahme des Standorts München aktuell eine Ausbildungsliga für die Premier League." Heißt im Klartext: junge Spieler werden in der Bundesliga ausgebildet. Und wenn sie dann auf Top-Niveau spielen, werden sie ins Ausland verkauft- Bellingham kam mit 17 zu Borussia Dortmund und entwickelte sich dort zu einem der begehrtesten Jung-Profis. In der kommenden Saison spielt der 20-Jährige bei Real Madrid. Ähnlich sieht es bei Nkunku aus, der bei RB Leipzig zu einem der gefährlichsten Stürmer heranwuchs, und nun zum FC Chelsea gewechselt ist.

Harry Kane verkörpert Weltklasse

Mit Kane käme ein absoluter Topstar in die Bundesliga. Für Bobic wäre der 29-Jährige "der legitime Nachfolger von Robert Lewandowski - er verkörpert als Neuner absolute Weltklasse." Der FC Bayern hat zuletzt einige "Weltklassespieler" verpflichtet, die aber - wie Sadio Mané und Joao Cancelo - nicht richtig Fuß fassen und mit ihrem Spiel auch die Bundesliga nicht bereichern konnten.

Würde Kane ein ähnliches Schicksal drohen? Eher nicht. Der bald 30-Jährige Kane ist beidfüßig, kopfballstark, mit seinen 1,88 Metern wuchtig und ein Spieler mit Torinstinkt. Allein in der vergangenen Spielzeit kam er in 38 Liga-Partien auf 30 Treffer, nur Haaland (36 Tore) war besser. Mit insgesamt 213 Toren steht er in der ewigen Liste der besten Premier-League-Torschützen nur noch hinter Alan Shearer (260). 2016, 2017 und 2021 wurde Kane jeweils Torschützenkönig in der Premier League.

Transfer mit Signalwirkung?

Auch im Nationalteam trifft er verlässlich. Bei 84 Einsätzen erzielte er 58 Tore. Damit ist der Kapitän Top-Torjäger der Three Lions. Und nicht ganz billig - ein erstes Angebot über 70 Millionen Euro hat Tottenham ausgeschlagen. Mittlerweile bereiten die Bayern ein zweites vor, das um die 90 Millionen liegen soll. Viel Geld, das sich aber lohnen kann - denn ein Wechsel von Kane in die Bundesliga könnte auch Signalwirkung für andere Weltklassefußballer haben und die Bundesliga wieder attraktiver machen.

