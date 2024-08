BR24 Sport Kahn verteidigt FC-Bayern-Gehälter - aber stimmt seine Rechnung? Stand: 20.08.2024 10:05 Uhr

Viele Spieler des FC Bayern gehören zu den Spitzenverdienern in der Bundesliga. Der ehemalige Sportvorstand Oliver Kahn behauptet, die Gehälter der Münchener würden sich im Vergleich mit anderen europäischen Top-Klubs im Rahmen halten. Stimmt das?

Von Mona Marko

Oliver Kahn möchte die Vorwürfe, er habe den FC Bayern in eine finanziell prekäre Situation gebracht, nicht auf sich sitzen lassen. "Die Gehälter wurden stets mit dem Finanzvorstand und dem Aufsichtsrat abgestimmt und freigegeben. Alle waren sich einig", sagte er dem Kicker.

Zuvor war es zu Diskussionen gekommen. Kahn habe in seiner Zeit als FCB-Vorstandsvorsitzender gemeinsam mit dem damaligen Sportvorstand Hasan Salihamidzic zu hohe Gehälter bewilligt. Das wiederum würde nun die Arbeit vom jetzigen Sportvorstand Max Eberl erschweren.

Kostspielige Vertragsverlängerungen wie die von Leon Goretzka - der unter dem neuen Trainer Vincent Kompany kaum noch eine Rolle spielt -, Serge Gnabry und Kingsley Coman, fielen allesamt in die Ära Kahn/ Salihamidzic.

Kosten Müller, Kimmich und Co. mehr als andere Top-Mannschaften?

Doch der 55-Jährige weist die Anschuldigungen klar von sich: "Die Quote der Gehaltskosten für den Spielerkader im Verhältnis zum Umsatz lag wie in der Vergangenheit unter 50 Prozent. Diese Größe ist im Vergleich zu anderen europäischen Klubs, bei denen sie teilweise bei 80 Prozent und mehr liegt, ein Top-Wert."

Für Kahn würden sich die Gehälter im Rahmen halten - vor allem im internationalen Vergleich. "Jeder Verein, der in den letzten Jahren die Champions League gewonnen hat, hat weit höhere Gehaltskosten als der FC Bayern." Doch stimmt das wirklich? Wie viel gibt der FCB verglichen mit den internationalen Top-Klubs aus?

Gehaltsausgaben steigen bei europäischen Vereinen

Blickt man auf den Jahresbericht 2023 der UEFA , so lässt sich Kahns These bestätigen. Der deutsche Rekordmeister zahlte an seine Spieler im Jahr 2023 416 Millionen Euro.

Doch die größeren Spendierhosen haben andere Klubs an: Der FC Barcelona hat die Nase vorn - er ließ sich seine Spieler im Jahr 2023 insgesamt 639 Millionen Euro kosten. Paris Saint Germain folgt mit 617 Millionen Euro.

Mit 554 Millionen Euro reiht sich Manchester City auf Rang drei ein. Aber auch der spanische Rekordmeister Real Madrid (453 Millionen) und der englische FC Liverpool (429 Millionen) greifen tiefer in die Taschen als die Münchner.

In der Bundesliga gibt niemand so viel aus wie der FC Bayern

Zu den Top-Klubs, die hinter dem FCB liegen zählen etwa der FC Chelsea, Manchester United, Juventus Turin und Arsenal. In der Bundesliga hingegen ist der FC Bayern der großzügigste Verein, wenn es um die Gehälter geht. Dortmund ließ sich seine Spieler im Jahr 236 Millionen kosten, RB Leipzig 192 Millionen.

FC Bayern: Mit Umsätzen steigen auch Gehalts-Ausgaben

Oliver Kahn setzt in seiner Verteidigung die Gehaltsausgaben in Verhältnis zu den Umsätzen der Vereine. Deutsche Top-Klubs geben nur rund 44 Prozent ihrer Umsätze für Gehälter aus. Im Vergleich: Bei französischen Top-Klubs liegt der Prozentanteil bei 70, bei italienischen bei 68, bei spanischen bei 61 und bei englischen bei 50 Prozent.

Der FC Bayern nahm im Jahr 2023 rund 744 Millionen ein, 14 Prozent mehr als im Vorjahr 2022. Er gab damit 55 Prozent seines Umsatzes für Spieler aus. Beim FC Barcelona hingegen waren es 75 Prozent, bei PSG 76 Prozent, bei Manchester City 66 Prozent.

Ausgaben steigen im Verhältnis nicht an - Erfolge auch nicht

Die Rechnung von Oliver Kahn geht also auf: In absoluten Zahlen, aber auch im Verhältnis zum Umsatz, halten sich die Ausgaben für Gehälter in der Säbener Straße im Rahmen. Im Rahmen hielten sich aber in der selben Zeit auch die Erfolge: Klubs wie Real (fünf der vergangenen zehn Champions-League-Saisonen gewonnen) oder Manchester City (sechs Mal Premier-League-Meister in sieben Jahren) zahlen zwar mehr für ihre Spieler, die Ausgaben spiegeln sich aber auch in den Leistungen wider. Bei den Münchnern hingegen fällt die Leistungskurve ab. Im Frühjahr 2024 ging der FCB titellos aus der Saison.

Kurzum: Die Ausgaben für Spieler-Gehälter stiegen beim FC Bayern an, doch auch die Umsätze wuchsen - im Verhältnis also stiegen die Ausgaben beim FC Bayern in Kahns Amtszeit (2021 - 2023) nicht an. Die Erfolge aber auch nicht. Um zu Oliver Kahn zurückzukommen - sein Tipp für die kommende Saison: "Wenn die Münchner ihr Potenzial komplett ausschöpfen, sind sie der Favorit." Mittlerweile soll der FC Bayern Geld einsparen - vor allem an den Gehältern. Der Aufsichtsrat hat Eberl einen Sparkurs von 20 Prozent verordnet.

